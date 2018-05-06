Вечная сила Первомая

В Париже на Первомай радикалы громили магазины, жгли автомобили. Полиция задержала около трехсот человек. Настоящая маевка, смысл которой многие давно уже забыли. А смысл простой: нелегально, революционно, против власти. Словом, бесбашенный День солидарности трудящихся. В России все иначе: для одних это просто праздник, для других — повод напомнить о себе, мирно, без драк и коктейлей Молотова. Кто и зачем 1 мая выходил на улицы в этом году? И чего хотели французские анархисты и радикальные левые? Корреспондент «МИР 24» Родион Мариничев погрузился в первомайские настроения.

Первомай в Париже. Главные действующие лица — люди в черных масках. Анархисты разрушают мир насилием до основания. Начали с символа глобализации — «Макдональдса» , но под горячую руку попало все, что было на пути. Агрессии вроде бы никто не ждал. Люди вышли на первомайскую демонстрацию с лозунгами «Нет реформам!», многие — под коммунистическими знаменами.

«Нас сейчас, прежде всего, беспокоит реформа образования. Но и то, что происходит с трудовым законодательством, не может не волновать. Ведь, в конце концов, мы тоже с этим столкнемся», — сказал манифестант Ростан Кезаль.

Увольнять будет проще, выходное пособие урежут, роль профсоюзов уменьшат — вот суть трудовой реформы президента Эммануэля Макрона . Все это должно ускорить экономический рост. Но народ этим не убедишь.

«Каждый раз эти протесты возникают против мира капитала, крупного глобального финансового капитала, который диктует свои условия трудящимся и национальным правительствам», — отметила заведующая кафедрой внешней политики РГГУ Ольга Павленко.

Так во Франции уже было ровно полвека назад. «Красный май» 68-го. Вспыхнувшие студенческие волнения переросли в общенациональную забастовку, которая, в конце концов, стоила кресла президенту де Голлю. С тех пор май в Пятой Республике — повод помитинговать и поиграть в революцию. Но не в Великую французскую, а скорее в Великую Октябрьскую. Красная романтика, как в культовом советском фильме 30-х «Юность Максима». Примерно так сегодня воспринимают Первомай на Западе.

В России этот революционный задор подзабыт. Хотя коммунистические знамена никуда не делись. Шествие КПРФ Москве на 1 мая — способ показать власти свое значение.

«Восьмичасовой рабочий день! Сегодня 10-12 часов вкалывают и офисные работники, и программисты, и на предприятиях. Опять борьба за восьмичасовой рабочий день необходима!» — заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин

Свою концепцию праздника в пику красным предлагают синие. И, кажется, довольно успешно. Третья по численности парламентская партия ЛДПР собрала первомайскую демонстрацию с монархическим оттенком.

«Народ хочет спокойной жизни! Сытной жизни, обеспеченной! Жить! Вот царь давал возможность жить всему народу!» — подчеркнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский

«Для коммунистов Первомай — это возможность провести оппозиционные мероприятия, это возможность еще раз напомнить о себе, это возможность создать информационный повод. Для ЛДПР этот день — это возможность еще раз показать, что ЛДПР не менее массовая партия, чем КПРФ, что ЛДПР претендует по-прежнему на второе место», — пояснил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев

На Красной площади в колонны строятся профсоюзы. Первомай — их профессиональный праздник. Они и сегодня дают понять, что это с ними нужно договариваться владельцам заводов, газет, пароходов, а не с какими-то анархо-синдикалистами. На родине Ленина Первомай, можно сказать, — образец солидарности между профсоюзами и капиталистами.

Но все рабочие знают: у них главный защитник не секретарь профкома. За справедливостью трудящиеся идут прямо к Путину. Как, например, было в 2009-м. Рабочих пикалевских заводов от увольнения спасло лишь вмешательство премьера.

Для тысяч россиян Первомай — это по-прежнему флаги, воздушные шары и белые банты. Как и несколько десятилетий назад, когда на демонстрации можно было встретить, например, первого космонавта. Семейное предание историка Николая Сванидзе : его супруга в детстве, желая поздороваться с Юрием Гагариным , чуть не потерялась.

«На 1 мая он стоял на мавзолее вместе с Хрущевым, с вождями, а ее взяли родители на демонстрацию. И она стала кричать: «Хочу к Юре! Хочу к Юре!». Ее взяли на руки и стали передавать. По рукам, туда, ближе к трибуне. А потом родители испугались и попросили ее обратно», — рассказал журналист, историк Николай Сванидзе.

Массовость — суть Первомая. Так было, есть и будет. Вот такая вечная сила.

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