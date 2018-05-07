В Еврейской автономной области отправили в отставку судью

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Квалификационная коллегия судей Еврейской автономной области (ЕАО) приняла решение о досрочном прекращении полномочий судьи из-за того, что он спал во время заседаний, а также из-за ряда других нарушений. Об этом сообщается на сайте коллегии.

По данным коллегии, в ходе служебной проверки было выявлено, что судья Биробиджанского районного суда ЕАО Леонид Михайлов , назначенный на эту должность в октябре 2013 года, неоднократно нарушал закон при отправлении правосудия, допускал волокиту и недостойное поведение.

"Проведенной служебной проверкой установлено, что в ходе судебного разбирательства, проходившего с августа по декабрь 2016 года судья Михайлов Л. В. спал в судебных заседаниях во время судебного следствия, то есть судья допустил недостойное поведение при отправлении правосудия, чем грубо нарушил закон, умалил авторитет судебной власти и причинил ущерб репутации судьи", — говорится в сообщении.

Свой сон во время заседаний, как отмечается в сообщении, сам Михайлов позднее объяснил действием успокоительных препаратов, которые он вынужден был принимать по семейным обстоятельствам.

Помимо этого, служебная проверка выявила, что приговоры по рассмотренным судьей делам нередко изменялись либо отменялись вовсе, отменялись постановления о прекращении уголовных дел, не соблюдались процедуры судопроизводства, процессуальные сроки, несколько раз тексты из обвинительного заключения копировались в приговор. Выяснилось, что судья также потерял ключи от служебного кабинета и сейфа, в результате чего посторонние могли получить доступ к служебной информации.