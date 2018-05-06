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С Белорусского вокзала по местам боев провезет уникальный ретропаровоз
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С Белорусского вокзала по местам боев провезет уникальный ретропаровоз 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В воскресенье, 6 мая, уникальный ретропоезд отправился с Белорусского вокзала до Бородинского поля.
В преддверии Дня Победы железнодорожники организовали для москвичей туристическую программу на ретропоезде, который отправлялся со столичных вокзалов в годы Великой Отечественной войны.
— Выбор вокзала тоже не случаен, — рассказывает краевед Александр Фролов. — Именно с этого вокзала отправляли горожан на фронт в первые дни войны.
Нынешнее поколение знает о паровозах только из кинохроник или из кадров старых фильмов. Поэтому в первый день на экскурсию отправилось много народа. На перроне воссоздали военную обстановку: стоят люди в военной форме 1940-х годов, играет музыка того времени. Из паровоза идет дым, дети удивленно смотрят на эту картину — им это в диковину.
Направление поезда — тоже символично. Бородинское поле — это то место, где в 1812 году состоялась историческая баталия с французами.
Несомненно, экскурсионная программа будет пользоваться популярностью. И в основном среди младших школьников.
— Я давно собиралась отвезти на экскурсию своих воспитанников, — рассказывает «ВМ» педагог Елена Кожина. — А запуск ретропоезда — отличный повод провести ее на майские праздники.
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