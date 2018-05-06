УрФО: 40 навальнят, 2 метра комфорта и лось-заяц

Последние четыре дня оказались богатыми на события настолько, что автору обзора пришлось изрядно помучиться, дабы не превратить сегодняшний Блоговизор в нечто, по объему похожее на добротную полнотекстовую повесть. Да, наши блогеры превзошли самих себя. Оцените их труды, а мы желаем вам спокойного вечера в компании Блоговизора УрФО!

Хоть и Первомай, в который, казалось бы, и должны проводиться различные митинги, демонстрации и тому подобное, уже прошел, но любители постоять с транспарантами и плакатами оживились только сейчас. По стране прокатилась волна протестных митингов, организованных Алексеем Навальным . Блогер zergulio ( Сергей Колясников ) из Екатеринбурга , называя митинги «редкой перхотью на могучих плечах российских городов», поделился своим мнением о сути этих мероприятий: «В приведенном скрине суть этих митингов. Политический педофил Леша продолжает чистить будущие властные и правоохранительные структуры России от слабохарактерных, нестабильных или откровенно глупых будущих же совершеннолетних россиян. Ибо тем, кто был сегодня задержан, по старой доброй традиции дорога туда уже не светит. Это из плюсов. Из минусов — малочисленность. Судя по онлайн трансляции, действо еще более жалкое, чем предыдущие митинги, несмотря даже за притянутый за уши такой инфоповод протеста, как закрытие Телеграм. Надо полагать, если бы на слуху была проблема метеоризьма в транспорте, Леша и ее бы присовокупил к прочим. Почему это минус? Все просто, Навальный-то он свой, ручной. И он сам, и его сторонники на виду, а если их на миллионный город всего пара сотен человек (в Екатеринбурге еще плюс Ройзман), возникает вопрос, кто у нас рулит истинным протестом и неизменным процентом активных граждан. Вот собственно и все, что могу сказать на тему этих протестов. Хотя нет, не все. Директору со скриншота, который останавливал идиотов от участия в этом цирке, большое человеческое спасибо. Эти школьники только после окончания школы поймут, что он для них сделал».

Житель Челябинска vlad1_74 рассказал о подобном митинге в своем городе: «Власти нашего города решили отказать проведению акции протеста активистам Навального, хотя, по словам активистов, они нарушают конституционные права граждан. В свою очередь протестующие решили проводить не митинг, а шествие, и не абы где, а по главному пр. Ленина в городе. Отправной точкой был памятник Курчатову, рядом возле студенческого городка. Кстати, администрация университета заблаговременно отменила занятия в этот день, ссылаясь на плановые работы по сетям водоснабжения. К назначенному времени в 14-00 собралось больше полицейских в оцеплении, чем протестующих, которые стояли на трибуне перед памятником (примерно 100 на 100). На мой взгляд, погоду сделала трансляция по громкоговорителям на протяжении 5-ти кварталов о предупреждении граждан об ответственности за несанкционированное мероприятие. В итоге подтянулось на вскидку человек 300-400. Примерно в 14-30 была попытка двинуть протестующих от памятника, силовики зачинщиков задержали. Через некоторое время люди двинулись по тротуару в сторону Алого поля. К ним присоединялись по ходу движения. К Алому полю процессия растянулась на квартал, на вскидку людей было около 2000-2500 человек (600 м — квартал, расстояние межу условными рядами 1 м в среднем возьмём 4 человека в ряду).

Алое поле было заблокировано спецподразделениями в полной экипировке и на площадку традиционных митингов никого не пропускали. Народ разбрёлся по скверу и тогда силовики начали задержание участников. По данным МВД было задержано 39 человек. Что по этому поводу хотелось бы сказать. Во-первых, о целях акции. Лозунг „Он нам не царь“ по сути, звучит, как махание кулаками после драки. Были выборы, была возможность вести агитацию на широком политическом поле. Навальный её игнорировал, призывая к бойкоту. Главная цель Навального — борьба с коррупцией. Кто от этого выиграет? Мировая финансовая система, в которую вписана Россия, построена так, что львиная доля дохода уходит из страны, а коррупционеры от этого пирога прилично себе отхватывают. Конечно, финансовым мировым воротилам это не нравится и такая фигура, как Навальный, в тёмную работает на них. Я понимаю, если бы он призвал протестующих к смене правительства, которое не способно к развитию страны. С текущей командой, все, что озвучил президент, останется на бумаге, я бы тогда ещё понял Навального, так этого же нет. Выйти на улицу просто покричать, какой смысл? Относительно властей. Думаю, Навальному надо сказать им спасибо за рекламу протеста в течение более 3-х часов транслируемую по громкоговорителям в центе города на пр. Ленина на десяток жилых кварталов. Сообщение повторялось через каждые 5-10 минут. Всё было так громко, что это было слышно во всём городском транспорте. Короче, рекламная акция удалась. Для сравнения: в Хабаровске Владивостоке митинги санкционировали, они прошли тихо без эксцессов. Народу было значительно меньше».

