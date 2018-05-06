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В МВД Франции назвали шокирующими слова командира жандармов о гвианцах
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В МВД Франции назвали шокирующими слова командира жандармов о гвианцах 

РИА Новости 58 минут назад
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Франции начали дисциплинарное производство в отношении командира подразделения жандармерии, дислоцировавшегося в Гвиане, за то, что он сравнил местное население с животными, сообщает газета Le Monde.
Поводом для начала проверки стала прощальная речь, произнесенная 21 апреля жандармом Седриком С. в честь окончания трехмесячной командировки в Гвиану перед сослуживцами из мобильного подразделения жандармерии и супрефектом Гвианы.
В своей речи он вспомнил о первой поездке в Гвиану, когда смог открыть «экваториальный климат, богатую флору и фауну, приветливых легионеров и…специфическое местное население».
"Какая необычная фауна, в которой ревуны издают столько ругательств, словно помечают свою территорию, а маленькие кайманы день и ночь погружаются в алкоголь", — цитирует газета фрагмент из речи жандарма, попавшей в распоряжение издания.
Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон в воскресенье назвал высказывания жандарма «шокирующими и недопустимыми» и добавил, что в настоящее время в отношении него проводится дисциплинарная проверка.
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