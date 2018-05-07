Будут ли нам платить деньги просто так

Эксперимент с безусловным доходом провалился в Финляндии , но пока успешен в Канаде . Есть ли у россиян шанс получать от государства деньги просто так, за сам факт нашего существования?

Недавно Финляндия заявила о прекращении эксперимента с безусловным доходом, в рамках которого деньги безработным раздавались просто так. В Италии обещание подобных выплат привело популистскую партию к победе в парламентских выборах. Правда, выплат пока не последовало. В Швейцарии большинство населения отвергло идею безусловного дохода на референдуме. Идея безусловного дохода, то есть фиксированной суммы денег, которую государство платит вам, по сути, за сам факт вашего существования, — одна из самых «горячих» тем последних лет. Многие видят в ней основу социального обеспечения и лучшее средство борьбы с безработицей под напором цифровой экономики уже в недалеком будущем. Почему идея стопорится и может ли она быть осуществлена в России

Безвозмездно, то есть даром

Старт в Финляднии пилотного проекта по безусловному доходу (его еще называют «базовым доходом» или «доходом гражданства») стал одной из главный европейских новостей начала прошлого года. Тогда государство решило выплачивать 560 евро двум тысячам безработных граждан без каких-либо обязательств с их стороны: им не нужно было искать работу, а в случае, если бы они ее нашли, выплаты все равно бы продолжились. С 2019 года к списку участников должны были добавить также некоторых работающих граждан. Но на днях правительство объявило, что эксперимент закончится уже в этом году, намекнув, что проект оказался неэффективным. Официальный отчет будет опубликован не раньше следующего года. Что пошло не так?

В чистом виде идея безусловного дохода выглядит следующим образом: государство или некий фонд выплачивает гражданину определенную сумму денег, достаточную для выживания. Принципиальный момент: эта сумма равна для всех (могут быть только различия для детей и взрослых) и заменяет собой все остальные социальные выплаты и пособия. То есть отменяются пособия по безработице, по уходу за ребенком, по инвалидности, пенсии и прочие — вместо них все получают равную сумму денег на протяжении всей жизни: и когда работают, и когда уже (или еще) нет.

Новость

Безумная идея? Не совсем. В теории базовый доход покрывает первичные потребности человека и тем самым способствует сокращению бедности. А сокращение бедности выгодно для всего общества, поскольку снижает уровень преступности, а также прерывает порочный круг, когда на пособиях по безработице сидят уже по три поколения семей. С другой стороны, главный риск этой идеи — у людей в принципе исчезнет желание работать.

Идея безусловного дохода не новая: впервые ее сформулировал англо-американский философ и идеолог американской революции Томас Пейн еще в 1790 году. Эксперимент на эту тему задумывал еще президент США Ричард Никсон в начале 70-х годов прошлого века (но Уотергейт ему помешал).

В последние годы идея базового дохода находит публичную поддержку со стороны таких ярких личностей, как глава Tesla и SpaceX Илон Маск или один из основателей Facebook Крис Хьюз . Причина — озабоченность предпринимателей грядущими потрясениями на рынке труда из-за наступления эры роботехники и высвобождения массы работников. К слову, вышеперечисленные персонажи сами немало способствуют тому, что роботы приходят на смену людям, но это уже другой разговор.

Кстати, об изменениях на рынке труда говорило и правительство Финляднии, анонсируя свою программу. «Из-за автоматизации будет все меньше рабочих мест, а универсальный базовый доход стимулирует инновации, креативность и, главное, побуждает людей соглашаться на временную контрактную работу, что в итоге повысит мобильность рабочей силы и ее эффективность», — говорилось при запуске пилота.

Сразу же дадим краткий ответ на главный вопрос: откуда брать деньги на такие выплаты? В основном речь идет о двух источниках. Существенная сумма денег может быть сэкономлена за счет упрощения администрирования социальных выплат: больше не нужна армия чиновников, высчитывающих размер того или иного пособия, так как все будут получать одинаковую сумму. Вторая, большая часть, берется за счет повышения налогов.

В чистом виде на безусловный доход еще не перешла ни одна страна, но эксперименты проводятся уже несколько десятков лет по всему миру. Результаты получаются диаметрально противоположными. Правда, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Полина Кузнецова обращает внимание, что в тех случаях, когда финансирование пилотных проектов происходит за государственный счет, пособия не являются в полной мере универсальными. И определенные условия для участия в программе все-таки соблюдаются — ведь государство не может просто так раздавать бюджетные деньги. Как правило, в таких случаях речь идет о выплатах наименее защищенным слоям населения.

