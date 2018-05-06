«Кардифф Сити» вернулся в Премьер-лигу

Завершился заключительный тур Чемпионшипа, и "Евро-Футбол.ру" рассказывает о его наиболее важных результатах.

"Кардифф Сити" в родных стенах не смог сломить сопротивление «Рединга». Своей нулевой ничьей валлийцы подарили «Фулхэму» прекрасный шанс занять второе место в турнирной таблице и отправиться в Премьер-лигу. Тем не менее, «дачников» тоже настигла неудача. В гостях у «Бирмингема» лондонцы сенсационно уступили со счётом 1:3.

"Фулхэм" выступит в плей-офф, причём его соперником в полуфинале будет «Дерби». «Бараны» разнесли дома «Барнсли», но остались на шестом месте, поскольку «Мидлсбро» в параллельном поединке вырвал ничью у «Ипсвича». «Боро» в полуфинале плей-офф сыграет с «Астон Виллой». Бирмингемцы уже не могли никуда деться с четвёртого места, поэтому позволили себе проиграть «Миллуоллу».

Стоит отметить «Сандерленд», который громко хлопнул дверью и перед вылетом в Лигу 1 разгромил «Вулерхэмптон». Нельзя пройти и мимо подвига «Болтона». «Рысаки» забили «Ноттингему» на 87-й и 88-й минутах, благодаря чему остались в Чемпионшипе.

Протокол игры

Рединг

Запасные: Яаккола Ансси • Мартин Крис • Эванс Джордж • Свифт Джон

06 мая. Стадион «Кардифф Сити Стэдиум» (Кардифф).

Протокол игры

Бирмингем

Фулхэм

(1:0) Юткевич Лукаш 15'

(2:0) Дин Харли 43'

84' Кэрни Том (2:1)

(3:1) Адамс Че 89'

Запасные: Кущак Томаш • Н'Дойе Шейк • Робертс Марк • Josh Cogley

06 мая. Стадион «Сент-Эндрюс» (Бирмингем).

Протокол игры

Дерби

Барнсли

(1:0) Джером Кэмерон 14'

(2:0) Выдра Матей 55'

(4:0) Лоуренс Том 71'

80' Монкур Джордж (4:1)

Запасные: Пирс Алекс • Келле Роос • Хансон Джейми • Палмер Кейси

Запасные: Брэдшоу Том • Matthew Pearson • Stephen Mallan • Кавар Димитри • Дэвис Адам

06 мая. Стадион «Прайд Парк» (Дерби).

Протокол игры

Ипсвич

Мидлсбро

71' Даунинг Стюарт (1:1)

(2:1) Уогхорн Мартин 83'

Запасные: Лидбиттер Грант • Крэйни Мартин • Фабио да Сильва • Константопулос Димитриос • Фрай Даэл

06 мая. Стадион «Портман Роад» (Ипсвич).

Протокол игры

Миллуолл

06 мая. Стадион «Ден» (Лондон).

Протокол игры

Сандерленд

Вулверхэмптон

(1:0) Эжариа Ови 19'

(3:0) Макнейр Пэдди 66'

Запасные: Кемп Ли • Кларк-Солтер Джейк • Майя Джош

Запасные: Н'Диайе Альфред • Афобе Беник • Хаус Кортни • Ruben Vinagre

06 мая. Стадион «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд).

Протокол игры

Болтон

(1:0) Ле Фондре Адам 67'

(3:2) Уилбрахам Аарон 88'