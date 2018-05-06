Медведев поручил разработать меры для увеличения потребления рыбы

минздрав и До середины июня минтруд минэкономразвития должны наметить меры для увеличения нормы потребления рыбы и рыбных продуктов, включаемых в потребительскую корзину. Таково поручение главы правительства.

В кабмине уже нашло поддержку предложение игроков рынка, что в основе оценки рыбохозяйственного комплекса должно быть заложено среднедушевое потребление рыбной продукции за год, а не вылов рыбы, как сейчас. В связи с этим минсельхозу и Росрыболовству поручено усовершенствовать систему показателей, характеризующих состояние и развитие рыбной отрасли.

Увы, показатели вылова и среднедушевого потребления рыбы движутся чуть ли не в противоположных направлениях. По итогам прошлого года наша страна вышла на рекордные за последние 25 лет цифры вылова — 4,8 миллиона тонн. Если вычесть кости и потроха, получим примерно 23 килограмма на душу населения, что вполне соответствует рекомендации минздрава — 60 граммов рыбы в день или 22 килограмма в год. Но даже в минимальный набор продуктов питания для трудоспособного населения входит 18,5 килограмма рыбных продуктов в год. В день всего 50 граммов.

Рыбаки в значительной мере перенесли на российский рынок экспортные ценники на свой товар

На стол россиянам попадает чуть больше половины улова — значительная доля идет на экспорт. Однако ряд экспертов полагает, что и этих «остатков» хватает, поскольку покупать рыбу по нынешним ценам люди просто не хотят. Прирост стоимости связан и с тем, что рыбаки переносят экспортные ценники на российский рынок.

Впрочем, пересчет нормативов потребления рыбы в потребительской корзине, как и в минимальном наборе продуктов питания, не изменит рацион питания россиян, замечает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Полякова. «Это искусственный индикатор. Другое дело, что россияне рыбы едят действительно мало. И ситуацию надо менять в первую очередь в отрасли», — говорит Полякова.

Чтобы вернуть населению вкус к рыбе, государству придется найти баланс на внутреннем рынке и рынке экспорта, уверен исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков . По его мнению, одним из шагов могли бы стать льготы в обмен на переработку рыбной продукции и ее продажу внутри страны. «Например, можно выдавать льготу в 50 процентов за переработку рыбы внутри страны и еще 50 за реализацию переработанной рыбы внутри страны. Если переработал и продал внутри России , значит, сбор за пользование биологическими водными ресурсами ты не платишь», — говорит собеседник «РГ».

Также Гудков обращает внимание, что большую часть экспорта составляет замороженная рыба, то есть Россия поставляет продукцию, не подвергшуюся переработке. И это не дает ни добавленной стоимости экономике, ни рабочих мест отрасли. «Давайте повысим коэффициент в квотировании поставщиков сырья прибрежных рыбофабрик взамен на то, чтобы те взяли на себя обязательство всю рыбу доставить на российский берег. Это как раз должно компенсировать разницу в цене рыбы внутри страны и на экспорте», — считает исполнительный директор «Рыбного союза». Говоря о количестве потребляемой рыбы, Сергей Гудков заметил, что пока России нужно стремиться к той цели, которую ставит минздрав.