Особая работа для особых людей: зарубежный опыт

СодержаниеПолучить профессию — не значит найти работуВсе работы хороши?США: от повара до советника президента Германия : IT-специалистыЯпония: сколько оттенков в сером цвете?Израиль: от помощника кинолога до военного картографа Великобритания : игрушки и сотовая связьОсобые правила для особых людей

Основные программы помощи инвалидам во всем мире рассчитаны в основном на детей. В период взросления можно проводить реабилитацию, адаптировать малышей и подростков к особенностям, помогать интеграции в общество. Но школа заканчивается, и наступает взрослая жизнь. И в ней, кроме пособия и медико-социальной помощи, рассчитывать особенно не на что. Во всемирный День инвалидов MedAboutMe изучает варианты трудоустройства для молодых людей с аутизмом в разных странах мира.

Получить профессию — не значит найти работу

Инвалидность — состояние, накладывающее определенные ограничения. И абсолютное большинство зарубежных экспертов отмечает, что физические ограничения не так важны в ограничении выбора профессии, как неврологические. Большинство проблем возникает не у тех, кто с трудом может выйти из дома, а у людей с нарушенными коммуникативными навыками и поведенческими проблемами, к которым непросто приспосабливаться работодателю и коллегам.

Основная группа молодежи, на которую направлено внимание организаций сегодня, — подростки и молодые люди с аутизмом, расстройством аутического спектра. Без соответствующей подготовки им трудно работать, зато те, кто могут, нередко приносят компаниям значительные бонусы благодаря своим особенностям.

По мнению педагога-психолога центра социальной адаптации и профподготовки Галины Головиной, молодые люди «из спектра» способны точно, педантично и скрупулезно выполнять работу, которой их обучили. Но получение профессии — только первый шаг, и не самый сложный. Найти работу с аутизмом намного сложнее, чем получить диплом. И причина довольно ясна и едина для всех: недостаточная развитость социальных и коммуникативных навыков.

Москве для социальной адаптации подростков с РАС начал действовать благотворительный проект «Квартира». Несколько тинейджеров собирают в «коммуну», аналог западного жилья для инвалидов, где им приходится осваивать самостоятельное приготовление еды, общение с соседом по комнате, а также нередко впервые ходить в магазин за едой и пользоваться общественным транспортом. Такое позднее начало реабилитации задерживает формирование навыков, но это хотя бы какое-то начало.

Во многих зарубежных странах адаптация ребенка с РАС начинается намного раньше. И с адекватной подготовкой, а потом — с правильным менеджментом для многих компаний аутисты становятся не просто хорошими, а незаменимыми сотрудниками с уникальным подходом к работе.

Личный опытРегина, мама подростка с РАС, США

Мы через год заканчиваем школу, и третий год Хелен проходит курс профессиональной адаптации. Раз в неделю она встречается с консультантом, который помогает ей определиться с профессией, рассказывает о различных особенностях, готовит темы, которые надо изучать, работает в контакте с учителями и психологами. Дочь прошла путь в выборе профессии от парикмахера (не подошло из-за общения с людьми) и молекулярного биолога (решила, что много физики учить) до аккаунтера, бухгалтера. И я рада, что это все происходит сейчас, а не после выпускного вечера.

Все работы хороши?

На какую работу могут ориентироваться выпускники с аутизмом? Рассказываем об особых компаниях, где ценят сотрудников с РАС.

США: от повара до советника президента

В США много программ условной поддержки: никто за тебя делать что-то не будет, зато информации предоставят максимум — более 10 миллионов взрослых инвалидов имеют право работать. Сам решай, сам выбирай, сам следуй целям.

Итак, при аутизме в США рекомендуют обращать внимание на довольно традиционные для людей с этим диагнозом виды деятельности, такие как:

программист, девелопер, тестировщик (от 85 000 в начале карьеры до «самой высокооплачиваемой профессии в США»). Особенно подходит людям с синдромом Аспергера и высокофункциональным РАС; редактор видеоряда (фильмов, мультфильмов). Несмотря на то, что распознавание лиц и эмоций при данном нарушении часто довольно снижено, умение выделять детали и находить неверные части картинок оказывается очень ценным навыком; бухгалтер, аудитор, все профессии, связанные с анализом цифр и не требующие особенного общения; маркетолог-аналитик: опять-таки, работа с цифрами и большими объемами данных; повар, пекарь, кулинар, а также столяр, плотник и т. д., все, где есть понятная схема деятельности и рутины, которых не только можно, но и нужно придерживаться.