Финляндия: надо больше денег и времени

Вот и в Финляндии деньги решили выдавать не всем, а начать именно с безработных. Участники эксперимента в возрасте от 25 до 58 лет были выбраны национальным Управлением социального страхования KELA.

Тем, кто его получал с самого начала проекта, не ставили никаких обязательств: ни искать работу, не соглашаться на какие-либо дополнительные условия службы занятости. Но уже в декабре финский парламент принял закон, в котором прописывались условия выплаты пособий — в виде работы как минимум 18 часов каждые три месяца, без чего платежи должны были бы быть сокращены. В 2019 году должна была стартовать вторая часть эксперимента: пособия должны были выплачивать также и некоторым работающим гражданам. Но теперь от этой идеи отказались.

На днях финское правительство заявило о прекращении эксперимента. Причина, по которой пилотный проект провалился, официально не объявлена. Но, как объяснил министр финансов Хельсинки Петтери Орпо, пособия были такими высокими, что безработному было не обязательно искать работу до тех пор, пока он мог получать безусловный доход.

Обе стороны проекта скупы на комментарии. Известно лишь, что многие участники отметили снижение уровня стресса после начала выплат. Однако власти намекают, что увидели ровно противоположный эффект по отношению к тому, на который рассчитывали. Вместо готовности безработных соглашаться на низкооплачиваемую и временную работу они увидели возросшие запросы к потенциальной работе. Имея хоть какой-то доход, люди уже не были готовы хвататься за любой вариант.

Авторы эксперимента недовольны: крайне короткая продолжительность программы, по их мнению, не позволила получить четкие выводы. «Двух лет слишком мало, чтобы делать выводы по такому масштабному эксперименту. Мы должны были выделить больше денег и больше времени, чтобы получить достоверные результаты», — сказал профессор Олли Кангас по финскому телевидению. У власти же «больше денег» не нашлось: изначально программа должна была стоить 20 млн евро, но позже исследователи из KELA запросили еще 70 млн и получили отказ.

Теперь финские власти твердо намерены рассмотреть альтернативные варианты социальной поддержки. Министр финансов Петтери Орпо рассказал местной прессе, что теперь власти изучают в качестве альтернативы базовому доходу другой инструмент — универсальный кредит, наподобие того, что существует в Великобритании

Универсальный кредит в Великобритании появился в 2013 году и заменил собой шесть социальных выплат и налоговых кредитов, а именно: материальную помощь, пособие по безработице, пособие по оказанию материальной поддержки, жилищное пособие, детский налоговый кредит, трудовой налоговый кредит. К 2022 году универсальный кредит полностью вытеснит эти пособия.

Обещания хорошей жизни

А ведь так хорошо все начиналось. Идея безусловного дохода получила поддержку 70% финнов. Правда, когда им объяснили, что для этого придется повысить налоги — и без того высокие, — доля положительных ответов упала до 35%.

Эта идея вообще очень заманчива. В 2016 году в Евросоюзе прошел опрос общественного мнения, который показал, что 65% европейцев проголосовали бы за введение безусловного дохода в их стране.

Примерно такую же поддержку получила идея безусловного дохода и среди россиян. В минувшем феврале компания HeadHunter опубликовала результаты опроса наших соотечественников: 62% работающих россиян выступили за введение базового дохода. Против этой инициативы высказались 20% респондентов. Правда, как и в случае с финнами, россияне не вполне понимали, о чем идет речь: что представляет собой базовый доход, знают лишь 18%, а 58% услышали о нем впервые. Причем половина респондентов (51%) в условиях минимального гарантированного дохода стали бы «изучать новое и развиваться», 18% заявили, что будут проще и спокойнее относиться к своей профессии, 13% задумались бы о кардинальной смене профессии, и лишь только 3% предположили, что перестанут работать вовсе.

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Тем временем итальянцы, по сути, уже проголосовали за безусловный доход на парламентских выборах в марте этого года. Популистская партия «Движение Пять звезд» прошла в парламент, получив больше всего голосов (в основном за нее голосовали на юге страны), потому что пообещала базовый доход в размере до 780 евро в месяц тем, кто не имеет работы или чей доход ниже этой суммы. На следующее утро после объявления результатов выборов в некоторых городках юга Италии выстроились очереди в отделения CAF –— местные аналоги собеса. Граждане готовы были получить причитающиеся 780 евро немедленно.

