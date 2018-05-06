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Ксения Алферова продемонстрировала стройную фигуру в стильном купальнике
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Ксения Алферова продемонстрировала стройную фигуру в стильном купальнике 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
43-летняя Ксения Алферова неоднократно признавалась, что обожает путешествовать. Новым местом отдыха актриса выбрала Майами, куда отправилась несколько дней назад. В своем Instagram дочь знаменитой актрисы Ирины Алферовой делится впечатлениями от отдыха на берегу океана, а поклонники восхищаются ее стройностью. «Дольче вита в самом разгаре!) чувствую себя героиней какого-нибудь фильма про красивую жизнь! Хотя, постоянно убеждаюсь, что если внутри гармонии нет, то никакие самые шикарные декорации не помогут!) (ветер, между прочим, сегодня такой сильный, что я чуть в воду не грохнулась, старательно позируя!))) Хочется через океан вам красоту послать, чтобы те, кто сегодня грустный и несчастны, улыбнулись! Все будет хорошо!» — подписала Ксения фотографию в стильном черно-белом бикини.
«Статуэточка!», «Изящная фигура, я восхищён.девушка отпад)))», «Такие ножки нельзя вывозить заграницу 🧐», «Стройная! Прелесть!», «похожи на чайку! Красавица!», «Красота нереальная», «Какая стройненькая!», — написали подписчики.
Стоит отметить, что Ксения Алферова придерживается правильного питания и активно занимается спортом. Однако на отдыхе актриса может позволить себе расслабиться. Например, на прогулке в парке развлечений в Орландо Ксения решила перекусить гигантским хот-догом.
Фото: instagram
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