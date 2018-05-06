США нарушают два правила войны: Не нападать на Россию

Правительства европейских государств не осознают своего потенциала по спасению мира от агрессии Вашингтона потому, что со времен окончания Второй мировой войны страны Западной Европы привыкли быть вассальными государствами Вашингтона, а страны Восточной и Центральной Европы приняли вашингтонское вассальство после коллапса Советского Союза. Вассальство хорошо оплачивается — если только не принимать в учет абсолютно все издержки.

Вступив в НАТО , государства Восточной и Центральной Европы позволили Вашингтону придвинуть военное присутствие США к границам России . Это военное присутствие у российских границ придало Вашингтону необоснованную уверенность в том, что Россию тоже можно вынудить к существованию в качестве вассального государства. Игнорируя то, чем закончили две самые сильные из когда либо собранных армий в истории человечества — наполеоновской и вермахта — Вашингтон так и не познал того, что два главных правила военного искусства заключаются в следующем: 1). «Не нападай на Россию» и 2). «Не нападай на Россию».

В силу того, что Европа находится у Вашингтона в услужении, вряд ли Вашингтон усвоит этот урок до тех пор, пока не нападет на Россию.

Вашингтон, в своем высокомерном идиотизме, уже начал свое постепенное нападение, организовав государственный переворот на Украине и подстроив атаки на позиции сирийских правительственных войск. Как я писал ранее, Вашингтон наращивает эскалацию кризиса в Сирии

Что может остановить это — прежде, чем разразится война? Решение стран Восточной и Центральной Европы перестать быть соучастниками агрессии Вашингтона.

Для Европы от пребывания в НАТО нет никаких преимуществ. Европейцам не угрожает агрессия со стороны России, но им угрожает агрессия Вашингтона против России. Если американским неоконсерваторам и их израильским союзникам удастся спровоцировать войну, то вся Европа будет уничтожена. Навсегда.

Что не так с европейскими политиками, если они рискуют теми народами, которыми управляют?

Европа все еще красивое место — с точки зрения архитектуры, искусства и интеллектуального потенциала, — которое создавалось людьми на протяжении веков. И этот музей не стоит уничтожать. Освободившись от вассальной зависимости перед Вашингтоном, Европа могла бы даже вернуться к созидательной творческой жизни.

Европа уже страдает экономически от навязанных ей Вашингтоном незаконных санкций против России и от многомиллионных беженцев-неевропейцев, которые наводнили европейские страны и которые бегут от войн Вашингтона против мусульманских народов — войн, которые американцев заставляют вести в интересах Израиля

Но что же получают европейцы за те чрезмерные наказания, которые на них — как на своих вассалов — наложил Вашингтон? Он не получают ничего, кроме угрозы Армагеддона! Малая горстка европейских «лидеров» получает огромные субсидии от Вашингтона за то, что они исполняют незаконные планы Вашингтона. Да просто посмотрите на громадное состояние Тони Блэра , которое совершенно не нормально для того, чтобы считаться денежным вознаграждением британского премьер-министра!

Европейцы, включая этих лидеров, получат гораздо больше от присоединения к России и Китаю через проект «Шёлкового пути». На подъеме Восток, а не Запад. «Шёлковый путь» мог бы связать Европу с поднимающимся Востоком. Россия располагает неразработанными территориями, которые полны ресурсов. Это — Сибирь. Она больше, чем Соединенные Штаты. При расчетах на основе паритета покупательной способности Китай уже является крупнейшей экономикой мира. В военном отношении российско-китайский альянс превосходит Вашингтон.

Если бы у Европы был ум и вменяемые руководители, то она с Вашингтоном распрощалась бы.

Какова для Европы ценность гегемонии Вашингтона над миром? Какие преимущества получают европейцы — в противоположность горстке политиков, получающих от Вашингтона мешки денег — от их вассальной зависимости от Вашингтона? Никакого преимущества найти невозможно. Апологеты Вашингтона говорят, что Европа боится доминирования России. Так почему же европейцы 73 года не боятся доминирования Вашингтона, особенно доминирования такого, которое ведет их в военному конфликту с Россией?

В отличие от европейцев и русских американцы имеют смутное понятие о человеческих потерях в результате войн. Только одна битва Первой мировой войны — битва при Вердене — произвела больше потерь, чем понесли США за все время своего существования, начиная с Революционной войны за независимость от Британии.

Битва Первой мировой войны при Вердене, которая состоялась до вступления в войну США, была наиболее продолжительной и наиболее кровопролитной за всю историю человечества*. Оценки, произведенные в 2000 году, дали итог в 714 231 убитых — 377 231 французов и 337 000 немцев. В среднем — 70 000 убитых в месяц. Другие оценки приводят данные потерь в этой битве в 976 000 погибших. всего пострадали при Вердене 1 250 000 человек.