Выполнение этой программы обойдется Италии в 16 млрд евро в год — эти деньги пойдут на помощь 9 млн человек — подсчитали в партии. Правда, так и не прояснили, откуда взять эти деньги. Зато директор Национального института социального обеспечения Италии Тито Боери заявил, что, по расчетам его сотрудников, на самом деле такие выплаты будут стоить около 30 млрд евро в год.

К несчастью, а может быть, к счастью для «Движения Пять звезд» и для его лидера Луиджи Ди Майо, по итогам выборов эта партия все-таки немного уступает своим идеологическим противникам — правоцентристской коалиции, состоящей из трех партий («Лига Севера», «Вперед, Италия» и «Братья Италии»). В итоге страна оказалась в политическом тупике, не будучи способной сформировать правительство уже два месяца после выборов. И пока лидер этой правоцентристской коалиции Маттео Сальвини даже не слышать не хочет о введении этих выплат. Так что их будущее пока совершенно туманно… Скорее всего, новое правительство, которое, что уже очевидно, будет состоять не только из «Движения Пяти звезд», сделает все возможное, чтобы не реализовать эту затею — тем более пример финнов под носом.

Только минусы?

Провал финского пилотного проекта заставил в очередной раз заговорить об утопичности самой идеи. Экономисты снова и снова повторяют, что безусловный доход — слишком дорогое удовольствие, которое не под силу даже экономически развитым странам. В результате скептицизм распространяется и на другие страны.

Так, собственный проект с безусловным доходом планировал ввести нидерландский город Утрехт . Согласно плану, 250 безработных должны были бы получать ежемесячные выплаты в размере 960 евро на человека с 2017 по 2019 год. Сначала запуск программы перенесли на июнь этого года. Позже исследователи университета Утрехта сообщили, что концепция изменилась: теперь они будут не просто раздавать деньги, а изучать различные схемы, применяемые к получателям пособий, и влияние, которое они оказывают.

Мудрее всего, похоже, на этом фоне поступили в Швейцарии. В 2016 году там прошел референдум, на котором 77% населения выступили против введения безусловного дохода. Инициатива предполагала выплаты по 2,5 тыс. швейцарских франков в месяц на одного взрослого, что по курсу того времени примерно соответствовало 2,5 тыс. долларов США. Ежегодно на такие выплаты требовалось бы около 208 млрд франков. Любопытно, что ни одна партия в стране не поддержала это предложение, но референдум все же состоялся, так как инициативной группе удалось собрать необходимые 100 тыс. подписей в поддержку идеи.

Между тем в мировой практике есть и проекты, которые заставляют идеологов безусловного дохода верить в перспективность этой идеи.

Светлое будущее уже сегодня

В 2017 году эксперимент с базовым доходом стартовал не только в Финляндии, но и в канадском штате Онтарио. И там его сворачивать не думают — наоборот, отмечают уже заметные перемены к лучшему. Возможно, одна из причин в том, что здесь не делали поиск работы единственным критерием оценки успеха программы. Примерно 4 тыс. человек получают средства в таком размере, чтобы их совокупный доход составлял 75% от показателя низкого дохода. Если говорить о конкретных цифрах, то речь идет о сумме в 1 400 канадских долларов на человека в месяц. Люди с инвалидностью ежемесячно получают дополнительные 500 канадских долларов.

Причем, в отличие от финского проекта, который официально был нацелен на повышение занятости, власти Онтарио отслеживают влияние безусловного дохода сразу по нескольким показателям: продовольственное обеспечение, уровень стресса и тревожности, психическое здоровье, благоприятная обстановка в доме, образование и, наконец, позиция на рынке труда.

Поэтому в качестве положительных промежуточных итогов здесь рассматривают, например, то, что некая Марджи Гулд 60 лет, страдающая от прогрессирующего артрита, смогла себе купить новые, более устойчивые ходунки, а 28-летняя Алана Балцер, выросшая в семье, выживающей на пособия, смогла наконец начать лечить зубы, испорченные с детства, и покупать нормальную еду. Она прямо говорит, что для нее эти дополнительные деньги — шанс начать новую жизнь, отличную от жизни ее семьи и окружения. «Результаты программы измеряются не одним лишь трудоустройством, и потому восприятие ее промежуточных итогов оказалось более позитивным, чем в финском случае», — говорит Полина Кузнецова из РАНХиГС.

