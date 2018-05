Американцы в рейтинге ставят США ниже Китая и России

Проблема со сверхдержавами, подчеркнул Генри Киссинджер в 1979 году, состоит в том, что они часто ведут себя как «два вооруженных до зубов слепых человека, ощупывающих свой путь в помещении и убежденных в том, что им грозит смертельная опасность от другого человека, который, по мнению каждого из них, обладает прекрасным зрением».

Этот сформулированный государственным деятелем и сторонником реал-политики принцип относительно того, что самые мощные державы в мире часто не замечают серьезных проблем у своих оппонентов, способен объяснить те данные, которые были собраны сотрудниками журнала US News & World Report для своего рейтинга «Лучшие страны» (Best Countries) 2018 года для анализа того, каким образом респонденты из конкретных стран оценивают современный мир.

Хотя, по мнению большинства респондентов, Соединенные Штаты занимают первое место среди наиболее мощных государств, сами американцы не считают свою родину самым значимым международным игроком. Скорее, они считают наиболее могущественной страной Китай , за которым следует Россия и только после нее Соединенные Штаты.

Эти результаты свидетельствуют о том, что широкое распространение ложной политической риторики в таких странах как Соединенные Штаты, Россия и Китай, могут оказывать большее воздействие, чем было принято считать ранее. К такому выводу пришли аналитики и эксперты в области оценки международного влияния. Кроме того, полученные данные позволяют говорить о заметном сдвиге по сравнению с данными даже 2016 года — тогда стартовал проект «Лучшие страны», — и в тот момент американцы считали себя №1 в мире, а в 2017 году они уже поставили Америку на четвертое место в списке наиболее могущественных стран в мире.

Недооценка могущества собственной родины не ограничивается одной Америкой. Респонденты в Китае считают Россию наиболее могущественной страной, за которой следуют Соединенные Штаты.

На самом деле, жители ни одной из стран, где было достаточное большое количество респондентов для получения значимых статистических данных, не считают свою родную страну самой могущественной в мире. Индия Турция тоже считают Россию самой могущественной страной, и это особенно удивительный результата для Турции, которая является членом НАТО и союзником Соединенных Штатов.

Канада и Соединенное Королевство — тоже близкие союзники Соединенных Штатов — являются единственными из шести участвовавших в опросе государств, которые назвали самой могущественной страной Соединенные Штаты. Канадцы на второе место поставили Германию, тогда как британцы, вовлеченные в дипломатический скандал по поводу отравления в Соединенном Королевстве бывшего русского шпиона, поставили на второе место Россию.

В самой России было недостаточно респондентов, и поэтому журнал US News & World Report не смог получить надежные в статистическом отношении данные.

Подраздел рейтинга журнала US News & World Report «Лучшие страны», в котором речь идет о могуществе, основывается на ответах более 21 тысячи человек в четырех регионах мира и в 80 странах, и при этом в равной мере учитывались средние оценки по пяти атрибутам: в какой степени страна является лидером, насколько влиятельна она в экономическом и политическом отношении, имеет ли она сильные международные альянсы и военные альянсы.

Эксперты в области международных отношений и иностранного влияния считают полученные результаты удивительными, особенно на фоне растущей убежденности в том, что действия в последние годы российского президента Владимира Путина — активно обсуждаемое вмешательство в американские выборы 2016 года, участие военных конфликтах в Сирии и на Украине — стали причиной разжигания новой версии холодной войны прошлого века.

«Российская часть поразительна во многих отношениях, — говорит Ричард Иммерман (Richard Immerman), профессор Центра по изучению силы и дипломатии (Center for the Study of Force and Diplomacy) Университета Темпл, — если только это не является свидетельством того, что государство, способное вмешиваться в дела таких стран как Соединенные Штаты, воспринимается намного более могущественным, чем мы предполагали».

«Но, тем не менее, если учитывать имеющуюся информацию, состояние российской экономики, состояние ее вооруженных сил, ее намерений вернуться туда, где она была, то тогда можно предположить, что она по своему рейтингу не сможет превзойти Соединенные Штаты».

На самом деле, международный обзор, опубликованный в прошлом году компанией Pew, поставил Соединенные Штаты на первое место как страну, пользующуюся наибольшей популярностью. За ними следует Китай и Россия. В то время их позиции осталась сопоставимыми с данными предыдущего года, однако разрыв между 2016 годом и 2017 годом значительно сократился.

Экономический рост в России существенным образом замедлился по сравнению с 2010 годом, а ее экономика оказалась в состоянии рецессии в 2015 году и в 2016 году. Российская экономика немного улучшила свои позиции в 2017 году, однако международные санкции оказывают сильное влияние на ее развитие. Тем временем в Соединенных Штатах наблюдается второй по длительности период экономического роста с 1950-х годов, а ежегодный рост экономики держится в интервале между 1% и 3% после окончания Великой Рецессии в середине 2009 года.

Кроме того, ни одно международное исследование не ставит Россию в военном отношении выше Соединенных Штатов. Глобальный индекс огневой мощи (Global Firepower index), составленный веб-сайтом GlobalFirepower.com и основанный на таких данных как запасы оружия, экономический статус и географическое положение, ставит Соединенные Штаты выше России и Китая. Составленный в 2015 году банком Credit Suisse Индикатор военной мощи (Military Strength Indicator) распределил арсеналы этих трех стран том же порядке.

Однако внутренняя стабильность для этих стран, а также их способность финансировать заграничные операции не обязательно соответствуют новостным сообщениям, политической риторике и представлениям публики относительно реального могущества таких стран как Соединенные Штаты, Россия и Китай.

