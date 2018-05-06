Эксклюзив: К. Маркс является свидетелем эпохи — интервью с автором «Капитала в XXI веке» Т. Пикетти

Париж, 6 мая / Синьхуа / — Карл Маркс являлся свидетелем эпохи и обладал в отношении этой эпохи сильной проницательностью. Об этом на днях в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа рассказал автор «Капитала в XXI веке», французский экономист Томас Пикетти.

В течение двух месяцев после публикации «Капитала в XXI веке» в США было продано свыше 50 тыс. экземпляров этой книги, которая вошла в рейтинг бестселлеров "Нью-Йорк таймс" , а также заняла первое место в книжном рейтинге сайта Amazon. Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман в опубликованных «Нью-Йорк таймс» комментариях неоднократно называл эту книгу «самой важной экономической работой последних десяти лет».

Т. Пикетти в своем офисе в 14-м округе Парижа дал интервью журналистам по случаю 200-летия со дня рождения К. Маркса.

На вопрос о том, как оценивать К. Маркса и его работы, Т. Пикетти ответил, что Маркс являлся свидетелем жестокостей системы частной собственности 19 века, обладавшим сильной проницательностью в отношении своей эпохи. В ряде работ о французской революции в период с 1840 по 1850 годы он провел совершенно блестящий анализ отношений между различными силами и общественными группами. Если мне нужно будет порекомендовать студентам одну книгу К. Маркса, я порекомендую им «Классовую борьбу во Франции с 1848 по 1850 г.».

В исследованиях Т. Пикетти обращает внимание на явление неравенства богатства, отклик на которое был найден в работах К. Маркса. По его словам, К. Маркс показал свою эпоху, как мир с резким разрывом в доходах и крайне неравномерным распределением богатства. «В процессе исследований я был очень потрясен тем, что Маркс объяснил этот феномен неравенства — явление, которое мы считали уже исчезнувшим после Второй мировой войны, в действительности, начало возвращаться с 80-х годов прошлого века, капитал вновь стал концентрироваться, власть капитала опять начала возрастать, вынуждая людей вспомнить о ситуации 19 века…»

Если бы К. Маркс вновь родился сегодня, о чем бы Вы его спросили? На этот вопрос, Т. Пикетти ответил, что ему было бы очень любопытно узнать отношение К. Маркса к современным организационным формам общества и предприятий, а также как бы он осмыслил и отнесся к мировым изменениям за прошедшие 200 лет. —0—