«Монако» чудом победил, «Лилль» подвинул «Тулузу» в зону вылета

Прозвучали финальные свистки в шести матчах 36-го тура в чемпионате Франции

"Монако" лишь на 90-й минуте избежал очередной потери очков и дожал «Кан» (2:1), с таким же счетом «Ренн» одолел «Страсбург» и прорвался на пятое место. «Тулуза» откатилась в зону вылета, пропустив вперед себя «Лилль» (2:3).

Протокол игры

13' Силла Мусса (0:1)

90' Силла Мусса (1:2)

Веркутр Реми • Гильберт Фредерик • Да Сильва Дамьен • Джику Александр • Бессат Венсан 46' (Женевуа Ромен (46' 76') • Фере Жюльен • Аит Бенассер Юссеф • Jessy Deminguet 61' (Петерс Стеф (61') • Роделен Ронни • Кривелли Энцо 78' (Санко Баиссама (78') • Сантини Иван 33'

Запасные: Дьялло Ибрагима • Бошилья Габриэл • Мбае Савфан • Си Сейду

06 мая. Стадион «Стад Мишель д'Орнано».

Протокол игры

67' Льенар Димитри (2:1)

Укидья Александр • Фулкье Димитри • Коне Бакари 12' • Мартинеc Пабло • Сека Эрнес 46' (Корнье Бенжамин (46') • Гонсальвес Антони • Аолу Жан-Эде • Льенар Димитри 82' (Блайак Жереми (82') • Мартин Йонас • Саади Идрисс 46' (Лала Кенни (46') • Баокен Стефан

Запасные: Гримм Жереми • Мангане Кадер • Камара Бингуру • Да Кошта Нуну

06 мая. Стадион «Роазон Парк».

Протокол игры

(1:1) Жан Корентин 9'

80' Биссума Ив (2:2)

83' Пепе Николя (2:3)

Лафон Альбан • Амьен-Аду Кельвен • Диоп Исса 78' • Жюльен Кристофер • Мубандже Жак-Франсуа 85' 90' • Сомалиа Вергитон 65' (Силла Иссиага (65') • Блен Алексис • Сангаре Ибрахим • Жан Корентин 68' (Яго Стив (68' 73') • Делор Анди • Градель Макс-Ален 79' (Бодиже Янн (79')

Запасные: Дурмаз Джимми • Гойкоэчеа Мауро • Мубеле Фирмин • Quentin Boisgard

Запасные: Алонсо Хуниор • Тьяго Маия • Коффи Херве • Балло Фоде

06 мая. Стадион «Мунисипал».

Протокол игры

Монпелье

51' Долли Киган (0:1)

Лекомт Бенджамин • Мендеш Педру II 83' • Конгре Даниэль • Коцца Николя 41' • Долли Киган 70' ( Факундо Пирис (70') • Самбья Саломон • Ласне Пол • Ойонго Амбруаз 60' (Поати Морган (60' 86') • Сио Жованни • Скири Эйе • Нинга Родрике 63' (Мбенза Исаак (63')

Запасные: Пионнье Лоран • Порсан-Клемант Жереми • Сансон Киллиан

06 мая. Стадион «Стад де ля Божуар» ( Нант ).

Протокол игры

Дижон

Генгам

(1:0) Квон Чхан Хун 35'

57' Эбоа Феликс (1:1)

(3:1) Слити Наим 90'

Рейне Батист • Шафик Фуад 72' 89' (Муту Арнольд (89') • Ямбере Седрик • Джилободжи Папи • Хаддади Уссама • Амальфитано Ромен • Мари Жордан • Массуэма Эден • Росье Валентен • Квон Чхан Хун 72' (Тавареш Жулио (72') • Слити Наим

06 мая. Стадион «Стад Гастон Жерар».

Протокол игры

(1:0) Молле Флоран 20'

90' Павлович Матео (1:1)

90' Тэт Флавьен (1:2)

Запасные: Нгетт Опа • Дидийон Томас • Булая Фарид • Мазиз Юссеф

Запасные: Доре Фереборе • Гийом Батист • Мишель Матьё • Томас Ромен

06 мая. Стадион «Сэн-Сэнфорьен» (Мец).