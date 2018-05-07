Российская молодежная делегация приняла участие в «Марше Жизни» в Освенциме

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Делегация российской молодежи при поддержке Федерации еврейских общин России (ФЕОР) приняла участие в акции «Марш Жизни» в концлагере Освенцим в память о трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны и в знак признательности за подвиг Красной Армии, освободившей Европу и десятки тысяч заключенных концлагерей, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба ФЕОР.

"Мы хотим, чтобы мир вокруг понял, что нужно жить по-другому, ведь от каждого из нас зависит будущее. От наших ежедневных поступков, взятых на себя обязательств, отношения к ближним. И если каждый, кто побывал здесь, осознает, что именно благодаря его решениям все может измениться к лучшему, то можно с уверенностью смотреть в завтрашний день и говорить о том, что катастрофы, подобной случившейся, никогда больше не случится", — отметил главный раввин России Берл Лазар, чьи слова приводятся в сообщении, поступившем в ТАСС.

Приветствие участникам поездки направил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода

"Находясь на территории этого ужасного места, мы должны в особой степени ощущать наш долг — почтить память 6 млн жертв нацизма, но кроме того, стоит не забывать, что именно советская армия освобождала Освенцим и внесла колоссальный вклад в великую Победу. В преддверии 9 мая мы должны отдать дань памяти солдатам, которые, рискуя своей жизнью, спасали наших предков", — говорится в обращении главы ФЕОР.

"Марш Жизни" впервые прошел в 1988 году и на протяжении семи лет был событием, куда допускались только евреи. В 1995-м на нем впервые встретились представители всех религий, а 10 лет спустя на марше собралось самое большое количество человек — 20 тыс.