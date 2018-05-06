«Монако» чудом победил, «Лилль» подвинул «Тулузу» в зону вылета 

Прозвучали финальные свистки в шести матчах 36-го тура в чемпионате Франции.
"Монако" лишь на 90-й минуте избежал очередной потери очков и дожал «Кан» (2:1), с таким же счетом «Ренн» одолел «Страсбург» и прорвался на пятое место. «Тулуза» откатилась в зону вылета, пропустив вперед себя «Лилль» (2:3).
Протокол игры
13' Силла Мусса (0:1)
(1:1) Сантини Иван 40'
90' Силла Мусса (1:2)
Веркутр Реми • Гильберт Фредерик • Да Сильва Дамьен • Джику Александр • Бессат Венсан 46' (Женевуа Ромен (46' 76') • Фере Жюльен • Аит Бенассер Юссеф • Jessy Deminguet 61' (Петерс Стеф (61') • Роделен Ронни • Кривелли Энцо 78' (Санко Баиссама (78') • Сантини Иван 33'
Запасные: Куаку Кристиан • Самба Брис • Репас Ян • Timo Stavitski
Субашич Даниэль • Туре Альмами • Глик Камил • Раджи Андреа 66' • Серрано Жульен • Н'Дорам Кевин 50' • Тилеманс Юри 82' (Пеллегри Пьетро (82') • Рони Лопеш 67' (Геззаль Рашид (67') • Моутинью Жоау • Лемар Тома 68' (Мбула Хорди (68') • Силла Мусса
Запасные: Дьялло Ибрагима • Бошилья Габриэл • Мбае Савфан • Си Сейду
06 мая. Стадион «Стад Мишель д'Орнано».
Протокол игры
(1:0) Буриго Бенжамен 14'
(2:0) Эну Адриен 59'
67' Льенар Димитри (2:1)
Коубек Томаш • Данзе Ромен 54' 56' (Гуркюфф Йоанн (56') • Желен Жереми • Ньяньон Жорис • Бенсебаини Рами • Зеффан Мехди • Прчич Саньин • Андре Бенжамин • Буриго Бенжамен • Сарр Исмаила • Эну Адриен 76' (Мауасса Фет (76' Мешер Андре 86')
Запасные: Диалло Абдулайе • Траоре Амари • Берноэр Максим
Укидья Александр • Фулкье Димитри • Коне Бакари 12' • Мартинеc Пабло • Сека Эрнес 46' (Корнье Бенжамин (46') • Гонсальвес Антони • Аолу Жан-Эде • Льенар Димитри 82' (Блайак Жереми (82') • Мартин Йонас • Саади Идрисс 46' (Лала Кенни (46') • Баокен Стефан
Запасные: Гримм Жереми • Мангане Кадер • Камара Бингуру • Да Кошта Нуну
06 мая. Стадион «Роазон Парк».
Протокол игры
5' Пепе Николя (0:1)
(1:1) Жан Корентин 9'
(2:1) Жюльен Кристофер 44'
80' Биссума Ив (2:2)
83' Пепе Николя (2:3)
Лафон Альбан • Амьен-Аду Кельвен • Диоп Исса 78' • Жюльен Кристофер • Мубандже Жак-Франсуа 85' 90' • Сомалиа Вергитон 65' (Силла Иссиага (65') • Блен Алексис • Сангаре Ибрахим • Жан Корентин 68' (Яго Стив (68' 73') • Делор Анди • Градель Макс-Ален 79' (Бодиже Янн (79')
Запасные: Дурмаз Джимми • Гойкоэчеа Мауро • Мубеле Фирмин • Quentin Boisgard
Меньян Майк • Малку Кевин • Ие Эдгар • Дибала Кауадио • Мендиль Хамза • Биссума Ив 23' • Амаду Ибрагим 59' (Мендес Тьяго (59') • Пепе Николя 83' • Бензия Яссин 78' (Понсе Эсекиэль (78') • Араужо Луис • Мотиба Лебо 72' (Эль-Гази Анвар (72')
Запасные: Алонсо Хуниор • Тьяго Маия • Коффи Херве • Балло Фоде
06 мая. Стадион «Мунисипал».
Протокол игры
Монпелье
51' Долли Киган (0:1)
63' Мбенза Исаак (0:2)
Татарушану Чиприан • Авазьем Чидозье 76' (Качаниклич Алекс (76') • Джиджи Коффи • Паллуа Николя • Дюбуа Лео • Томассон Адриен 68' (Бамму Ясин (68') • Ронжье Валентин • Туре Абдулайе • Лима Лукас • Сала Эмилиано • Накулма Преджус 17' (Кулибали Калифа (17')
Запасные: Крхин Рене • Сигторссон Колбейнн • Дюпе Максим • Кватенг Энок
Лекомт Бенджамин • Мендеш Педру II 83' • Конгре Даниэль • Коцца Николя 41' • Долли Киган 70' (Факундо Пирис (70') • Самбья Саломон • Ласне Пол • Ойонго Амбруаз 60' (Поати Морган (60' 86') • Сио Жованни • Скири Эйе • Нинга Родрике 63' (Мбенза Исаак (63')
Запасные: Пионнье Лоран • Порсан-Клемант Жереми • Сансон Киллиан
06 мая. Стадион «Стад де ля Божуар» (Нант).
Протокол игры
Дижон
Генгам
(1:0) Квон Чхан Хун 35'
57' Эбоа Феликс (1:1)
(2:1) Ямбере Седрик 65'
(3:1) Слити Наим 90'
Рейне Батист • Шафик Фуад 72' 89' (Муту Арнольд (89') • Ямбере Седрик • Джилободжи Папи • Хаддади Уссама • Амальфитано Ромен • Мари Жордан • Массуэма Эден • Росье Валентен • Квон Чхан Хун 72' (Тавареш Жулио (72') • Слити Наим
Запасные: Рюфли Венсан • Леруа Бенжамен
Юнссон Карл-Юхан • Перейра Жонатан • Эбоа Феликс • Сорбон Жереми • Икоко Джордан • Дидо Этьен 66' (Фири Лебоганг (66') • Блас Людовик 67' (Коко Маркус (67') • Бенезе Николя • Гренье Клеман • Тюрам Маркус 79' (Нгбакото Йени (79') • Бриан Джимми
Запасные: Петрич Денис • До Лука • Кербра Кристоф • Ребошу Педру
06 мая. Стадион «Стад Гастон Жерар».
Протокол игры
(1:0) Молле Флоран 20'
90' Павлович Матео (1:1)
90' Тэт Флавьен (1:2)
Кавасима Эйдзи • Ривьерес Жонатан • Селимович Вахид • Ньякат Мусса • Пальмьери Жульян • Манджек Жорж 71' (Поблет Херонимо (71') • Коад Рено • Доссеви Матьё • Молле Флоран 82' 90' (Ньяне Ибраима (90') • Ру Нолан • Ривьер Эммануэль
Запасные: Нгетт Опа • Дидийон Томас • Булая Фарид • Мазиз Юссеф
Бютель Людовик • Манко Венсан • Траоре Исмаэль • Павлович Матео • Бамба Абдулайе • Сантамария Батист 85' (Канга Вилфрид (85') • Капелле Пьеррик 76' (Кулибали Лассана (76') • Онианге Принс 76' (Туре Тома (76') • Мангани Томас • Тэт Флавьен • Экамби Карл Токо
Запасные: Доре Фереборе • Гийом Батист • Мишель Матьё • Томас Ромен
06 мая. Стадион «Сэн-Сэнфорьен» (Мец).