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Закладка платформы «Северный полюс» состоится в Петербурге в 2019 году
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Закладка платформы «Северный полюс» состоится в Петербурге в 2019 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Закладка ледостойкой платформы «Северный полюс» для изучения Северного Ледовитого океана состоится в Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» в 2019 году, заявил РИА Новости глава Минприроды России Сергей Донской.
"Закладка состоится в 2019 году, скорее всего — сейчас идет подготовка технического задания, в мае уже должны начать проектирование, в течение этого года спроектируют и со следующего года — начало строительства", — сказал Донской.
Как подчеркнул министр, предстоит построить сложное, уникальное по мировым меркам судно.
В конце апреля компания «Адмиралтейские верфи» подписала контракт с Росгидрометом на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» для исследования Арктики. Платформа предназначена для проведения круглогодичных научных исследований в Северном ледовитом океане.
Специализированное судно с высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива около двух лет, сроком службы не менее 25 лет, экипажем до 14 человек и штатом научного персонала до 48 человек не имеет аналогов в мире. Платформа со встроенным оборудованием сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать на свою вертолетную площадку тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ.
Длина платформы составит 67,8 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение — около 7,5 тысячи тонн, мощность энергетической установки — не более 3600 кВт, скорость — не менее 10 узлов. Согласно условиям контракта, платформа будет передана заказчику в 2020 году.
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