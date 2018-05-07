ОНФ, ФБК и Трансперенси: антикоррупционное трио

Общероссийский народный фронт, Фонд борьбы с коррупцией и «Трансперенси Интернешнл — Россия » — все эти организации делают общее антикоррупционное дело, однако разными методами и в разных условиях. Если первые больше рассчитывают на поддержку властей, которые оказывают им содействие, то вторые стремятся вызвать общественный резонанс, так как чиновники предпочитают их игнорировать из-за освещения очень уж неудобных вопросов. На третьих же и вовсе почти не обращают внимания, потому что организация носит ярлык иностранного агента. Предлагаем вам вспомнить и сравнить антикоррупционные проекты всех вышеперечисленных организаций.

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ОНФ: рука об руку с властью

«Фронтовики» появились в мае 2011 года по инициативе Владимира Путина , занимавшего в то время пост премьер-министра. Позже Путин рассказал, что ОНФ был создан как общественная коалиция, объединяющая различные околополитические силы, а его задачами он обозначил контроль за исполнением президентских указов и борьбу с коррупцией.

«Общероссийский народный фронт должен действительно стать широким общественным движением, чтобы у всех граждан страны была возможность ставить свои, народные задачи, добиваться их исполнения, сдвигать с места те вопросы, которые иногда тонут в бюрократическом болоте, напрямую вносить свои предложения, которые затем станут законами и государственными решениями. Нужно дать возможность людям использовать имеющиеся инструменты влияния на общественные процессы, искать новые инструменты, умело их применять», — сказал президент Владимир Путин на учредительном съезде ОНФ в июне 2013 года.

В сентябре того же года в ОНФ стартовал проект «За честные закупки» — открытая платформа, объединившая более девяти тысяч активистов по всей стране, которые отслеживают и сообщают обо всех подозрительных, заведомо неэффективных или расточительных госзакупках. Все сигналы оценивают эксперты, после чего коррупционные закупки отменяют, а их заказчикам выносят предупреждения. Авторы проекта заявляют, что конечной целью является не отмена единичных закупок, а совершенствование законодательства до такого уровня, чтобы нечестные закупки стали невозможны.

Промежуточные результаты проекта «За честные закупки» таковы: экономия на закупках предметов роскоши, элитных автомобилей и оплате чартерных перелетов для чиновников составляет уже более 30 млрд рублей; устранены нарушения в закупках общим объемом свыше 350 млрд рублей; введены ограничения для закупок предметов роскоши и дорогостоящих услуг за бюджетный счет. Впрочем, по последнему пункту работы еще много — например, недавно ОНФ опубликовал «Индекс расточительности», выявив госкомпании, которые закупают для своих топ-менеджеров за счет бюджета сверхдорогие полисы ДМС стоимостью в сотни тысяч рублей.

«Главное достижение проекта «За честные закупки» — это наши активисты, многие из которых уже работают на уровне экспертов. Они не только мониторят и анализируют сами закупки, выявляя сомнительные, но и самостоятельно обращаются в контролирующие органы и добиваются отмены закупок с нарушениями», — отметил координатор проекта «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта , выступая на «Форуме действия» ОНФ в декабре 2017 года.

Из проекта «За честные закупки» в 2017 году выделился еще один проект, связанный с закупками — «Карта картелей». Карта была запущена после истории с поставками некачественных продуктов питания в детские учреждения в Ростовской области . Проект посвящен именно закупкам питания в детсады, школы и больницы — выявлению картельных сговоров, недобросовестных поставщиков и контролю качества закупаемых товаров. Работу по карте активисты ОНФ ведут совместно с профильным управлением Федеральной антимонопольной службы , сообщая ведомству обо всех подозрительных закупках и совместно проверяя целые регионы. Объемы выявленных контрактов, заключенных картелями, насчитывают уже десятки миллиардов рублей. Только с января по июнь 2017 года Управление по борьбе с картелями ФАС возбудило 205 дел о картельных сговорах.

Еще одним крупным проектом ОНФ, касающимся обнаружения коррупционных проявлений и борьбы с ними, является медиафорум «Правда и справедливость», на который приглашают журналистов со всех регионов России. Первый медиафорум прошел в апреле 2014 года — его участники обсуждают развитие независимой журналистики в стране, но, главное, выносят на федеральный уровень острые региональные проблемы, которые зачастую непосредственно связаны с коррупцией местных властей. На сегодня ОНФ провел уже пять медиафорумов, в каждом из которых принял участие президент Владимир Путин — глава государства отвечал на вопросы журналистов и буквально в ручном режиме решал отдельные вопросы, давая поручения правоохранительным органам . Например, на последнем медиафоруме «Правда и справедливость» в Калининграде активистка ОНФ из Омской области рассказала о вопиющих случаях, когда чиновники, уличенные общественниками в коррупции, мстили им заказным уголовным преследованием или поджогами домов, на что президент пообещал, что МВД примет соответствующие меры.

ФБК: оппозиционный и независимый

Фонд борьбы с коррупцией был создан оппозиционером Алексеем Навальным в 2011 году для объединения и финансирования через пожертвования его проектов, таких как «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ». Возможно, именно «РосПил», посвященный борьбе со злоупотреблениями в государственных закупках, был взят «фронтовиками» за основу для своего проекта «За честные закупки». Во всяком случае, «РосПил» появился раньше, а алгоритмы полностью совпадают: сигнал активиста, экспертная оценка, обращение в контролирующие органы для отмены коррупционных закупок. Точно так же ОНФ скопировал и другой проект Навального — «РосЯма», назвав его «Карта убитых дорог».

