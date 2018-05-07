Закладка платформы «Северный полюс» состоится в Петербурге в 2019 году

"Закладка состоится в 2019 году, скорее всего — сейчас идет подготовка технического задания, в мае уже должны начать проектирование, в течение этого года спроектируют и со следующего года — начало строительства", — сказал Донской.

Как подчеркнул министр, предстоит построить сложное, уникальное по мировым меркам судно.

В конце апреля компания «Адмиралтейские верфи» подписала контракт с Росгидрометом на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» для исследования Арктики. Платформа предназначена для проведения круглогодичных научных исследований в Северном ледовитом океане.

Специализированное судно с высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива около двух лет, сроком службы не менее 25 лет, экипажем до 14 человек и штатом научного персонала до 48 человек не имеет аналогов в мире. Платформа со встроенным оборудованием сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать на свою вертолетную площадку тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ.

Длина платформы составит 67,8 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение — около 7,5 тысячи тонн, мощность энергетической установки — не более 3600 кВт, скорость — не менее 10 узлов. Согласно условиям контракта, платформа будет передана заказчику в 2020 году.