При этом сам диагноз — не помеха при трудоустройстве. В компаниях смотрят на наличие профессиональных навыков и те особые способности, которые любой здоровый или не очень кандидат может проявить на благо работодателю. И карьера может включать как работу уборщика, так и место в Белом Доме.

Ари Нейман — первый сотрудник Президентского совета США с расстройством аутического спектра. В свои 22 года он — член Национального совета по вопросам инвалидности. Его назначение вызвало немало протестов и дебатов, причем в том числе со стороны компаний, разрабатывающих методы терапии и поддержки для аутистов. Невероятно, но факт: люди без РАС протестовали, причем в довольно грубой форме, против того, чтобы высокофункциональный аутист представлял интересы своего сообщества. В чем причина такого парадокса?

Ари Нейман — не сторонник подхода поиска причин болезни и методов ее излечения, которые могут быть открыты в ближайшем будущем, а могут и остаться тайной на долгое время. Его позиция — в необходимости создать правильные условия для жизни аутистов сегодня, а не тратить миллионы для профилактики.

«Для людей с аутизмом уважение, гражданские права и доступ к службам важнее, чем жалость и исцеление. Однако вместо этого такие организации, как Autism Speaks ставят в приоритет создание дородовых тестов на аутизм. Это ничем не поможет тем миллионам аутистов, которые уже родились. В реальном мире вряд ли кто-то из нас просыпается утром и говорит: «Интересно, они уже создали модель аутизма на мышах?» Вместо этого дети с РАС и их родители беспокоятся о том, где найти доступное образование и службы поддержки, которые им нужны».

Подобная позиция консультанта Президента открывает значительные перспективы для миллионов аутистов в CША. Высокофункциональный аутизм при синдроме Аспергера — довольно востребованный диагноз для боссов компаний Силиконовой долины и подобных им фирм. Не секрет, что количество сотрудников с РАС среди производителей компьютерной техники и программ довольно высок. Однако за менее успешно адаптированными аутистами в США мало кто «охотится», в отличие от некоторых других стран, да и найти обычную работу порой можно только при содействии специальных консультантов и позитивном отношении работодателей. Что не всегда и не всем доступно.

Германия: IT-специалисты

Согласно официальной статистике, на территории Германии насчитывается более 40 000 человек с РАС. А по мнению экспертов это число занижено в несколько раз.

По мнению Фридриха Нольте, эксперта некоммерческой организации Autismus Deutschland, законодательная база Германии, регулирующая социальную, медицинскую помощь и трудовые отношения пациентов с расстройством аутического спектра, создана и функционирует на должном уровне. Существует также множество общественных организаций, оказывающих поддержку детям и взрослым с аутизмом и их семьям.

Компания Auticon — первая и пока единственная в Германии и одна из немногих в мире, где работают практически исключительно люди с РАС, за исключением профессиональных ассистентов, помогающих при возникновении нестандартных ситуаций. Auticon занимается разработкой IT-технологий и тестированием программ и ценит способность сотрудников с аутизмом находить даже самые незначительные ошибки в программах.

У мирового производителя программного обеспечения, компании SAP, также открыты вакансии IT-специалистов для высокофункциональных аутистов. В планах компании увеличить к 2020 году количество сотрудников с РАС до 1%, что составит 6,5 тысяч человек. Кандидатам предлагают пройти собеседования на должность инженера-тестировщика программ, программиста и специалиста по проверке качества программного обеспечения.

Япония : сколько оттенков в сером цвете?

Японский метод письменности — одна из причин, почему средний японец различает около 120 оттенков серого. Ну а те, кто не ограничился школьным курсом изучения иероглифов, видят намного больше. По этой причине умение правильно подбирать цветовые нюансы для продукции — залог успеха многих компаний. В том числе и самых необычных.

