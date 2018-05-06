«Лацио» не смог обыграть «Аталанту», «Кьево» и «СПАЛ 2003» добилтись важных побед 

В чемпионате Италии сыграны некоторые матчи 36-го тура.
"Лацио" рискует потерять третье место после домашней ничьей с «Аталантой» (1:1). В то же время «Кьево» и «СПАЛ 2003» благодаря сегодняшним победам ушли из зоны вылета.
Протокол игры
Лацио
Аталанта
2' Musa Barrow (0:1)
(1:1) Кайседо Фелипе 24'
Стракоша Томас • Луис Фелипе 21' 56' (Баштуш Бартоломеу (56') • Де Врей Стефан • Касерес Мартин • Марусич Адам • Мурджа Алессандро 68' • Лукас Лейва • Лулич Сенад • Милинкович-Савич Сергей 74' • Альберто Луис 37' (Андерсон Фелипе (37') • Кайседо Фелипе 69' (Лукаку Джордан (69')
Запасные: Нани Луиш • Баста Душан • Ди Дженнаро Давид • Габаррон Патрисио • Гуерриери Гуидо • Уоллас Оливейра • Крекко Лука • Варгич Иван
Бериша Этрит • Толой Рафаэл 90' • Паломино Хосе • Мазиелло Андреа 48' • Кастань Тимоти 71' (Хатебур Ханс (71') • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо • Госенс Робин • Кристанте Бриан • Musa Barrow 52' (Иличич Йосип (52') • Гомес Алехандро
Запасные: Росси Франческо • Корнелиус Андреас • Хаас Николас • Голлини Пьерлуиджи • Манчини Джанлука • Enrico Del Prato
06 мая. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
Протокол игры
Кьево
Кротоне
(1:0) Бирса Вальтер 12'
(2:0) Степински Мариуш 82'
90' Тумминелло Марко (2:1)
Соррентино Стефано 88' • Каччаторе Фабрицио 77' (Бани Маттиа (77' 78') • Дайнелли Дарио • Томович Ненад • Гобби Массимо • Ригони Никола 53' 56' (Бастьен Самюэль (56') • Радованович Иван 42' • Хетемай Перпарим 61' • Бирса Вальтер • Инглесе Роберто 71' (Степински Мариуш (71') • Джаккерини Эммануэле
Запасные: Цесар Боштян • Гамберини Алессандро • Меджорини Риккардо • Секулин Андреа • Пеллиссье Серхио • Кастро Лукас • Пуччарелли Мануэль • Ярошински Павел • Конфенте Алессандро
Кордац Алекс • Фараони Марко • Чеккерини Федерико • Капуано Марко • Мартелла Бруно • Барберис Андреа • Мандрагора Роландо • Стоян Адриан 71' (Риччи Федерико (71') • Тротта Марселло 86' (Тумминелло Марко (86') • Сими Нванкво • Налини Андреа 78' (Роден Маркус (78')
Запасные: Павлович Данэль • Ицко Мариано • Айети Арлинд • Сампиризи Марио • Шимич Штефан • Феста Марко • Крочата Джованни • Дзанеллато Никколо
06 мая. Стадион «Марк-Антонио Бентегоди» (Верона).
Протокол игры
СПАЛ 2013
Беневенто
(1:0) Палоски Альберто 25'
(2:0) Антенуччи Мирко 83'
Гомис Альфред • Ционек Тьяго • Викари Франческо 12' • Фелипе Диас • Матьелло Федерико 73' • Грасси Альберто 87' (Скьяттарелла Паскуале (87') • Луис Эвертон • Куртич Ясмин • Коста Филиппо 86' (Саламон Бартош (86') • Палоски Альберто 90' (Бонаццоли Федерико (90') • Антенуччи Мирко
Запасные: Драме Букари • Скьявон Эрос • Конате Па • Витале Маттиа • Маркеджани Габриэле • Полуцци Джакомо • Шимич Лоренцо • Габриэл Барбоза
Пуджиони Кристиан • Санья Бакари • Джимсити Берат • Венути Лоренцо 69' (Дель Пинто Лоренцо (69') • Гьямфи Брайт • Виола Николас • Раньери Сандро 53' • Летиция Гаэтано • Йемелло Пьетро 72' (Кода Массимо (72') • Диабате Шейк • Париджини Витторио
Запасные: Бриньоли Альберто • Вольпичелли Джованни • Christian Rutjens
06 мая. Стадион "Паоло Мацца" (Феррара).
Протокол игры
Дженоа
Фиорентина
43' Бенасси Марко (0:1)
(1:1) Росси Джузеппе 64'
(2:1) Лападула Джанлука 68'
77' Эйссерик Валентин (2:2)
80' Дабо Брайан (2:3)
Перин Маттиа • Бираски Давиде • Сполли Николас 53' • Эль-Ямик Джавад • Рози Алеандро 46' (Пандев Горан (46' 71') • Хильемарк Оскар • Велозу Мигель 59' (Бесса Даниэль (59') • Бертолаччи Андреа 19' • Лазович Дарко • Медейруш Юри • Росси Джузеппе 67' (Лападула Джанлука (67')
Запасные: Адель Таарабт • Россеттини Лука • Жуканович Эрвин 85' • Ламанна Эугенио • Кофи Исаак • Галабинов Андрей • Зима Лукаш • Омеонга Стефан
Спортьелло Марко • Гаспар Бруну 51' 76' (Фальчинелли Диего (76') • Песселья Херман • Миленкович Никола • Бираги Кристиано 61' • Бенасси Марко • Бадель Милан 29' 62' (Дабо Брайан (62' 81') • Верету Жордан • Кьеза Федерико 84' • Сапонара Риккардо 63' 66' (Эйссерик Валентин (66') • Симеоне Джованни
Запасные: Теро Сириль • Кристофоро Себастьян • Оливера Максимильяно • Дронговски Бартломей • Диаш Жиль • Христов Петко • Черофолини Микеле
06 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".