«Молодая гвардия» раздаст копии газеты «Правда» от 9 мая 1945 года в СНГ и Италии

МОСКВА , 6 мая. / ТАСС /. Акция «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) по распространению копий выпуска газеты «Правда» , которая вышла 9 мая 1945 года, пройдет в России , странах СНГ и в Италии . Об этом сообщила в воскресенье ТАСС руководитель международного направления МГЕР Дарья Шарова.

"На международном форуме стран СНГ, который состоялся в рамках Всероссийского образовательного форума «Молодой гвардии» в Татарстане , мы приняли решение распространять копии газеты «Правда» от 9 мая 1945 года. Изначально акцию планировалось провести в России и СНГ, но позже к нам подключились представители итальянского студенчества", — сказала Шарова.

Она уточнила, что копии газеты «Правда» будут раздавать прохожим 8 и 9 мая, в частности, в Москве акция начнется 8 мая в 17:00 на Манежной и Триумфальной площадях, а также возле станций метро «Пушкинская» и «Парк Победы».

"Нельзя допустить фальсификацию истории и искажение фактов, поэтому мы приняли решение распространить информацию о победе в Великой Отечественной войне такой, какой ее первоначально увидел весь мир", — подчеркнула собеседник агентства.

Образовательный форум «Молодой гвардии» прошел в Татарстане с 15 по 21 апреля. В мероприятии приняли участие около тысячи активистов движения со всей страны, а также представители молодежных организаций из стран СНГ.