Земляк vlad1_74 с ником vedmed1969 поведал, как сам оказался на митинге: «Пошли гулять на митинг. В Челябинске это несогласованная властями акция, инициатором которой стал местный штаб сторонников Алексея Навального. Впервые за много лет правоохранительным органам для противодействия шествию пришлось задействовать действительно мощные силы, вплоть до экипированных спецобмундированием бойцов СОБРа и ОМОНа. Надо сказать, что правоохранительные органы и спецслужбы, чье поведение на массовых мероприятих в Челябинске в последнее время можно назвать образцово-спокойным, на этот раз, похоже, были не на шутку встревожены. Или же была жесткая установка „сверху“. А как иначе объяснить, что для профилактики некоторым особо активным в сети молодым людям присылали официальные предостережения (фотографии которых тут же появились в политических телеграм-каналах), утром в день проведения акции были задержаны некоторые из активистов, а к месту сбора участников — площади перед памятником Курчатову — были стянуты едва ли не рекордные за долгие годы силы полиции, Росгвардии и ФСБ . Основная масса собравшихся — человек 800-1000 — совсем молодые люди. По виду — чаще студенты младших курсов, иногда — совсем еще школьники. Плюс какое-то количество людей среднего и старшего возраста. Активистов из них было не так много, бОльшая часть „молодняка“ пришла скорее посмотреть на „движуху“, нежели с серьезными намерениями противостоять ОМОНу и СОБРу. Тактика сторон поначалу была понятной: „активисты“ пытались начать акцию, сотрудники полиции самых активных с переменным успехом успокаивали, а особо „буйных“ все-таки „винтили“. Стараясь максимально сохранять спокойствие. Иногда даже слишком: когда дело дошло до одного из заметных персонажей „оппозиционной тусовки“ Арслана Нигаматьянова, в дело вмешался начальник УМВД по городу Челябинску Сергей Миронов , лично поместивший активиста в микроавтобус. Пробыв в тихом противостоянии около получаса, собравшиеся довольно резко переориентировались и все-таки отправились по пешеходной части проспекта Ленина колонной в сторону Алого поля. Та и началось противостояние. Путь шествию преградили десятка два патрульных, с жестким приказом дальше не пускать. Кое-кто из полицейских и сотрудников Росгвардии были на таком взводе, что начали покрикивать даже на журналистов и фотокорреспондентов. Одного из фотографов даже было попытались „скрутить“, но ситуацию быстро разрешил все тот же Сергей Миронов — каждый продолжил заниматься своей работой.

Площадь перед „мавзолеем“ Владимиру Ленину была оцеплена сотрудниками Росгвардии, „упакованными“ в бронежилеты, спецэкипировку и вооруженными щитами и дубинками. Пройти к памятнику Ленина протестующим не дали. Стало немного тревожно. К тому же как раз начались задержания особо активных митинговавших. Стоит заметить, что „винтили“ молодых людей в основном оперативники в штатском (и они были порой довольно, если не излишне жестки), сотрудники же в форме лишь подходили на подмогу. Шли ли некоторые из активистов на сознательные провокации — да, шли. Можно ли было сотрудникам полиции, Росгвардии и ФСБ сделать все спокойнее — скорее всего. В итоге колонна протестующих сместилась вниз, вдоль Свердловского проспекта. Но и стражи порядка среагировали довольно быстро, переместив оцепление чуть ниже. Плюс еще несколько человек подверглись задержанию. Попытались помешать работать и фотокорреспонденту агентства Znak.com Наилю Фаттахову, причем, по уверениям коллег-журналистов, ему в итоге немного досталось от вошедших в раж оперов. Впрочем, страсти довольно быстро поостыли. Всего, по предварительным данным портала ОВД-инфо, в Челябинске задержали 39 участников акции. Около 150 человек свинтили — кучу малолеток и какого-то старого пожилого активиста на ЧТЗ . Вообще, наши оторвались сегодня на всю катушку — в Ебурге, например, задержали одного навальнёнка, а у нас всё жостко.

