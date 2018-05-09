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В Параде Победы на Красной площади примут участие 273 юнармейца
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В Параде Победы на Красной площади примут участие 273 юнармейца 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По случаю Дня Победы печатный шаг юнармейцев услышат в 28 российских городах.
В центре Москвы юнармейцы приводят в порядок аллеи славы и вручают гостям столицы георгиевские ленточки. Лучшие из «Юнармии» пройдут парадным расчетом по Красной площади. Их печатный шаг по брусчатке вскоре услышит вся страна.
Юнармейцы, принимающие участие в Параде Победы, проходят строжайший отбор. Они тренируются в общем строю в Алабино, в Преображенском полку и на Красной площади. Молодым людям не делают скидки на возраст: строевая по 30 часов в неделю.
Парадным расчетом у Кремля пройдут 273 юнармейца. Всего представители «Юнармии» промаршируют по случаю Дня Победы в 28 российских городах.
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