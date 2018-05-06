Поисковое движение объединяет неравнодушных

В столице стартовала городская «Вахта памяти», посвященная 30-летию Поискового движения в России . В торжественном открытии приняли участие депутаты Мосгордумы

В январе 1988 года инициативная группа поисковиков обратилась в ЦК ВЛКСМ с предложением создать Всесоюзную организацию поисковиков. Уже 13 марта в Калуге открылся первый всероссийский сбор поисковых формирований, а в мае 1989 года в районе деревни Мясной Бор Новогородской области на месте гибели 2-й ударной армии Волховского фронта при поддержке Министерства обороны СССР и ЦК ВЛКСМ прошла первая Всесоюзная «Вахта памяти».

— Поисковое движение объединяет десятки тысяч неравнодушных человек, посвятивших себя благородной миссии по возвращению имен героев и увековечению памяти павших бойцов в период Великой Отечественной войны, — отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников . — Эта кропотливая настойчивая работа заслуживает самого глубокого уважения.

В ходе торжественной церемонии открытия «Вахты памяти-2018» председатель столичного парламента передал дочери бойца 13-й дивизии Московского народного ополчения Максима Клычкова солдатский медальон. До последнего времени воин считался пропавшим без вести. Его останки поисковики обнаружили в 2011 году в Смоленской области . За семь лет специалистам удалось восстановить текст, написанный на практически истлевшем листке бумаги.

Алексей Шапошников также вручил благодарности исполнительному директору Московского городского поискового центра Дмитрию Федосову , руководителю Московской общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поиск» Андрею Фетисову и представителю регионального отделения Поискового движения России Сергею Щербинину . Сегодня поисковое движение — это более 42 тысяч человек и около полутора тысяч поисковых отрядов.

— За последний год поисковики подняли из земли останки около 8,5 тысячи советских бойцов — численный состав пехотной дивизии военного времени, — рассказал заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев . — Были установлены имена почти 1200 бойцов — из небытия вернулся целый полк.

Поисковое движение — это важная и нужная работа. Люди не на словах, а на деле занимаются увековечением памяти, заполняют пробелы нашей истории, восстанавливают судьбы воинов.

Шибаев также отметил, что, несмотря на значительные успехи за последнее время, поисковикам не следует останавливаться на достигнутом. Депутат подчеркнул, что достижения движения за год на деле — всего лишь полусуточные потери Красной армии в Великой Отечественной войне.

СПРАВКА

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Оте чества «Поисковое движение России» — самая крупная организация, занимающаяся полевой и архивной поисковой работой. Региональные отделения движения действуют в 82 субъектах России. Организация создана в апреле 2013 года, участники движения ведут поисковые работы по всей стране от Финского залива до Курильских островов.