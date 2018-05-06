«Лацио» не смог обыграть «Аталанту», «Кьево» и «СПАЛ 2003» добилтись важных побед

В чемпионате Италии сыграны некоторые матчи 36-го тура.

"Лацио" рискует потерять третье место после домашней ничьей с «Аталантой» (1:1). В то же время «Кьево» и «СПАЛ 2003» благодаря сегодняшним победам ушли из зоны вылета.

Протокол игры

Лацио

Аталанта

2' Musa Barrow (0:1)

Варгич Иван Запасные: Нани Луиш • Баста Душан • Ди Дженнаро Давид • Габаррон Патрисио • Гуерриери Гуидо • Уоллас Оливейра • Крекко Лука

Запасные: Росси Франческо • Корнелиус Андреас • Хаас Николас • Голлини Пьерлуиджи • Манчини Джанлука • Enrico Del Prato

Протокол игры

Кьево

Кротоне

(1:0) Бирса Вальтер 12'

(2:0) Степински Мариуш 82'

Протокол игры

СПАЛ 2013

Беневенто

(1:0) Палоски Альберто 25'

(2:0) Антенуччи Мирко 83'

Пуджиони Кристиан • Санья Бакари • Джимсити Берат • Венути Лоренцо 69' (Дель Пинто Лоренцо (69') • Гьямфи Брайт • Виола Николас • Раньери Сандро 53' • Летиция Гаэтано • Йемелло Пьетро 72' (Кода Массимо (72') • Диабате Шейк • Париджини Витторио

Протокол игры

Дженоа

Фиорентина

(1:1) Росси Джузеппе 64'