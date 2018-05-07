История московского дореволюционного туалета

Единственный сохранившийся с дореволюционных времён московский общественный туалет расположился на улице Плющиха, 57. Находится он в сквере Девичьего поля. Самое интересное, что он фунционирует до сих пор (с 08:00 до 20:00 ежедневно). Построен по проекту архитектора Максима Геппенера в конце XIX века.

ОТ РЕТИРАД ДО КЛОЗЕТОВ

Самые первые каменные общественные туалеты появились в Москве в 1890-е годы, то есть после того, как в Москве появилась канализация. Они красиво назывались «общественными ретирадами» (в переводе с французского — «убежище») и были расположены в центре, на вокзалах и рынках. Московская городская дума обязала всех владельцев многоэтажных доходных домов иметь во дворе такую деревянную ретираду.

Из «Воспоминаний» художника Михаила Нестерова : «Мне нельзя было забираться далеко от Ордынки, от строящейся церкви, куда мне предстояло ездить ежедневно на работы. Квартира должна быть вместительная, не менее шести-семи комнат, причем необходима была одна большая под мастерскую. Начиная с утра я ежедневно отправлялся на поиски, но ничего подходящего на было… И вот однажды читаю сдается квартира о семи комнатах на Донской. Еду но Донскую … Вот и дом N28, богатый, не старый, трехэтажный. Вхожу лестница чистая, удобная; квартира наверху… Светлая, с большим залом 14 на 10 аршин, что мне и нужно. Не откладывая в долгий ящик стал оборудовать квартиру по ему вкусу… Сердце радовалось, так все было удобно, уютно, хорошо. Из окон перспектива на обе стороны: налево — к Калужским воротам, направо — к Донскому монастырю, к семнадцати вековой церкви Ризположения. Погода стоит жаркая — май месяц. Ложусь, на ночь открываю окна. Однако часу в первом просыпаюсь от какого-то неистового грохота, такого равномерного и бесконечного. Что бы это могло быть? А грохот но Донской несется неустанно. Совсем проснулся, не могу уснуть. И чувствую я, что, кроме грохота, чем-то смущено и обоняние мое. Встаю, подхожу к открытому настежь окну и вижу: от самой Калужской площади u myда — к Донскому монастырю, не спеша громыхают сотнями „зеленые бочки“. Донская, моя прекрасная Донская, с липовыми аллеями по обе стороны широких панелей, входит в число тех улиц, по которым каждую ночь до рассвета, чуть не большую часть года, тянутся со всей Белокаменной к свалкам ассенизационные обозы. И так будет пока отцы города не устроят канализацию».

Описываемый эпизод имел место в 1910 году. Не так-то и давно, если мерить мерками истории.

Общественный туалет в вагоне «Ласточки» МЦК. Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

ПЕРВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ УБОРНАЯ

Известно, что самым первый общественный туалет появился на Смоленской площади и очень смущал проходивших мимо граждан. Приезжие крестьяне по привычке ходили «по большому» в соседние дворы (и ведь своим давним распоряжение Московская Дума разрешала всем «случившимся» заходить в каждый двор для своих нужд).

Первоначально люди стеснялись заходить в общественные туалеты, как в непристойное место, и даже при виде оного крестились, но затем привыкли и стали пользоваться.

После 1917 года, когда в Москву хлынули тысячи людей, все каменные общественные туалеты были переделаны в квартиры (!) От обычного жилья новая квартира отличалась только обилием потеющих труб на стенах. Деревянные разобрали на дрова.

В 1930-х годах в столице начали проводить масштабные военные парады. Солдат крепко кормили, а те в свою очередь справляли свои нужды в подъездах домов. После чего жильцам дома с трудом удавалось отмыть свои владения от естественных бравым солдат. В Москве начали строить новые общественные туалеты.

Туалет в Парке Горького. Фото © Полина Наседкина / Москва меняется

С 1937 года и до сих пор функционирует туалет на Ленинградском шоссе (д. 33), с начала 1930-х годов существует туалет в Парке Горького. С 1947 года и до сих пор работают туалеты у Кремлевской стены (у Спасской и Никольской башен). Таким образом, туалет на Плющихе самый старый из существующих в столице.

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