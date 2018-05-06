Минсельхоз впервые проведет госинтервенции на рынке сухого молока

Эксперты признают эффективность механизма госзакупок, однако напоминают, что интервенции следует применять в комплексе с другими мерами.

К 25 мая должны быть отобраны банки для финансирования интервенций. Как сообщили «РГ» в сельхозведомстве, за три года у производителей может быть закуплено по 970 тысяч тонн зерновых — пшеницы продовольственной, фуражной, ржи, ячменя и кукурузы. В госфонд может быть приобретено три тысячи тонн сухого обезжиренного молока, более 1,5 тысячи тонн сухого молока и около 1,7 тысячи тонн сливочного масла. Конкретные объемы будут определяться с учетом ситуации на рынке.

"Госинтервенции — эффективный инструмент сглаживания колебаний на рынке, который должен вводиться своевременно и обеспечивать справедливую цену. Или способствовать сдерживанию цен в случае недостаточного объема предложения", — пояснил в беседе с «РГ» исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков . При этом наиболее распространенными являются зерновые интервенции, которые в России начали проводиться с 2001 года, напомнил эксперт.

В России в этом году впервые собираются провести государственные интервенции на рынке сухого молока

А интервенции на рынке сухого молока планируется провести впервые, хотя впервые об их необходимости заговорили еще в 2016 году. «Но и сейчас вопрос о молочных интервенциях пока не решен», — отметил в беседе с «РГ» исполнительный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов . По его мнению, при всей эффективности этого механизма интервенции могут дать пользу лишь в том случае, когда они являются одним из элементов целого комплекса мер. «Например, в молочной отрасли необходимо наладить контроль за балансом поставок из Беларуси , активнее бороться с фальсификатами, изымать сыроподобные продукты из Украины и третьих стран, которые выдаются за сыр на магазинных прилавках», — перечислил он.