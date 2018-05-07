Ещё
Судью Биробиджанского суда уволили за сон на заседаниях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Судью Биробиджанского суда уволили за сон на заседаниях 

Rambler News Service 38 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Еврейской автономной области судья получил дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий за сон на заседаниях, а также потерю ключей от служебного кабинета и сейфа. Об этом сообщает URA.RU.
«Проведенной служебной проверкой установлено, что в ходе судебного разбирательства, проходившего с августа по декабрь 2016 года… судья спал в судебных заседаниях во время судебного следствия», — сказано в решении региональной квалификационной коллегии судей.
В коллегии также узнали, что в октябре 2017 года судья потерял ключи от служебного кабинета, сейфа и печать. Позже их нашли посторонние люди.
Сам судья не отрицал, что потерял ключи и печать, а сон на заседании он объяснил тем, что принимал успокоительные «в связи со сложившимися семейными обстоятельствами». Мужчина работал судьей Биробиджанского районного суда с 2013 года.
Rambler News Service: последние новости
ФСБ объяснила досмотр невоенных судов в Азовском море В Госдуме прокомментировали предложения «Реновы» по поддержке активов В России летом может стартовать проект по трехцветной маркировке продуктов
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели165
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»80
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой930
LIVE: Инаугурация президента России140
Летчик Ярошенко попрощался с семьей493
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение