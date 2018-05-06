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Гимн Москвы хором спели 24,5 тыс. участников парада кадет на Поклонной горе 6 мая
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Гимн Москвы хором спели 24,5 тыс. участников парада кадет на Поклонной горе 6 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
На Поклонной горе, 6 мая 2018 г., в ходе парада кадет «Не прервется связь поколений» 24,5 тыс. человек хором спели гимн Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Московской городской думы.
«В День герба и флага Москвы на Поклонной горе прошел парад кадет «Не прервется связь поколений». Парад кадет был отмечен особенно ярким и масштабным событием — 24,5 тыс. человек хором спели гимн Москвы, установив рекорд России и Европы», — говорится в сообщении.
В материале поясняется, что парад кадет был посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники парада пронесли копию Знамени Победы, врученную московским кадетам ветеранами войны. В парадном строю по брусчатке Поклонной горы прошли более 2,5 тыс. кадет.
На параде кадет присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«С особым чувством обращаюсь к вам в День святого великомученика Георгия Победоносца. Собравшись в этот день вместе, вы выражаете готовность не просто любить Родину, но и готовность Родину защищать, следовать теми путями, которыми прошли ваши отцы, деды, прадеды, совершившие великие подвиги, победившие страшного врага. Став кадетами, вы уже одержали важную победу — на самими собой. Вы выбрали в качестве своего идеала служение своей Родине. Желаю вам успехов в этом нелегком и благородном деле», — сказал патриарх Кирилл.
В свою очередь, А. Шапошников отметил, что такие акции объединяют поколения — они собирает юношей и девушек, которые планируют связать свою судьбу со служением Отечеству. При этом самые значимые гости мероприятия — ветераны, чья жизнь является вдохновляющим примером самоотверженной и бескорыстной любви к Родине. «Уверен, что воспитанники кадетских классов, школ, училищ станут достойной сменой поколения победителей, гордостью и опорой нашего государства, будут свято хранить ратные традиции. В том числе и песни, с которыми наша страна побеждала прежде и с которыми мы обязательно добьемся новых побед», — заключил председатель Мосгордумы.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что С. Собянин поприветствовал участников парада кадет на Поклонной горе
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