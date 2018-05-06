«Проект дает двойную мотивацию. С одной стороны, ребятам из регионов не нужно ехать в Москву, чтобы получить набор знаний. С другой стороны, это возможность для лекторов познакомится с разными территориями нашей страны», — говорит креативный директор, партнер Notamedia Максим Палов. — Что касается Самары, то здесь в свое время появилась одна из лучших дизайнерских команд России — «Турбомилк» в составе Дениса Кортунова, Егора Гилева, Алексея Полехина. Также в городе проходил замечательный фестиваль «404».
В своей лекции Павлов рассказал о ключевых компетенциях арт-директора. «В наше время талантливый дизайнер или арт-директор может появиться в любом регионе и, сидя за компьютером, работать на весь мир. Нужно только развивать навыки и впитывать новую информацию, источником которой являются в том числе и „Дизайн-выходные“.