Президент Дональд Трамп победил на выборах, пообещав «Сделать Америку вновь великой», намекая на то, что Соединенные Штаты уже не являются великой страной. Подобное утверждение, а также его критика в адрес администрации Обамы , может объяснить внезапное снижение уровня оценки могущества страны в 2017 году по сравнению с 2016 годом, то есть в тот момент, когда реальные индикаторы указывали на позитивную тенденцию.

Возможно, подобный результат объясняется также конкретным периодом времени — исследование «Лучшие страны» проводилось с июля по сентябрь 2017 года, примерно спустя семь месяцев после прихода Трампа к власти и уже после того, как он вышел из таких договоров как Транстихоокеанское партнерство, а также из Парижского соглашения о климате.

Некоторые эксперт находят более кинетическое объяснение подобных результатов.

«Главным объяснением является активность. Активность по захвату новостей», — отмечает Уильям Уолфорт (William Wohlforth), профессор факультета управления исследовательского университета Дартмутский колледж (Dartmouth College). — Россия активна. А активность привлекает к себе внимание людей. Активность, действие — вот что видят люди, и многие люди в этих странах считают действия России эффективными».

На основе своих бесед с американцами во время своей поездки по Соединенным Штатам Уолфорт приходит к выводу о том, что сильно раздутое ощущение значимости России частично вызвано сообщениями о ее успехах за границей. Ей удалось убедить, по крайней мере, некоторых наблюдателей в том, что ее вмешательство в Сирии достигло поставленных целей по сохранению режима Башара Асада , а также в том, что касается разгрома группировки Исламского государства (запрещенная в России организация). Кроме того, Россия, вероятно, смогла показать, что она способна вывести из игры Соединенные Штаты. Тем временем Америка завязла в сложном конфликте в Афганистане , где Пентагон рассматривает еще один вариант резкого увеличения численного состава группировки для поддержки лишь только набирающих силу местных военных.

Пакистан, Велик контраст между длинным списком американских интервенций за последние два десятилетия — Афганистан, Ирак Ливия , Сирия, Йемен Мали — и действиями после окончания холодной войны России, которая лишь недавно вернулась к проведению открытых, несекретных международных операций.

«Появление России на международной сцене в качестве мощного игрока заставило средства массовой информации Запада приписать Путину — и России — своего рода всемогущество», — отмечает Иван Курилла (Ivan Kurilla), профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге . — Путин неоднократно появлялся на обложке журнала «Тайм» , а Россия фигурировала почти во всех средствах массовой информации с конца 2016 года. Конечно, это привело к росту восприятия России как мощного игрока. Наследие риторики времен холодной войны также помогло превратить «дебаты по поводу России» на Западе в дебаты по поводу заклятого врага». Разведывательные операции, проведенные в последние несколько месяцев как Россией, так и Соединенными Штатами, тоже фигурировали среди заголовков в прессе, и, в основном, в них говорилось о том, что Путин дал указание своему шпионскому аппарату вмешаться в американские президентские выборы 2016 года, основываясь при этом на своем собственном опыте работы в качестве сотрудника КГБ.

«Они видят в Путине некоторую смесь, состоящую из Джеймса Бонда и Отто фон Бисмарка, они видят в нем человека, который везде нас побеждает, — подчеркивает Уолфорт. — Это совершенно не соответствует действительности, но многие люди именно так это воспринимают. Они видят в его действиях своего рода сверхэффективную силу, основанную на стратегическом гении».

Китайские лидеры на фоне других мировых держав намеренно пытаются немного умерить внутренние ожидания того, что некоторые называют низкими целями. Расходы китайских потребителей растут в последние месяцы, о чем свидетельствует следующий факт: компания Starbucks каждые 15 часов открывает свое новое кафе в Поднебесной, и эта страна находится на пути к тому, чтобы превзойти международное влияние американских домохозяйств, способствовавшее росту экономики с момента окончания Второй мировой войны.

Однако правительство в Пекине, возглавляемое недавно вновь утвержденным на своем посту председателем Си Цзиньпином , регулярно внедряет в сознание китайцев мысль о том, что Китай все еще является развивающейся страной, страной, которой еще только предстоит пройти длинный путь, прежде чем она сможет претендовать на статус сверхдержавы, отмечает Дэниел Линч (Daniel Lynch), профессор кафедры азиатских и международных исследований Городского университета Гонконга (City University of Hong Kong).

Коммунистическая партия Китая подтверждает моральную непогрешимость в области своей внешней политики, однако это не обязательно распространяется на сферу международного превосходства. Понижение планки позволяет Китаю отвергать международные споры как попытку запугивания, а также позиционировать себя, по крайней мере, в глазах собственных людей, «с моральным превосходством жертвы», подчеркивает Линч.

Растущий разрыв между богатыми и бедными в Соединенных Штатах также усиливает восприятие того, что Китай, скорее, входит в число «имущих», чем «неимущих».

«В Соединенных Штатах 90% людей на протяжении последних четырех десятилетий страдают от растущего неравенства, и в течение всего этого времени они сталкиваются с постоянной шумихой в средствах массовой информации по поводу восхождения Китая, — отмечает Линч. — Поэтому неудивительно, что те американцы, которые систематически не занимаются подобными вопросами, будут переоценивать могущество Китая в сравнении с могуществом Соединенных Штатов».

«Очень показательным в данном отношении является китайский термин «peng-sha», — добавляет Линч. — Он имеет, примерно, такое значение — «продвигать кого-то к известности для того, чтобы его затем убили». Можно уничтожить людей, раздувая их значение и заставляя их ненавидеть из чувства зависти и возмущения, а также подвергая их немилосердному и скрупулезному изучению».