Монумент ополченцам отразит дух военной эпохи

Ветераны высоко оценили концепцию памятника дивизиям Московского народного ополчения второго этапа формирования, который установят в Северном округе столицы.

По инициативе московских парламентариев в столице реализуется патриотическая программа «Памяти Московского народного ополчения». Она включает в себя как мероприятия по патриотическому воспитанию, так и организацию выставок, выпуск памятных изданий. В частности, в рамках программы в сквере Дивизий Московского народного ополчения в районе Сокол установят памятник, макет которого в натуральную величину уже выполнен и представлен ветеранам и депутатам.

Монумент представляет собой собирательный образ четырех дивизий Московского народного ополчения второй волны формирования. Группа людей с винтовками в руках выходит из гранитной красной звезды.

— Мы много работали в архивах, посмотрели километры кинохроники тех лет, — рассказала архитектор проекта Александра Воскресенская . — Наша цель была представить в скульптурной группе людей, которые именно тогда уходили на фронт.

Скульпторы Алексей Чебаненко и Михаил Баскаков , которые создали монумент в «мягком материале», отметили, что стремились показать в своем произведении мощь, силу и самоотверженность советского народа. Молодым скульпторам в разработке памятника помогали мэтры архитектуры. По словам начальника отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок Департамента культурного наследия Москвы Сергея Половинкина , разработчики проекта монумента и создатели макета проделали «объемную, трудоемкую работу».

— В ходе осмотра макета были замечания от ветеранов, многие из них будут услышаны и реализованы, — подчеркнул Половинкин.

Сами ветераны выразили благодарность авторам композиции и отметили, что памятник отражает героический дух тяжелого военного времени.

— Трудом целого коллектива создан прекрасный результат, — сказал участник Московского народного ополчения, представитель Московского комитета ветеранов Великой Отечественной войны Владимир Марченков . — Создание этого памятника еще раз доказывает, что подвиг нашего поколения не забыт.

ПРЯМЫЕ РЕЧИ

— На данной стадии я удовлетворен качеством скульптуры. Вся работа ведется в тесном взаимодействии молодых художников и ветеранов-ополченцев. Именно они предложили образ композиции, посоветовали дополнить ее фигурами девушек, поскольку они тоже воевали наравне с мужчинами. Необходимо отметить роль Мосгордумы в данном процессе. Именно столичный парламент стал инициатором создания ряда памятников, посвященных Московскому народному ополчению. Место для размещения памятника подбиралось достаточно долго. Оно связано с историческим аспектом — вблизи сквера был пункт сбора. Уже подобрана площадка для монумента. Памятник должен аккуратно вписаться в окружающую среду.

— Памятник будет установлен в районе Сокол в сквере Дивизий Московского народного ополчения. Самое главное то, что, по мнению ветеранов, авторам памятника удалось полностью повторить исторический дух тех молодых ребят, которые уходили из института на войну, тех рабочих, которые прямо от станка шли защищать Москву. Действительно получается замечательное произведение, замечательный монумент, и я очень надеюсь, что в ближайшее время все москвичи смогут подойти к этому памятнику, возложить цветы и почтить память Московского народного ополчения.