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Путин снял дисциплинарное взыскание с министра транспорта
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Путин снял дисциплинарное взыскание с министра транспорта 

Ведомости 56 минут назад
Президент России Владимир Путин снял с министра транспорта Максима Соколова дисциплинарное взыскание, наложенное на него из-за ситуации с авиакомпанией «ВИМ-авиа». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«ВИМ-авиа» в октябре 2017 г. прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 млрд руб. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.
В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца «ВИМ-авиа» Рашида Мурсекаева и бывшего финдиректора Алевтину Калашникову, они объявлены в международный розыск. Арбитражный суд Татарстана 13 февраля ввел в отношении «ВИМ-авиа» начальную процедуру банкротства — наблюдение.
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