С 2008 года проект по безусловному доходу реализуют в одной из деревень Кении : каждый ее житель получает ежемесячно сумму, эквивалентную 22 долларам. Полученные на сегодня результаты впечатляют. Люди не стали меньше работать: наоборот, кто-то даже умудрился открыть свое маленькое дело. В основном же люди тратят эти деньги на лекарства, на школьные принадлежности на детей, на ремонт дома. Люди не стали пить больше, как боятся противники идеи безусловного дохода. Наоборот, потребление алкоголя и сигарет в деревне снизилось. Организаторы эксперимента объясняют это тем, что, дав дополнительные деньги, людям дали также надежду на лучшее будущее. Поэтому снизилась их потребность в товарах, которые служат зачастую единственным способом забыться, примириться со своей беспросветной жизнью.

Похожие результаты были получены в Канаде в середине 1970-х годов, когда в городке Дофин в течение пяти лет проводился эксперимент Mincome. Большинство получавших деньги не бросили работу. В основном заметное снижение числа работающих произошло в двух группах людей: среди мам малолетних детей, которые решили больше времени проводить со своими малышами, и среди подростков, которые работали, чтобы поддержать семью, а благодаря безусловному доходу смогли сосредоточиться на учебе. В остальных группах снижение занятости было незначительным: 1% для мужчин, 3% для замужних женщин и 5% — для незамужних. На 10% упали муниципальные затраты на здравоохранение, потому что у людей появилось больше возможностей следить за своим здоровьем.

При этом, когда апологеты базового дохода говорят о готовности людей соглашаться работать на низкооплачиваемой работе, имеется в виду не любая низкооплачиваемая работа. Этот момент, видимо, не очень учли в Финляндии. Речь шла о преимущественно творческом труде или о труде, который может давать большую эмоциональную отдачу, социальную сопричастность, будучи при этом низкооплачиваемым. Например, речь шла о работе в школе, больницах и домах престарелых (на позициях младшего персонала), в приютах для животных, а также в различных волонтерских организациях. То есть заниматься тем, что просит душа и в чем нуждается общество, но что раньше люди просто не могли себе позволить.

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Россия: не жили хорошо, нечего и начинать

Возможно ли появление безусловного дохода в России? В обозримой перспективе — нет, считают экономисты. Все-таки это идея, которая сегодня слишком дорога даже для самых развитых стран — развитых как в материальном плане, так и в области услуг.

«Для России можно грубо оценить стоимость подобной меры. Если исходить из прожиточного минимума в 10 тысяч рублей в месяц и численности населения 140 миллионов, то ежегодные расходы на такую программу составят 16,8 триллиона рублей. Это примерно 18,2% ВВП, — подсчитал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин . — Даже если отсюда вычесть социальные пенсии и скорректировать этот показатель с учетом меньших по сравнению со взрослыми выплат несовершеннолетним, то все равно получается порядка 10—12 триллионов рублей в год. Для справки: расходы федерального бюджета за последние 12 месяцев составили 16,4 триллиона рублей. Так что даже технически пока такая мера в условиях России не выглядит пока осуществимой».

В то же время применительно к определенным социальным группам идея базового дохода уже во многом реализована, говорит Полина Кузнецова. «Так, наличие социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума официально выводит всех пенсионеров за черту индивидуальной бедности, — приводит она пример. — Но распространить подобные социальные гарантии на трудоспособных граждан в настоящее время и в обозримом будущем не представляется возможным».

Кроме того, Владимир Брагин обращает внимание на демографию. Весь развитый мир переживает демографический спад, в России же он приобрел особенно острые черты. «Мы вошли в период сокращения численности трудоспособного населения, и, например, разговоры о необходимости повышения пенсионного возраста возникают не на пустом месте, — говорит экономист. — В этих условиях меры, которые будут дестимулировать людей оставаться на рынке труда, выглядят как-то нелогично».

Кстати, демографические изменения и дестимуляция труда в долгосрочной песрпективе — главное слабое место в идее безусловного дохода и за пределами нашей страны, считает Владимир Брагин. Изначально небольшое число тех, кто отказывается от работы, получив безусловный доход, со временем может начать расти. «Те несколько процентов, которые будут готовы оставить работу по опросам, — это очень обманчивая цифра, — говорит экономист. Да и то, даже 3—4% снижения численности экономически активного населения — это уже серьезный удар по рынку труда».

Если этот отказ будет происходить на фоне сокращающегося по естественным (демографическим) причинам объема рабочей силы, то такая инициатива может привести к уменьшению налоговых поступлений (к слову, в России никаких налогов и так не платит до 20% трудоспособного населения). Но если налогов станет меньше, откуда брать деньги на безусловный доход?