WP: в NASA и Конгрессе США обеспокоены безопасностью метода заправки ракет SpaceX

При подготовке к запуску ракеты Falcon 9 в SpaceX ранее решили применить метод, при котором топливо во время закачки под высоким давлением имеет крайне низкую температуру и, соответственно, занимает меньший объем, что позволяет загрузить больше горючего. Однако заправку нужно производить непосредственно перед запуском.

"Это предложение вызвало тревогу среди членов Конгресса и консультантов NASA по вопросам безопасности, поскольку управление и SpaceX готовятся запустить людей на орбиту уже в этом году", — утверждает The Washington Post. В заключении одной из консультативных групп NASA говорится, что метод SpaceX «противоречит критериям безопасности ракеты-носителя, которые действуют уже на протяжении более 50 лет».

Поводом для беспокойства, в частности, послужил инцидент, происшедший в сентябре 2016 года, когда Falcon 9 взорвалась во время заправки перед проверкой двигателя. При этом был потерян спутник стоимостью в миллионы долларов. В тот раз обошлось без жертв.

Газета отмечает, что уже не в первый раз новаторские решения компании Илона Маска вступают в противоречие со стандартными процедурами NASA.

На слушаниях в Конгрессе США в этом году представители управления информировали законодателей о том, что решение разрешить SpaceX размещать экипаж в кораблях до заправки ракет пока не принято. Хотя это и не исключено. В NASA лишь хотят удостовериться в абсолютной безопасности данной схемы.

Над созданием кораблей для доставки астронавтов на орбиту работают SpaceX и Boeing , однако они могут не успеть к сроку. Сейчас для полетов к Международной космической станции (МКС) используются российские «Союзы». В феврале прошлого года NASA заключило соглашение с Boeing, позволяющее астронавтам получить дополнительно пять мест на «Союзах» в 2017-2019 годах.