В противоположность этому потери США — после того, Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну — составили 53 402 погибших в боях и 200 000 выживших раненых.

А вот — численность американцев, погибших в боях за период с Революционной войны** до «глобальной войны с террором» по состоянию на август 2017 года:

Американская революция** — 4 435 человек Война 1812 года*** — 2 260;

Войны против коренных американских индейцев (1817-1898) — 1 000;

Война с Мексикой — 1 733;

Агрессивная война Севера против Юга;

Со стороны Севера — 104 414;

Со стороны Юга — 74 524;

Испанско-американская война — 385;

Вторая мировая война — 291 557;

Корейская война — 33 739;

Вьетнамская война — 47 434;

Война в Персидском заливе — 148.

Таким образом, итог по погибшим в боях составляет 561 629 человек.

Если мы добавим боевые потери в «Глобальной войне с террором» за август 2017 года — 6 930, — то получим 568 559 американцев, погибших во всех войнах.

Это сопоставимо с потерями в 714 231 человек (при Вердене — С. Д.), среди которых я не в состоянии выделить убитых и выживших раненых. И это в одной битве в Первую мировую войну, где американские солдаты даже не участвовали!

Другими словами, если не учитывать Конфедеративные Штаты и коренных индейцев, которые понесли неимоверные потери в результате военных преступлений Союза****, у США нет никакого опыта войны. Так что, Вашингтон вступает в войны с легкостью. Следующий раз, однако, будет Армагеддоном, и Вашингтон перестанет существовать. Как и все мы.

Потери США в Первой мировой войне были низкими потому, что до последнего года войны США в нее и не вступали. Точно так же было и во Вторую мировую войну. Япония потерпела поражение в результате утраты своего флота и ВВС, а также в результате пожаров при бомбардировках Токио и других городов. Для этого боевых потерь со стороны США и не требовалось. В атомных нападениях на Хиросиму и Нагасаки необходимости не было; они произошли, когда Япония уже предлагала сдаться. В результате этих атомных бомбардировок погибли примерно 200 000 японских гражданских лиц и ни одного американца — кроме тех, кто находился в этих городах в плену. В Европе — точно так же, как и в Первую мировую — Соединенные Штаты не вступали в войну до последнего года, когда вермахт уже был разбит и потерпел поражение от Красной Армии Советского Союза. Вторжение в Нормандию встретило ограниченное сопротивление, поскольку все германские силы были на русском фронте.

Если наступит Третья мировая война, то США и весь западный мир будет немедленно уничтожен, поскольку между Западом и великолепными ядерными силами России не стоит ничего, кроме возможности полного и тотального уничтожения. Если, как то и ожидается, на стороне России выступит Китай, то весь Западный Мир будет уничтожен навечно.

Зачем Европа реализует этот сценарий? Разве в Европе совершенно не осталось человечности? Совершенно не осталось разума? Разве Европа не что иное, как сборище скота, ведомого на убой в результате махинаций сошедших с ума американских неоконов? Разве нет в Европе политических лидеров, у которых сохранилась хоть унция здравого смысла? Не осталось хоть унции честности?

Если это так, то мы обречены, поскольку в Вашингтоне ни человечности, ни разума нет.

Европа обязана взять на себя лидерство. Особенно, страны Центральной Европы. Это— люди, которых от нацистов освободили русские, и которые в 21 веке от стремления Вашингтона к господству пострадали гораздо больше, чем от Москвы

Если Европа отколется от контроля со стороны Вашингтона, то надежда на выживание есть. Если нет, то мы — покойники.

*В ходе битвы под Сталинградом (1942 — 1943 гг.) погибли около полутора миллионов человек, в том числе со стороны СССР — 643 842 человек.

**Американская революция — политические события в британских колониях Северной Америки в 1775 (по некоторым источникам с 1765 [1])—1783 годах, закончившиеся образованием США. Они были вызваны нежеланием колоний подчиняться интересам метрополии и недовольством мерами ограничивавшими их внутреннее развитие. Понятие «Американская революция» включает в себя «Войну за независимость США» — война является частью и завершающим этапом революции. Американская революция привела к появлению новой формы государства — конституционной республики с избираемым президентом с равноправием всех граждан

***Англо-американская война 1812—1815 годов (англ. War of 1812, «война 1812 года») — вооружённый конфликт между США и Великобританией в период наполеоновских войн. Получил у американцев название «второй Войны за независимость», поскольку подтвердил статус США как суверенной державы.

****Американцы считают США союзом государств.

Публикуется с разрешения автора.

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