В компании Nihon Rikagaku Industry сотрудников с различными особенностями принимают на работу уже более полувека. Здесь производят учебные и офисные принадлежности, выпускают мелки. В 1960 году руководство компании попросили принять на работу двух выпускников школы вспомогательного обучения, чтобы дать им возможность ощутить радость быть полезными прежде, чем их отправят в дома инвалидов. Первой задачей стала сортировка мела по оттенкам, и начальство высоко оценило способности молодых людей с РАС эффективно и без ошибок выполнять эту довольно нудную для всех работу.

Просьба преподавателя школы начала историю эксперимента, в котором поучаствовало немало выпускников. А в 1987 году руководство Nihon Rikagaku приняло решение о реформировании компании, чтобы предоставлять людям с нарушениями умственного развития и аутистам больше рабочих мест. Сегодня из 76 человек в фирме 56 — инвалиды с различными когнитивными нарушениями. Причем более половины из них — с тяжелыми диагнозами.

В сфере программирования, тестирования и иных работ с софтом в Японии традиционно ценят людей с синдромом Аспергера. Однако и часть компаний, не связанных с программным обеспечением, использует навыки аутистов там, где необходимо зрительное восприятие и устойчивое внимание.

Израиль : от помощника кинолога до военного картографа

В Израиле компании по созданию программного обеспечения тоже не обходят вниманием людей с РАС. Так, компания AQA создала курсы профессионального обучения на тестировщиков ПО с последующим трудоустройством.

Однако помимо этого им предлагается довольно широкий выбор профессий. Причем количество израильтян с диагнозом, согласно статистике, исчисляется совсем не миллионами: на 2017 год число взрослых и детей с аутизмом приблизилось к 10 000. Поддержкой активно занимаются государственные структуры, несколько десятков общественных и коммерческих организаций.

С диагнозом «расстройство аутического спектра» можно стать волонтером в израильской армии, участвовать в адаптированной программе национальных служб, а самые сосредоточенные работают на правительство в сфере картографии, сверяя изменения в данных со спутника по разным областям и прогнозируя возможную опасность со стороны противника. И подобная «двойная» проверка — компьютерными программами и профессиональными картографами с РАС обеспечивает повышенный уровень безопасности в стране с военным положением.

Способности к чтению и запоминанию карт у маленького мальчика стали той базой, на которой его родители создали структуру помощи аутистам целой страны. Торкил Сонне, основатель датской компании Specialisterne («Специалисты») и отец ребенка с РАС, задумался о возможностях людей с аутизмом на примере собственного сына Ларса. В 7 лет после путешествия по Европе, в котором родители активно пользовались атласом, Ларс по памяти воспроизвел 4 страницы карт со всеми линиями и цифрами. Такое умение вопреки всем сложностям болезни стало толчком к пониманию особой пользы аутизма для различных сфер деятельности. Как говорит сам Торкил, «только от вас зависит, смотреть ли на одуванчик как на сорняк или как на полезную добавку к салату».

Сегодня, спустя 15 лет, компания Specialisterne обучает и «поставляет» своих особых консультантов для контрактной работы в самых разных сферах деятельности — от крупнейших сотовых операторов, фармацевтических компаний до фабрик по производству деталей конструктора Лего по всей Европе и США. Торкил Сонне — один из немногих человек, награжденных на всемирном форуме за высочайший вклад в «социальное предпринимательство».

В Израиле есть и менее напряженные варианты работы: ассоциацией аутистов «Алут» созданы 10 центров занятости на 20-30 сотрудников каждый. В их сферы деятельности входят садоводство, ландшафтный дизайн, создание элементов декора (керамики, витражей). В компании Beit Ackstein более 100 рабочих мест заняты людьми с РАС, в обязанностях — сортировка и упаковка товаров. Фирма Andjoy предлагает заниматься флористикой, а Geva Ziv поможет стать ассистентом кинолога.

В одном из крупнейших университетов Израиля молодым людям с РАС предлагают бесплатное обучение и обеспечивают жильем на время учебы.

Великобритания: игрушки и сотовая связь

Великобритания — страна, где диагноз РАС присутствует у более, чем 500 000 людей. В масштабах страны это каждый сотый. И эксперты уверены, что в каждой компании может найтись место для людей с особенностями.