Результаты работы «РосПила»: предотвращены хищения более чем на 59 млрд рублей; в феврале 2014 года с подачи «РосПила» арестовали вице-мэра Читы Вячеслава Шуляковского, заподозренного в манипуляции с сиротскими квартирами; в феврале 2014 года выявили хищения при подготовке Олимпиады в Сочи на сумму в 7,3 млрд рублей.

«РосПил» раньше ОНФ начал вести борьбу с картелями на госзакупках, выявляя участников картельных соглашений, собирая доказательства и сообщая обо всех выявленных нарушениях в ФАС. Только в 2017 году юристы ФБК проанализировали свыше трех тысяч аукционов на сумму более 52 млрд рублей, выявив 18 случаев картельных сговоров с объемом закупок в 47 млрд рублей. Антимонопольщики отреагировали на 11 заявлений ФБК, возбудив дела.

При этом ФАС неохотно принимает помощь от проекта Навального, стараясь дистанцироваться и сделать вид, что это они самостоятельно обнаружили нарушения, тогда как с ОНФ у ведомства полная любовь и взаимопонимание. Тут же стоит отметить, что если ФБК целиком и полностью работает за счет пожертвований граждан, то ОНФ, по большей части, полагается на деньги президентских грантов. В 2016 году РБК попыталось разобраться, на какие деньги живут и работают «фронтовики» — один из спикеров рассказал изданию, что средства в ОНФ поступают прямиком из администрации президента

Самыми нашумевшими проектами ФБК стали фильмы-расследования «Чайка» и «Он вам не Димон», посвященные соответственно бизнес-империи семьи генерального прокурора Юрия Чайки и объектам элитной недвижимости, якобы принадлежащим премьер-министру Дмитрию Медведеву и полученным им в виде взяток от различных бизнесменов. В первом фильме, вышедшем в декабре 2015 года, Фонд борьбы с коррупцией рассказал о выявленных им коррупционно-криминальных схемах, по которым дети генпрокурора Артем и Игорь Чайки заработали свое состояние, используя служебное положение отца. Российские власти, естественно, никаких нарушений в деятельности генпрокурора выявить не смогли.

Фильм «Он вам не Димон» был опубликован в марте 2017 года и стал поводом для серии протестных акций, охвативших всю страну, участники которых требовали отставки Медведева с поста премьер-министра и начала расследования в отношении него. Впрочем, власти снова поступили предсказуемо: никаких последствий для Медведева не наступило, а сам он просто отмолчался, лишь назвав расследование «компотом».

«Трансперенси Интернешнл — Россия»: взгляд из-за бугра

НКО «Трансперенси Интернешнл — Россия» — российский филиал международной организации Transparency International, которая занимается исследованием уровня коррупции по всему миру и борьбой с ней. Движение было основано бывшим директором Всемирного банка Петером Айгеном в 1993 году. Филиал в России был открыт в 1999 году. Всего же по миру организация присутствует более чем в ста странах.

«Миссия «Трансперенси Интернешнл — Россия» — противодействовать коррупции и отстаивать принципы прозрачности, подотчетности, порядочности и честности. Наша цель — мир, в котором государство, политика, бизнес, гражданское общество и повседневная жизнь людей свободны от коррупции», — говорится на сайте российского отделения организации.

Задачи «Трансперенси» отличаются от задач ОНФ и ФБК глобальностью и меньшей конкретикой:

— формирование антикоррупционного мировоззрения и правосознания граждан; — институционализация общественного контроля и общественного доступа к информации о работе государственных органов;

— обеспечение действенности существующих антикоррупционных механизмов.

Практичным выглядит только «оказание юридической помощи по делам о коррупции».

Тем не менее у этой НКО есть конкретные антикоррупционные проекты, первый из которых — «Индекс восприятия коррупции». Индекс составляется ежегодно для различных стран и показывает уровень коррупции. Многие эксперты не понимают, как считается этот рейтинг, и спорят о его прозрачности и возможности манипулирования Индексом, но факт остается фактом — Индекс популярен у антикоррупционеров и СМИ.

Еще один проект «ТИ—Р» — «Декларатор». «Декларатор» содержит базу данных о доходах и имуществе чиновников, депутатов, судей и представителей региональных властей, а также различных госорганов. Проект позволяет выявлять случаи незаконного обогащения среди госслужащих и по задумке должен способствовать формированию правильной культуры поведения среди категорий граждан, подверженных риску коррупции.

Также активисты «Трансперенси» мониторят работу госкорпораций — их финансовую отчетность, соблюдение ими антикоррупционного законодательства, уровень прозрачности их работы. Спецпроект центра «Как работают госкорпорации» призван разъяснить гражданам, что эти компании-гиганты хоть и наделены самостоятельным управлением, все же принадлежат государству, а значит, и гражданам. Поэтому их можно и нужно контролировать: их доходы, расходы, политику.

«ТИ—Р» уделяет внимание и госзакупкам, но в меньшей степени, чем ОНФ и ФБК.

Кто же эффективней?

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Краткий анализ деятельности всех вышеперечисленных организаций позволяет сделать вывод: государство в России привыкло контролировать все сферы деятельности, не уступая и не делясь своим влиянием. Поэтому Общероссийский народный фронт, созданный позже всех, зато с санкции Путина, обладает большим влиянием и возможностями для реализации антикоррупционных инициатив и проектов, даже если эти проекты уже были претворены в жизнь другой организацией.

С другой стороны, Фонд борьбы с коррупцией добился наибольшего успеха среди населения, взаимодействуя с ним напрямую через независимые медиаканалы, вскрывая то, о чем привыкли молчать.

Интересно представить, что будет, если объединить эти организации или перекинуть поддержку президента на ФБК?