Участники первого российско-индийского автопробега дружбы посетят Дербент и Махачкалу 

МАХАЧКАЛА, 6 мая. /ТАСС/. Первый российско-индийский автопробег дружбы, в котором принимают участие 70 человек из двух стран на 22 автомобилях, примет 7-8 мая Республика Дагестан. Об этом ТАСС сообщили в управлении по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана.
"В апреле — мае через Индию, Иран, Азербайджан пройдет второй этап «Автомобильного ралли российско-индийской дружбы» (India-Russia Friendship Motor Rally). 7-8 мая участники автопробега — 70 энтузиастов из двух стран на 22 автомобилях — проедут по территории Дагестана и посетят крепость Нарын-Кала в Дербенте и город Махачкалу", — сказал собеседник агентства.
По его словам, участников автопробега на российской границе 7 мая встретят представители минтуризма Дагестана, которые сопроводят автопробег до дербентской крепости Нарын-Кала.
Руководитель пресс-службы министерства по туризму и народным художественным промыслам республики Наталья Закрияева сообщила ТАСС, что в Дербенте пройдет концерт с участием ансамблей художественной самодеятельности, а также экскурсия по крепости и старой части города. «Старт автопробегу с территории Дагестана будет дан утром 8 мая возле памятника Расулу Гамзатову в Махачкале», — добавила Закрияева.
Авторалли российско-индийской дружбы
Как сообщил представитель управления по информационной политике администрации главы и правительства региона, «Автомобильное ралли российско-индийской дружбы» организовано при поддержке правительства Индии и посольства России в Индии.
Первый этап автопробега начался в феврале этого года и завершился в Нью-Дели 13 марта. Он охватил памятные места и объекты двустороннего экономического сотрудничества в Индии, включая созданные с помощью советских и российских специалистов крупные промышленные предприятия.
Второй этап пробега стартовал 28 апреля и пройдет по маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» и финиширует в Санкт-Петербурге 16 мая. Участники ралли проедут через Индию, Иран, Азербайджан и проследуют по территории Дагестана, Астраханской, Волгоградской, Воронежской и Московской областей, Москвы и Ленинградской области.