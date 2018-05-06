Ещё
Власти Франции заявили, что не намерены оплачивать долги Air France
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Франции заявили, что не намерены оплачивать долги Air France 

ТАСС 43 минуты назад
ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Правительство Франции не намерено брать на себя выплаты по долгам переживающей кризис авиакомпании Air France-KLM, считая реструктуризацию фирмы обязанностью ее руководства. Об этом заявил в воскресенье министр экономики республики Брюно Ле Мэр, комментируя отставку главы Air France на фоне продолжающихся забастовок работников компании.
"Государство существует не для того, чтобы подчищать долги, приходить на помощь компаниям, которые не предпринимают необходимых усилий для того, чтобы быть конкурентоспособными", — сказал он, выступая в эфире телеканала BFMTV.
При этом Ле Мэр подчеркнул, что, по его мнению, прежнее руководство Air France нащупало верную траекторию по выводу компании из кризиса, однако реализации этих планов помешал конфликт между советом директоров и работниками, которые требовали индексации замороженных еще шесть лет назад окладов. «Компания двигалась в правильном направлении. Я обращаюсь ко всем — техническим сотрудникам, работникам наземных служб, пилотам, — которые требуют неоправданного увеличения зарплат: проявите ответственность, ведь речь идет сейчас о выживании Air France», — отметил министр.
В пятницу стало известно, что глава Air France-KLM Жан— Марк Жанейак подает в отставку из-за невозможности договориться с профосоюзами по вопросу ставок заработной платы персонала. Конфликт в Air France начался в прошлом году, когда профсоюзы потребовали повышения окладов на 6%, ссылаясь на то, что зарплаты работников были заморожены последние шесть лет. В ответ руководство компании предложило увеличение платы лишь на 1%, а в апреле 2018 года был выдвинут новый план, предполагавший рост окладов на 7% в течение четырех лет и подразумевавший также выплату индивидуальных премий.
Этот план был вынесен на голосование сотрудников 26 апреля. Оно завершилось в пятницу — проект был отвергнут 55,4% голосовавших при участии в вотуме 80,33% имеющего на это право персонала. Жанейак занимал пост президента— генерального директора Air France с июля 2016 года. 65-летний менеджер заранее предупредил, что подаст в отставку в случае, если выдвинутый руководством план повышения зарплат будет отвергнут трудящимися.
Говоря о возможном преемнике Жанейака, министр экономики Брюно Ле Мэр в воскресенье подчеркнул, что главной задачей нового руководителя Air France станет поиск компромисса в конфликте с профсоюзами. «План действий для будущего гендиректора ясен: восстановление диалога с трудящимися — абсолютный приоритет, восстановление конкуретноспособности — вторая цель», — указал министр.
ТАСС: последние новости
Власти Дагестана: строительство экотехнопарка в Кизляре улучшит инвестклимат в республике Армейские мотовездеходы впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске Роухани: если США выйдут из ядерной сделки, то вскоре пожалеют об этом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Владимир Сапунов27
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1642
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию327
Украине запретили использовать «Джавелины»259
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс230
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
03:44
Путин снял взыскание с министра транспорта
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
04:43
Хабенский устроил перепалку с журналисткой за вопрос о зрителях «Собибора»
Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение