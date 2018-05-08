Как на Кубани искали погибших в 1942 году летчиков

КРАСНОДАР , 8 мая. / ТАСС /. Краснодарские поисковики накануне 73-летия Победы нашли место гибели экипажа бомбардировщика Пе-2 ("пешки"), сбитого в 1942 году.

Поиски места падения самолета заняли несколько этапов и продолжались в общей сложности не один десяток лет.

Поисковики, опираясь на архивные документы, смогли восстановить историю экипажа. Пилот Александр Галкин , штурман Георгий Джабадари и стрелок-радист Николай Бондаренко летали вместе с 1941 года — с начала войны. Они считались лучшим экипажем 40-го авиационного полка ВВС Черноморского флота, совершили более 200 боевых вылетов, были удостоены наград и представлены к званиям Героев Советского Союза.

Ложный след

"По документам, этот экипаж 5 октября 1942 года бомбил станцию Хадыженскую и тогда же был сбит. И в 1985 году кто— то, зная, что рядом с Хадыженском на горе Лысая есть место падения самолета, решил, что это и есть место гибели экипажа Галкина — Джабадари. Возможно, кому-то очень захотелось, чтобы это было так: они оба были представлены к званию Героев Советского Союза, но из-за того, что пропали, звание им так и не присвоили, ведь судьба их была неизвестна", — рассказал замруководителя поискового отряда «Кубанский плацдарм» Евгений Порфирьев

На месте падения самолета под Хадыженском поставили памятник экипажу «пешки». Именами старших лейтенантов Александра Галкина и Георгия Джабадари в городе названы улицы. На местном мемориале сделано символическое захоронение офицеров. «До последнего мы верили, что экипаж погиб именно там», — отметил Порфирьев.

По словам собеседника, первые сомнения в том, что Галкин и Джабадари разбились около Хадыженска, появились около пяти лет назад. В 2013 году отряд начал создавать интерактивную карту мест крушения самолетов на Кубани, и попытался найти в том числе место крушения Пе-2.

"Вокруг памятника на Лысой горе вообще не было обломков самолета. А спустя некоторое время мы выяснили, что на горе разбился совершенно другой самолет, совершенно другой экипаж — нашли останки и орден, установили личность военного", — отметил он.

Поиски экипажа Галкина — Джабадари начались заново.

Воронка в лесу

Чтобы найти героический экипаж «пешки», поисковики искали крупицы информации в архивах, базах данных и просто в интернете, изучали документы о награждении и сводки, беседовали со старожилами, расспрашивали местных грибников. Изначально было известно о погибших пилоте и штурмане, и один из вопросов, которым задались поисковики, что стало с еще одним членом экипажа, ведь на Пе-2 должен был быть также стрелок-радист.

Благодаря сохранившимся документам выяснили, что третьим на «пешке» в том бою был старший сержант Николай Бондаренко. Он успел выпрыгнуть с парашютом из горящего самолета, а спустя 12 дней сумел выйти на позиции советских войск. Бондаренко погиб через несколько дней после Победы — 22 мая 1945 года разбился с экипажем во время учебного полета. Его товарищи тоже пытались покинуть самолет, но второй парашют накрыл фюзеляж, и они разбились.

Останки самолета и двух офицеров были найдены несколько дней назад, накануне 73-летия Победы. Но не у Хадыженской, а около станции Нефтегорская, которая находится в пригороде райцентра Апшеронска . Порфирьев рассказал, что в какой-то момент поисковики потеряли надежду обнаружить место крушения самолета Галкина и Джабадари. «За эти пять лет нашли несколько других самолетов в Апшеронском районе, искали уже просто места крушений. На это место [куда упала „пешка“ героического экипажа] указали местные жители: вспомнили, что когда-то там находили обломки самолета, и показали воронку», — пояснил Порфирьев.

В экспедиции участвовали представители «Кубанского плацдарма» из разных городов Краснодарского края , а также члены поискового отряда «Долг» управления ФССП России по региону. Воронка оказалась затоплена, и пришлось использовать помпу для откачки воды; судебные приставы Апшеронского районного отдела предоставили трактор.

Собеседник отметил, что тут поисковикам улыбнулась удача. Несмотря на то, что при ударе самолета о землю взорвались находившиеся на борту бомбы, и фрагменты фюзеляжа разлетелись на большое расстояние, в воронке и около нее удалось найти не только фрагменты обоих двигателей и различить их номера, но и фрагмент корпуса с номером самой «пешки». Это не оставило сомнений, что найден именно бомбардировщик Галкина и Джабадари.

Станции-близнецы

После того, как Пе-2 был найден, поисковики поняли: все привязки к местности, на которые они ориентировались, были верны. Когда самолет попал под обстрел зениток и правый двигатель оказался поврежден прямым попаданием, бомбардировщик сделал полукруг и упал точно в то место, которое обозначено в армейских документах. Относительно станции место падения также указано точно, только станция — другая.

"Когда постфактум стали анализировать произошедшее, картина сложилась. Если посмотреть карты времен войны, то они [Хадыженская и Нефтегорская] абсолютно идентичны: по строениям, по изгибам дорог и проходящим рядом трассам, их и сейчас элементарно перепутать с воздуха. Эти две станции абсолютно близнецы-братья.

В тот день, 5 октября 1942 года, была очень сильная облачность. Бомбили, что называется, «в окна» — просветы между облаков. Вылетали самолеты из Адлера, навигационное оборудование было несовершенно, и было легко промахнуться — расстояние там всего 15-20 км. И все три экипажа, которые в тот раз вылетали на бомбардировку, приняли эту станцию, Нефтегорскую, за Хадыженскую", — сказал Порфирьев.

Он отметил, что указание на настоящее место гибели самолета было и раньше, но сразу ему не придали должного значения: в наградном листе выжившего стрелка-радиста Бондаренко было написано, что крушение произошло в районе Апшеронска.

Память о бомбардировщике

Поисковик рассказал, что родственники Галкина и Джабадари до сих пор приезжают в Хадыженск — на то место, где, как считалось ранее, погибли офицеры. В 1945 года оба офицера были награждены орденами Отечественной войны I степени.

"В этом году, я надеюсь, их отвезут на реальное место крушения. На наш взгляд, было бы правильно похоронить все-таки в Хадыженске, на месте, где уже есть символическое захоронение (туда поместили просто урну с землей). Было бы правильно, чтобы они были похоронены там, где память о них", — отметил Порфирьев.