Турция ответит Америке за российские С-400

Власти Соединенных Штатов Америки в последние годы действуют все более агрессивно по отношению к «непослушным» странам. Надо признать, количество последних значительно увеличилось после крымских событий. Позиция Российской Федерации на международной арене несколько поменялась, и это заставило других переосмыслить свою политику. Европа традиционно выбирает дядю Сэма, и на первых парах Европейский Союз в некоторых антироссийских инициативах был даже более строг, чем Штаты, но со временем задор угас, и сейчас, похоже, политическая система ЕС переживает небольшой кризис. Это, конечно, связано не только с Россией, но ее роль довольно ощутима.

Анкарой. В более интересном положении оказалась другая страна, давно претендующая на место в вышеупомянутом Европейской союзе. Речь о Турции , которая после Второй мировой войны почти всегда считалась верным союзником США. Но времена меняются, и особенность позиции Москвы в процессе геополитического противостояния с США и ЕС, внесла некоторые коррективы в мировоззрение Реджепа Тайипа Эрдогана . Он, в отличие от многих, отказался от попыток сделать из России эдакого гигантского изгоя, от которого отвернулись все эти маленькие европейские соседи и их заокеанский босс, который, как и положено, размерами чуть покрупнее. Но при этом турецкий лидер всегда старался сохранить теплые отношения с США, особенно в тот момент, когда стали очевидными непримиримые разногласия Брюсселя

До поры до времени туркам удавалось, как любят писать в нашей прессе, сидеть на двух стульях. И американцы, и русские продолжали развивать с ними сотрудничество. Однако рано или поздно все это должно было прекратиться. По до сих пор невыясненным до конца причинам турки пошли на конфликт с Россией. Сбили самолет, объявили себя правыми и даже умудрились выдвигать какие-то обвинения в адрес Москвы. Возможно, к этому приложил руку Вашингтон, потому как от этого выигрывал только он, но пока эта теория не доказана.

Российско-турецкий кризис продолжался недолго. Через год после того, как был сбит самолет, Эрдоган и Путин снова стали близкими друзьями. Летом 2016 года Турция пережила восстание военных, и говорят, что турецкого президента от неминуемого смещения или даже гибели спасли именно московские спецы. И с тех пор между Москвой и Анкарой практически нет никаких проблем, если не считать имевшее место быть недопонимание по поводу пошлин на российское зерно и другие вопросы. На фоне укрепления турецко-российских связей развивается кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном.

Турки давно говорили американцам, что их союз с сирийскими курдами может плохо кончиться, потому что Отряды народной самообороны, по мнению Анкары, являются такими же террористами, как и ИГИЛ*. Предупреждений оказалось недостаточно — Вашингтон продолжает вооружать и финансировать так называемые Демократические силы в Сирии , основу которых составляют как раз курды. И у Эрдогана, по всей видимости, не было иного выбора, кроме как начать полноценную военную кампанию против YPG (Отряды народной самообороны — прим.). К настоящему моменту турецких операций было уже две — «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Каждая из них увенчалась успехом — северо-запад и север Алеппо контролируют турки вместе с союзной Сирийской свободной армией . Раньше эти территории контролировали курды. Американцы протестовали против этого, но ничего поделать не могли. Сейчас вроде бы США сумели уговорить Эрдогана отказаться от планов захватить Манбидж, который должен был стать новой целью для турецкой армии. Но это отнюдь не означает, что между союзниками по НАТО снова все в порядке.

Янки тоже имеют свои претензии. Сейчас они более всего недовольны сделкой между Турцией и Россией по покупке С-400. Сначала было много советов по тому поводу, что российские комплексы не могут быть интегрированы в общую систему ПВО/ПРО НАТО. Анкара проигнорировала подобные рекомендации. И тут началось самое интересное. В США вдруг пошли разговоры о необходимости жесткого воздействия на Турцию. И теперь дошло до того, что большая группа американских сенаторов активно продвигает законопроект о санкциях против Анкары. Они хотят запретить продажу и поставку истребителей F-35 для турецкой армии. Обоснования разные, но некоторые из сенаторов обвиняют Турцию в том же, в чем они обвиняют Россию — мол, обе страны представляют потенциальную угрозу для Америки.

Турция отреагировала на попытки американских законодателей ограничить военное сотрудничество. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что турецкая армия проведет новые операции на территории Сирии против организации курдского ополчения, которая в Анкаре считается террористической организацией. Это заявление прозвучало в Стамбуле в ходе оглашения предвыборного манифеста Эрдогана накануне парламентских и президентских выборов.

А министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна ответит своими санкциями на санкции заокеанских коллег. Примечательно, что Чавушоглу как раз и договаривался с Помпео о приостановке операции против сирийских курдов. Впрочем, его должность располагает к участию в подобных мероприятиях.

Турецкий эксперт Керам Йылдырым полагает, что в настоящее время санкции действительно могут быть применены по отношению к Турции, и это обязательно повлечет ответную реакцию.

— Действия США вредят интересам Турции. В Сирии их позиция по поводу Отрядов народной самообороны никого не устраивает. Эрдоган не просто так опасается, на это есть много причин. Отряды народной самообороны многократно атаковали турецкие приграничные города, и тем самым дали понять, что они намерены делать после того, как американцы помогут им закрепиться в Сирии. Они всегда готовы воевать, а США поставляют им оружие и дают деньги. А теперь они хотят перестать продавать оружие Турции. Они вооружают врага Турции, отказываясь при этом сотрудничать с членом НАТО. Друг моего врага не может быть мне другом. Поэтому Турция не может проигнорировать этот запрет.

«СП»: — Что может сделать Турция в ответ на американские санкции?

— Турции невыгодно принимать экономические меры, потому что это вряд ли навредит США, но может отрицательно повлиять на нашу экономику. Поэтому эффективнее будет использовать аналогичные меры. Например, Турция может запретить США использовать собственные базы даже в будущем. Присутствие и возможности американских военных в Турции уже значительно ограничены, но они продолжают здесь находиться. Их выдворение, пускай оно будет осуществлено под каким-нибудь сторонним предлогом, будет очень неприятным ударом для США. В первую очередь страдает престиж американцев, а этот будет даже болезненнее, чем какие-то финансовые потери.

Другой турецкий эксперт Эндер Имрек уверен, что никаких санкций не будет.

— Эрдоган мог бы применить меры против США, но для начала нужно, чтобы США решили отказаться от поставок F-35. Сейчас такая вероятность минимальна. В США много странных сенаторов, которые лоббируют интересы противоборствующих сторон, но такие ограничения не просто вредят какому-то кругу влиятельных людей, они навредят всей стране. США не могут отказать своему союзнику в покупке своего вооружения, потому что это будет означать недоверие и враждебность, в таком случае Турция может объявить процедуру выхода из НАТО, раз уж ей не доверяют и пытаются от нее отгородиться. Вряд ли из-за каких-то российских контрактов США готовы пойти на такое.

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