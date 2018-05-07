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Японская делегация озеленила Хабаровск
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Японская делегация озеленила Хабаровск 

Хабаровский край сегодня 35 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
«Аллею Дружбы» высадила в Хабаровске японская делегация, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Она появилась в реконструируемом парке за Домом культуры поселка имени Горького.
— Это мероприятие — только начало такого озеленения, ведь в честь юбилея Хабаровска в этом году планируется высадить 160 молодых деревьев. В посадке принимали участие генеральный консул Японии в Хабаровске и иностранная делегация из города Мусасино, а также первые лица города, представители городских предприятий и организаций школьники и студенты — всего более 150 человек, — рассказала ведущий специалист сектора по организационно-методической работе комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом Елена Панова.
В этот раз в парке высаживались деревья хвойных пород, но в рамках юбилейного озеленения в городе появится и новые лиственные деревья.
— Администрация города уже более 20 лет ведет сотрудничество с некоммерческой организации «Мусасино — Тама — Хабаровск». За эти годы в пригородах Хабаровска появилось более 50 тысяч деревьев. А так как этот год для города юбилейный, то растения становятся подарком к празднику, символизирующий добрососедские отношения России и Японии, — добавила Елена Панова.
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