К числу компаний, которые сознательно привлекают к работе людей с РАС, относятся уже упомянутая выше Lego и компания сотовой связи Vodafone. В крупнейших британских университетах есть программы обучения и летние школы для детей с аутизмом. А Тesco, сеть супермаркетов, учит своих сотрудников общаться с особыми покупателями.

Особые правила для особых людей

В США, известном принципом «помоги мне это сделать самому», разработаны советы по трудоустройству людей с особенностями. И начинаются они с первого шага — самоопределения.

Определись с целями. Нередко люди с ограничениями выбирают не желаемую работу, а любую, которую им могут предложить. Не стоит искать специальные предложения с самого начала, надо выбрать подходящую под свои возможности цель. И сосредоточиться на ней, развивая необходимые навыки: потенциальные работодатели ценят энтузиастов, влюбленных в свою профессию. Найди помощь. Не стоит совершать множество ошибок, через которые проходят как нейротипичные, так и особые люди. Есть различные организации, которые помогут как минимум статьями и советами. И их стоит поискать. Не избегай любых возможностей. Даже в обычном агентстве по трудоустройству могут работать люди, знакомые с ситуацией и знающие, как и где искать нужного работодателя. Дай возможность другим узнать о своих амбициях. Не стесняйся рассказывать знакомым и размещать информацию на различных ресурсах о своих стремлениях найти работу. Попробуй себя в волонтерстве. Некоторые виды деятельности можно «отработать» в благотворительных организациях или получить нужные навыки, предложив свои услуги бесплатно (временно!) потенциальному работодателю. Не скрывай свои особенности. Это повредит во всех отношениях: во-первых, самому будет сложнее, во-вторых, и коллектив, и руководство будут недоумевать, если все раскроется. Ну а в-третьих, они могут быть преимуществом для тех компаний, которые ищут людей с именно твоим опытом и способностями. Готовься к собеседованию правильно. Каждое собеседование — возможность показать свои сильные стороны, рассказать о дополнительных возможностях, которые «предоставляет» диагноз. Фокусируйся на том, какую дополнительную ценность ты можешь принести компании. Изучай законодательство и открытую информацию. Во многих компаниях есть потребность в людях с инвалидностью для снижения налогов, а в некоторых — собственные, внутренние установки на открытую политику для людей с особенностями. Не сдавайся. Даже самые талантливые профессионалы порой упираются в стенку. Продолжай пытаться, и достойная работа найдется.

Понять особенности поиска работы и трудоустройства помогут также и советы работодателям, среди сотрудников которых есть люди с РАС. Причем эти советы не выходят за рамки невозможного, более того, если им будут следовать на всех рабочих местах, то и нейротипичным людям трудиться будет намного комфортнее.

Правильная организация рабочего пространства: не в отдельном помещении, а в небольшом, спиной к стене, лицом к другим сотрудникам (двум-трем), без высокой шумовой нагрузки и с выделенным личным местом. Четкая формулировка задачи и сроков, планирование начала, этапов и маркера окончания работы. Простая, прямая речь в общении, отсутствие метафор, сравнений, абстракций. Обратная связь, означающая, что инструкция сотрудником с РАС понята. Наличие доверенного лица, наставника для вопросов в социальной коммуникации, человека, которому сотрудник с РАС доверяет. Это не выделенная должность, но кто-то, знакомый с особенностями диагноза и готовый подсказать, как стоит поступить. Уважать личностные проявления. Подробно фиксировать правила и инструкции в письменном виде или картинками. Создавать соответствующую мотивацию на основе личных склонностей и особенностей: ставить задачи, которые отвечают интересам сотрудника (поиск информации в интернете, работа с цифрами, таблицами и т. п.). Критиковать, давать инструкции и указывать на ошибки должен человек с авторитетом, иначе критика может быть не услышана. Планировать неожиданные и срочные дела. Организовать зону отдыха с обязательным ограничением отдыха по времени.

Эксперты отмечают: в компаниях, где осознанно привлекают на работу людей с особенностями и менеджмент помогает создавать комфортную для них среду, и обычные здоровые люди начинают работать более эффективно. Мы все — особенные, у каждого свои сильные и слабые стороны. И повышенное внимание к молодым специалистам с РАС способно улучшить не только производительность фирм, но и отношения среди обычных (и необычных) людей.

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