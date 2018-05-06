«Кардифф Сити» вернулся в Премьер-лигу 

Завершился заключительный тур Чемпионшипа, и "Евро-Футбол.ру" рассказывает о его наиболее важных результатах.
"Кардифф Сити" в родных стенах не смог сломить сопротивление «Рединга». Своей нулевой ничьей валлийцы подарили «Фулхэму» прекрасный шанс занять второе место в турнирной таблице и отправиться в Премьер-лигу. Тем не менее, «дачников» тоже настигла неудача. В гостях у «Бирмингема» лондонцы сенсационно уступили со счётом 1:3.
"Фулхэм" выступит в плей-офф, причём его соперником в полуфинале будет «Дерби». «Бараны» разнесли дома «Барнсли», но остались на шестом месте, поскольку «Мидлсбро» в параллельном поединке вырвал ничью у «Ипсвича». «Боро» в полуфинале плей-офф сыграет с «Астон Виллой». Бирмингемцы уже не могли никуда деться с четвёртого места, поэтому позволили себе проиграть «Миллуоллу».
Стоит отметить «Сандерленд», который громко хлопнул дверью и перед вылетом в Лигу 1 разгромил «Вулерхэмптон». Нельзя пройти и мимо подвига «Болтона». «Рысаки» забили «Ноттингему» на 87-й и 88-й минутах, благодаря чему остались в Чемпионшипе.
Протокол игры
Кардифф Сити
Рединг
Этеридж Нейл • Пелтьер Ли • Моррисон Шон • Бамба Сулейман • Беннетт Джо • Брайсон Крэйг • Роллс Джо • Патерсон Каллум • Хойлетт Джуниор 58' 78' (Уорд Джейми (78') • Зохоре Кеннет 86' (Мэдин Гари (86') • Мендес-Лейнг Натаниэл
Запасные: Пилкингтон Энтони • Манга Экеле • Мёрфи Брайан • Ричардс Джаз • Груйич Марко
Манноне Вито • Гантер Кристофер • Мур Лайам • Элфик Томми 27' • Илори Тьягу 34' (Келли Лайам (34') • Бакуна Леандро • Ван ден Берг Джоуи • Эдвардс Дэвид • Алуко Соне 84' (Макшейн Пол (84') • Бедварссон Йон 70' (Керморган Янн (70' 74') • Бэрроу Моду
Запасные: Яаккола Ансси • Мартин Крис • Эванс Джордж • Свифт Джон
06 мая. Стадион «Кардифф Сити Стэдиум» (Кардифф).
Протокол игры
Бирмингем
Фулхэм
(1:0) Юткевич Лукаш 15'
(2:0) Дин Харли 43'
84' Кэрни Том (2:1)
(3:1) Адамс Че 89'
Стокдэйл Дэвид • Хардинг Уэс • Моррисон Майкл • Дин Харли • Колин Максим 82' • Йота Пелетейро • Дэвис Дэвид 64' • Кифтенбелд Майкел • Магома Жак 90' (Робинсон Пол II (90') • Юткевич Лукаш 61' (Адамс Че (61') • Галлахер Сэм 71' (Гарднер Крэйг (71')
Запасные: Кущак Томаш • Н'Дойе Шейк • Робертс Марк • Josh Cogley
Беттинелли Маркус • Фредерикс Райан 72' (Кристи Сайрус (72') • Одуа Денис 49' • Рим Тим • Таргет Мэтт 46' (Камара Абубакар (46' 47') • Макдоналд Кевин 70' • Йохансен Стефан • Кэрни Том • Пиазон Лукас 64' (Айте Флойд (64') • Митрович Александр • Сесеньон Райан
Запасные: Фонте Руй • Баттон Дэвид • Норвуд Оливер • Калаш Томаш
06 мая. Стадион «Сент-Эндрюс» (Бирмингем).
Протокол игры
Дерби
Барнсли
(1:0) Джером Кэмерон 14'
(2:0) Выдра Матей 55'
(3:0) Наджент Дэвид 68'
(4:0) Лоуренс Том 71'
80' Монкур Джордж (4:1)
Карсон Скотт • Кио Ричард • Дэвис Кёртис • Форсайт Крэйг • Уисдом Андре • Хаддлстоун Том • Джонсон Брэдли • Ульссон Маркус 38' (Выдра Матей (38') • Лоуренс Том 87' (Ледли Джо (87') • Джером Кэмерон 66' (Наджент Дэвид (66') • Вайманн Андреас
Запасные: Пирс Алекс • Келле Роос • Хансон Джейми • Палмер Кейси
Jack Walton • Иадо Энди 66' • Пиннок Итан • Линдси Лиам 52' • Фрайерс Зеки • Махоуни Коннор 70' (Монкур Джордж (70') • Поттс Брэд 61' (Тьям Мамаду (61') • Гарднер Гари • Хэммилл Адам • Мур Киффер • Макбарни Оливер
Запасные: Брэдшоу Том • Matthew Pearson • Stephen Mallan • Кавар Димитри • Дэвис Адам
06 мая. Стадион «Прайд Парк» (Дерби).
