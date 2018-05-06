С Белорусского вокзала по местам боев провезет уникальный ретропаровоз

В воскресенье, 6 мая, уникальный ретропоезд отправился с Белорусского вокзала до Бородинского поля.

В преддверии Дня Победы железнодорожники организовали для москвичей туристическую программу на ретропоезде, который отправлялся со столичных вокзалов в годы Великой Отечественной войны.

— Выбор вокзала тоже не случаен, — рассказывает краевед Александр Фролов . — Именно с этого вокзала отправляли горожан на фронт в первые дни войны.

Нынешнее поколение знает о паровозах только из кинохроник или из кадров старых фильмов. Поэтому в первый день на экскурсию отправилось много народа. На перроне воссоздали военную обстановку: стоят люди в военной форме 1940-х годов, играет музыка того времени. Из паровоза идет дым, дети удивленно смотрят на эту картину — им это в диковину.

Направление поезда — тоже символично. Бородинское поле — это то место, где в 1812 году состоялась историческая баталия с французами.

Несомненно, экскурсионная программа будет пользоваться популярностью. И в основном среди младших школьников.