Судью Биробиджанского суда уволили за сон на заседаниях

Еврейской автономной области судья получил дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий за сон на заседаниях, а также потерю ключей от служебного кабинета и сейфа. Об этом сообщает URA.RU.

«Проведенной служебной проверкой установлено, что в ходе судебного разбирательства, проходившего с августа по декабрь 2016 года… судья спал в судебных заседаниях во время судебного следствия», — сказано в решении региональной квалификационной коллегии судей.

В коллегии также узнали, что в октябре 2017 года судья потерял ключи от служебного кабинета, сейфа и печать. Позже их нашли посторонние люди.

Сам судья не отрицал, что потерял ключи и печать, а сон на заседании он объяснил тем, что принимал успокоительные «в связи со сложившимися семейными обстоятельствами». Мужчина работал судьей Биробиджанского районного суда с 2013 года.