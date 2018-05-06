Участники первого российско-индийского автопробега дружбы посетят Дербент и Махачкалу

МАХАЧКАЛА , 6 мая. / ТАСС /. Первый российско-индийский автопробег дружбы, в котором принимают участие 70 человек из двух стран на 22 автомобилях, примет 7-8 мая Республика Дагестан . Об этом ТАСС сообщили в управлении по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана.

Иран, "В апреле — мае через Индию Азербайджан пройдет второй этап «Автомобильного ралли российско-индийской дружбы» (India-Russia Friendship Motor Rally). 7-8 мая участники автопробега — 70 энтузиастов из двух стран на 22 автомобилях — проедут по территории Дагестана и посетят крепость Нарын-Кала в Дербенте и город Махачкалу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, участников автопробега на российской границе 7 мая встретят представители минтуризма Дагестана, которые сопроводят автопробег до дербентской крепости Нарын-Кала.

Руководитель пресс-службы министерства по туризму и народным художественным промыслам республики Наталья Закрияева сообщила ТАСС, что в Дербенте пройдет концерт с участием ансамблей художественной самодеятельности, а также экскурсия по крепости и старой части города. «Старт автопробегу с территории Дагестана будет дан утром 8 мая возле памятника Расулу Гамзатову в Махачкале», — добавила Закрияева.

Авторалли российско-индийской дружбы

Как сообщил представитель управления по информационной политике администрации главы и правительства региона, «Автомобильное ралли российско-индийской дружбы» организовано при поддержке правительства Индии и посольства России в Индии.

Первый этап автопробега начался в феврале этого года и завершился в Нью-Дели 13 марта. Он охватил памятные места и объекты двустороннего экономического сотрудничества в Индии, включая созданные с помощью советских и российских специалистов крупные промышленные предприятия.