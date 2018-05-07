Путин через день после жестких разгонов митингов похвалил правительство за «открытость и настрой на диалог» с людьми

Президент России Владимир Путин поздно вечером в воскресенье, за день до своей инаугурации, провел встречу с членами правительства в Кремле, выступив перед ними с речью о «значимых результатах», достигнутых за время его третьего срока во главе страны. Отдельно Путин подчеркнул «огромную заслугу» в развитии государства премьер-министра Дмитрия Медведева , который, по его словам, сделал «открытость и настрой на диалог» отличительной чертой нынешнего правительства.

"Перед правительством, исполнительной властью в целом стоял широчайший круг проблем и вопросов — от текущих до совершенно нестандартных, часто экстренных. Нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов. Все эти качества вы, безусловно, проявили. Работали достойно, как настоящая команда", — похвалил Путин членов кабмина, которые в понедельник в полном составе уходят в отставку (цитата с сайта

Кремля).

По словам президента, основные направления работы были связаны с реализацией «майских указов» 2012 года. Путин отметил, что «не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой», однако «так всегда бывает, когда берешься за масштабный долгосрочный проект». «Ощутимые результаты, динамика, изменения есть. Стратегический вектор развития задан правильно», — выразил уверенность российский лидер.

Важнейшим результатом он назвал «рост зарплат в бюджетной сфере, повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны». А ключевая задача на ближайшие годы, по его мнению, — это «уверенное повышение» реальных доходов россиян. «Для этого сейчас есть хорошая база», — считает президент.

"Отличительной чертой нынешнего Правительства стали открытость и настрой на диалог, конструктивное взаимодействие с парламентом и регионами, опора на гражданское общество, выстраивание механизмов обратной связи и стремление поддержать, расширить вовлеченность людей в дела страны. Важно сохранить и развивать такие современные подходы и в целом обеспечить преемственность работы, преемственность и последовательность развития страны, в том числе четкий рабочий ритм в предстоящий период формирования нового правительства", — добавил Путин.

Отметим, что субботняя попытка россиян проявить свою гражданскую позицию закончилась жесткими задержаниями более 1,5 тысячи человек, многие из которых молниеносно были приговорены судами

к арестам и штрафам. Задержания сопровождались избиением людей дубинками, а в автозаках оказывались малолетние школьники, которых из отделений потом забирали родители. В Москве к разгону протестов присоединились

спонсируемые мэрией казаки, вооруженные нагайками. Сотрудники Росгвардии и полиции не только не мешали им бить демонстрантов, но и фактически защищали их от ответных действий.