Протокол игры
Ипсвич
Мидлсбро
(1:0) Сирс Фредди 8'
71' Даунинг Стюарт (1:1)
(2:1) Уогхорн Мартин 83'
90' Бэмфорд Патрик (2:2)
Бялковски Бартош • Картер-Викерс Кэмерон • Уэбстер Адам • Кнудсен Йонас • Спенс Джордан 88' (Luke Woolfenden (88') • Коннолли Каллум 77' (Хайам Люк (77') • Скьюз Коул 12' • Нидам Тристан 45' 76' (Shane McLoughlin (76') • Кенлок Майлз • Уогхорн Мартин • Сирс Фредди 45'
Запасные: Глисон Стивен • Кроу Майкл • Ben Morris III • Barry Cotter
Рэндолф Даррен • Шоттон Райан • Айяла Даниэль • Гибсон Бен 90' • Фрэнд Джордж • Хаусон Джонатан 61' (Бэмфорд Патрик (61') • Клэйтон Адам 88' (Харрисон Джек (88') • Бешич Мухамед • Траоре Адама • Ассомбалонга Бритт • Даунинг Стюарт
Запасные: Лидбиттер Грант • Крэйни Мартин • Фабио да Сильва • Константопулос Димитриос • Фрай Даэл
06 мая. Стадион «Портман Роад» (Ипсвич).
Протокол игры
Миллуолл
(1:0) Уильямс Шон 30'
Арчер Джордан • Маршалл Бен 37' 80' (Фергюсон Шейн (80') • Хатчинсон Шон • Купер Джейк • Мередит Джеймс • Уоллас Джед • Танниклифф Райан • Уильямс Шон • О’Брайен Эйден 64' (Грегори Ли (64') • Оньединма Фред • Морисон Стив
Запасные: Шекел Джейсон • Эллиотт Том • Томпсон Бен • Тоффоло Харри • Мартин Дэвид
Банн Марк • Бри Джеймс • Честер Джеймс • Единак Майл • Хаттон Алан • Лэнсбери Генри • Адома Альберт 74' (Граббан Льюис (74') • Онома Джошуа • Хурихан Конор • Коджия Жонатан 75' (Снодграсс Роберт (75') • Хоган Скотт 75' (Грилиш Джек (75')
Запасные: Терри Джон • Уилан Гленн • Эль-Мухамади Ахмед • Matija Sarkic
06 мая. Стадион «Ден» (Лондон).
Протокол игры
Сандерленд
Вулверхэмптон
(1:0) Эжариа Ови 19'
(2:0) Флетчер Эшли 45'
(3:0) Макнейр Пэдди 66'
Стил Джейсон • Мэтьюз Адам • О'Ши Джон • Уилсон Марк • Овьедо Брайан • Ethan Robson • Асоро Йоэль • Макнейр Пэдди 75' (Эмблтон Эллиот (75') • Эжариа Ови • Флетчер Эшли • Макманаман Каллум
Запасные: Кемп Ли • Кларк-Солтер Джейк • Майя Джош
Норрис Уилл 71' (Баргойн Гарри (71') • Батт Дэнни • Коди Конор • Родерик Миранда • Доэрти Мэтт • Саисс Ромен • Невеш Рубен • Дуглас Барри • Кошта Элдер 56' (Бонатини Леонардо (56') • Гиббс-Уайт Морган 56' (Энобахаре Брайт (56') • Жота Диогу
Запасные: Н'Диайе Альфред • Афобе Беник • Хаус Кортни • Ruben Vinagre
06 мая. Стадион «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд).
Протокол игры
Болтон
Ноттингем Форест
(1:0) Ле Фондре Адам 67'
70' Осборн Бен (1:1)
79' Колбэк Джек (1:2)
(2:2) Уитер Дэвид 87'
(3:2) Уилбрахам Аарон 88'
Алнвик Бен 46' (Ховард Марк (46') • Литтл Марк • Биверс Марк • Уитер Дэвид • Робинсон Энтони 45' • Пратли Даррен 13' 59' (Ле Фондре Адам (59') • Генри Карл • Амеоби Сэм • Вела Джошуа • Фелипп Мораис 77' (Нун Крэйг (77') • Уилбрахам Аарон 89'
Запасные: Тэйлор Эндрю • Караджан Джем • Бакли Уилл • Бурк Рис Капино Стефанос • Дариква Тендайи 83' • Хоббс Джек • Фокс Дэниэл 39' • Осборн Бен • Бридкатт Лайам 7' 76' (Веллиос Апостолос (76') • Колбэк Джек • Уотсон Бен 76' (Гедиура Адлен (76') • Лолли Джо 57' • Ben Brereton • Томлин Ли 61' (Matty Cash (61')
Запасные: Мансьенн Майкл • Личай Эрик • Бухалакис Андреас • Jordan Smith IV 06 мая. Стадион «Макрон Стэдиум».