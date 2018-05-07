Пиротехники разминируют территорию будущего парка в Новой Москве

Пиротехники из Центра по проведению спасательных операций «Лидер» МЧС России в понедельник проведут поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов на территории будущего парка в Новой Москве , сообщает ведомство.

«Сотрудники Центра «Лидер» ведут работы по разминированию территорий поселения Роговское Троицкого административного округа Москвы. В составе группы — 20 человек и 5 единиц техники. Специалисты-пиротехники расчищают территорию, на которой запланировано возведение исторического комплекса, воссоздающего культуру и быт сразу нескольких эпох от неолита до событий Великой Отечественной войны», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что на территории будущего парка в годы Великой Отечественной войны шли бои. За последние шесть спасатели уже обследовали около 200 гектаров земли в Новой Москве и обнаружили более 1500 взрывоопасных предметов — артиллерийские снаряды, мины, ручные и противопехотные гранаты.

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