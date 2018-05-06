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«Молодая гвардия» раздаст копии газеты «Правда» от 9 мая 1945 года в СНГ и Италии
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«Молодая гвардия» раздаст копии газеты «Правда» от 9 мая 1945 года в СНГ и Италии 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Акция «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) по распространению копий выпуска газеты «Правда», которая вышла 9 мая 1945 года, пройдет в России, странах СНГ и в Италии. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС руководитель международного направления МГЕР Дарья Шарова.
"На международном форуме стран СНГ, который состоялся в рамках Всероссийского образовательного форума «Молодой гвардии» в Татарстане, мы приняли решение распространять копии газеты «Правда» от 9 мая 1945 года. Изначально акцию планировалось провести в России и СНГ, но позже к нам подключились представители итальянского студенчества", — сказала Шарова.
Она уточнила, что копии газеты «Правда» будут раздавать прохожим 8 и 9 мая, в частности, в Москве акция начнется 8 мая в 17:00 на Манежной и Триумфальной площадях, а также возле станций метро «Пушкинская» и «Парк Победы».
"Нельзя допустить фальсификацию истории и искажение фактов, поэтому мы приняли решение распространить информацию о победе в Великой Отечественной войне такой, какой ее первоначально увидел весь мир", — подчеркнула собеседник агентства.
Образовательный форум «Молодой гвардии» прошел в Татарстане с 15 по 21 апреля. В мероприятии приняли участие около тысячи активистов движения со всей страны, а также представители молодежных организаций из стран СНГ.
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