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WP: в NASA и Конгрессе США обеспокоены безопасностью метода заправки ракет SpaceX
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WP: в NASA и Конгрессе США обеспокоены безопасностью метода заправки ракет SpaceX 

ТАСС 54 минуты назад
ВАШИНГТОН, 6 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Ряд членов Конгресса США, а также эксперты Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) испытывают беспокойство насчет технологии заправки топливом ракет-носителей компании SpaceX, которые могут быть в будущем использованы во время пилотируемых миссий. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Post.
При подготовке к запуску ракеты Falcon 9 в SpaceX ранее решили применить метод, при котором топливо во время закачки под высоким давлением имеет крайне низкую температуру и, соответственно, занимает меньший объем, что позволяет загрузить больше горючего. Однако заправку нужно производить непосредственно перед запуском.
"Это предложение вызвало тревогу среди членов Конгресса и консультантов NASA по вопросам безопасности, поскольку управление и SpaceX готовятся запустить людей на орбиту уже в этом году", — утверждает The Washington Post. В заключении одной из консультативных групп NASA говорится, что метод SpaceX «противоречит критериям безопасности ракеты-носителя, которые действуют уже на протяжении более 50 лет».
Поводом для беспокойства, в частности, послужил инцидент, происшедший в сентябре 2016 года, когда Falcon 9 взорвалась во время заправки перед проверкой двигателя. При этом был потерян спутник стоимостью в миллионы долларов. В тот раз обошлось без жертв.
Газета отмечает, что уже не в первый раз новаторские решения компании Илона Маска вступают в противоречие со стандартными процедурами NASA.
На слушаниях в Конгрессе США в этом году представители управления информировали законодателей о том, что решение разрешить SpaceX размещать экипаж в кораблях до заправки ракет пока не принято. Хотя это и не исключено. В NASA лишь хотят удостовериться в абсолютной безопасности данной схемы.
Над созданием кораблей для доставки астронавтов на орбиту работают SpaceX и Boeing, однако они могут не успеть к сроку. Сейчас для полетов к Международной космической станции (МКС) используются российские «Союзы». В феврале прошлого года NASA заключило соглашение с Boeing, позволяющее астронавтам получить дополнительно пять мест на «Союзах» в 2017-2019 годах.
Общая стоимость контракта между NASA и Boeing составит $373,5 млн Boeing приобрела эти места у РКК «Энергия» в рамках урегулирования судебной тяжбы по поводу совместного проекта «Морской старт».
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС исполнительный директор по пилотируемым космическим программам государственной корпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, Соединенные Штаты и Россия могут подписать новое коммерческое соглашение, предусматривающее доставку американских астронавтов на МКС.
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