Житель Тюмени glebwiktorow (Глеб Викторов) также поделился кадрами с тюменских митингов: „5 мая у нас получился какой-то день митингов. Почти рядом друг с другом митинговали сторонники Навального (который себе лицо измазал зеленкой вместо куриного помета) и Путина. Первые шли от памятника Ильичу! Вторые, по традиции, собрались у центрального рынка. Лучше бы вместе помитинговали. Митингующих было мало, но они даже микрофон принесли и речь по бумажке зачитали“.

Обратимся к другим темам. Житель Первоуральска gusev_a_v (Анатолий Гусев) на днях рассказал, что в столице Урала может появиться „поповская полиция“: „Так называемые „екатеринбургские казаки“ за последние годы приобрели скандальную славу. На их счету перестрелка в цыганском поселке, в результате которой имелись человеческие жертвы и поджог кинотеатра „Космос“ в котором крутили фильм „Матильда“. 4 сентября прошлого года Денис Мурашов протаранил на своем УАЗе кинотеатр „Космос“ в Екатеринбурге, а затем поджег машину „коктейлем Молотова“. Внутри „буханки“ находились газовые баллоны и канистры с бензином. Взрыва удалось избежать. После поджога Мурашов скрылся с места преступления, но его нашли полицейские в больнице, куда он обратился с ожогами. Поджигатель рассказал, что приехал из Ирбита в Екатеринбург. Весь день он провел в Храме-на-Крови, а затем, по его словам „поехал в кино“. Теперь, как сообщает областной официоз со ссылкой на местную епархию „в столице Урала идет создание свободного патрульного отряда добровольной казачьей дружины для поддержания общественного порядка“. Старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло провёл встречу с казаками Пятого реестрового отдела „Исетская линия“ Оренбургского войска, на которой дал благословение казакам на осуществление патрульной службы. Какой „порядок“ будут устанавливать „казаки“ можно понять, послушав интервью с Денисом Мурашевым, которое легко найти в Сети“.

О забавном случае „изобретения велосипеда“ нашими властями поведал zergulio: „Кудрин изобрел уже существующие сайт Госуслуг и МФЦ. Цифровая трансформация российской экономики требует появления в России кибергосударства, считают эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР). Они предложили создать единую государственную цифровую платформу, которая объединит все существующие разрозненные системы министерств и ведомств и переведет в цифровой формат все виды взаимодействия граждан и государства. ЦСР, как известно, возглавляет Кудрин, для которого, как метко выразился Руслан Карманов, „в России до горизонта чёрные избы и Серебряковы с бутылками“. Отведите Кудрина в МФЦ или налоговую, чтобы посмотрел. Сделайте ему аккаунт на сайте госуслуг, чтобы попробовал. Все это уже есть и полным ходом развивается. Иначе этот клоун потратит сотни государственных миллиардов на очередную попытку продублировать уже существующее, при сопутствующем обогащении себя и друзей“.

Но не только власти отличились в эти дни несуразными поступками, простые граждане, оказывается, тоже не без греха. Так, екатеринбуржец kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) рассказал об одной недобропорядочной сотруднице почты: „Моё отделение “ Почты России » вдруг стало работать до 18:00, а не до 20:00, как раньше потому, что у них сотрудников не хватает, блин! Житель Шадринска рассказал, что его знакомая, которая доставляет посылки «Почты России», частенько присваивает их. Пост с призывом рассказать об аналогичных проблемах размещен в сообществе «Подслушано Шадринск» во «ВКонтакте». Автор поста пожаловался, что знакомая не видит ничего предосудительного в своих действиях. «Отвечает, что, если надо — еще раз закажут, — пишет шадринец. — Просто понравился пакетик, интересно стало что там, закинул в сумку и все, а мы сидим и ждем. Как бороться с этим? Куда жаловаться?»».

