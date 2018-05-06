В МВД Франции назвали шокирующими слова командира жандармов о гвианцах

Поводом для начала проверки стала прощальная речь, произнесенная 21 апреля жандармом Седриком С. в честь окончания трехмесячной командировки в Гвиану перед сослуживцами из мобильного подразделения жандармерии и супрефектом Гвианы.

В своей речи он вспомнил о первой поездке в Гвиану, когда смог открыть «экваториальный климат, богатую флору и фауну, приветливых легионеров и…специфическое местное население».

"Какая необычная фауна, в которой ревуны издают столько ругательств, словно помечают свою территорию, а маленькие кайманы день и ночь погружаются в алкоголь", — цитирует газета фрагмент из речи жандарма, попавшей в распоряжение издания.