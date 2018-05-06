Путин снял дисциплинарное взыскание с министра транспорта 

Президент России Владимир Путин снял с министра транспорта Максима Соколова дисциплинарное взыскание, наложенное на него из-за ситуации с авиакомпанией «ВИМ-авиа». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«ВИМ-авиа» в октябре 2017 г. прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 млрд руб. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.
В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца «ВИМ-авиа» Рашида Мурсекаева и бывшего финдиректора Алевтину Калашникову, они объявлены в международный розыск. Арбитражный суд Татарстана 13 февраля ввел в отношении «ВИМ-авиа» начальную процедуру банкротства — наблюдение.