Тем временем zergulio рассказал об одном железнодорожном объекте в Свердловской области , которое требует немедленного ремонта: «Сегодня выехали в посёлок Басьяновский. Здесь из-за износа технической железнодорожной ветки люди лишаются единственного пути на кладбище, где они могут почтить память ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая. Несмотря на заверения властей о том, что к захоронениям практически никто не ходит, на кладбище уже сегодня было немало людей, которые все как один надеются на сохранение ветки. Бабушки и дедушки используют дрезины, на которых нужно ехать в среднем полчаса. Раньше на 9 мая предоставлялся бесплатный поезд местным торфодобывающим предприятием. Теперь его не могут предоставить, потому что разрушение линии стало опасным для тяжёлой техники, тем более с пассажирами. История тянется с 2011 года, но все обращения жителей не нашли отклика у чиновников. В итоге люди, чтобы почтить память своих родных, вынуждены обращаться к президенту. С одной стороны, строим Крымский мост, запускаем ракеты в космос, готовимся к миллионному Бессмертному полку. С другой, старикам в поселке Басьяновский отказывают в возможности хотя бы раз в год помянуть близких. С 2011 года. Позиция чиновников — „никто туда не ходит“. Удобное решение, значит и дорогу делать не надо. Можно также от медицины отказаться (никто не болеет) и много от чего еще. Мне тут пишут, что вроде как ситуация у губернатора на контроле. Хорошо бы».

Об удивительном случае рассказал екатеринбуржец voxpop_66 (Илья Будкевич): «Интернет шутит над очередным „творением“ свердловских дорожных строителей. Смех сквозь слезы у пользователей вызвал пешеходный тротуар в Реже. Дело в том, что новое „чудо благоустройства“ представляет из себя двухметровый кусок асфальта с двумя бордюрами, а вокруг — камни и грязь. Фотографию дорожного объекта опубликовал на своей странице в Facebook аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков с подписью: „Моя улица 2018“ (по аналогии с крупнейшим проектом благоустройства Москвы ). Другие пользователи принялись шутить под постом: „Красиво, модно, функционально“, „Картина „Надоело““, „Пройдет несколько лет, и на ней появятся постройки. Мы, конечно, не Китай , но тоже развитие видно“. Не смог пройти мимо фотографии и бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев : „Mockup [муляж] комфортной городской среды“. Все для удобства жителей славного города с жутковатым названием Реж!»

О весьма милом зрелище, которое наблюдали в Карелии , рассказала екатеринбурженка otevalm (Людмила Отева): «Лосенок „прокатился“ с жителями Карелии на автобусе. В Карелии лосенок вышел к людям на остановку. Зверь совсем не испугался людей, но от еды и воды отказался. Потом он залез в автобус вместе с другими пассажирами. Местные жители вызвали МЧС . Малыша передали в зоокомплекс „Три медведя“.

И „на десерт“: пару дней назад voxpop_66 стал свидетеле репетиции Парада Победы в своем городе, о чем и написал: „Позавчера состоялась очередная репетиция Парада Победы в Екатеринбурге. Аккредитованные СМИ на репетицию в этот раз не пускали, сообщив, что СМИ разрешат присутствовать на генеральной репетиции 7 мая, но нам тем не менее удалось пройти на закрытую репетицию и сделать небольшой репортаж. Погода не радовала — лил мелкий дождь, и солдатики мокли под ним, слушая с трибуны замечания командующего. Линейные, мокрые насквозь, они как стойкие оловянные солдатики стояли всю репетицию, боясь шелохнуться. Были и машины для ветеранов войны. Они первые проедут перед строем, чтобы потом занять почетные места под трибуной. Их количество в городе убывает с катастрофической скоростью. К примеру в Орджоникидзевском районе еще три года назад их было 4500. Сегодня их осталось всего 157 человек. В этом году в параде принимает участие очень много девушек. Завершал парад оркестр… Бедные служивые. Репетиция по плану должна была продолжаться до 4 часов утра. А мы отправились по домам, чтобы приехать сюда снова и 7 мая — на генеральную репетицию, и 9 мая — в День Победы“.

Приятного вам чтения — и скорейшего наступления теплых дней!