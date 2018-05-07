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Молодые кустарники украсили семь дворов в Ховрине
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Молодые кустарники украсили семь дворов в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Более двухсот молодых кустарников высадили воскресным утром 6 мая на территории района Ховрино. Посадки прошли по семи адресам, два из которых выбрали пользователи портала «Активный гражданин»: ул. Петрозаводская, д. 24, корп. 2 и ул. Дыбенко, д. 6, корп. 1. Данные дворы украсили 20 саженцев спиреи Вангутта и 45 чубушника венечного. В озеленении по адресу: ул. Ляпидевская, д. 2 приняли участие коммунальщики, начальник отдела ЖКХ управы Сергей Мезенцев, жильцы соседних домов, а также волонтер из районного центра соцобслуживания, который исполнил советские хиты, аккомпанируя себе на гармони. Там посадили 30 молодых калин.
— Мы с сыном живем в этом доме уже 18 лет, поэтому нам важно, чтобы вокруг было зелено, чисто и красиво. Вместе с ним мы принимаем участие в посадках, а также в субботниках, которые проходят в районе. О сегодняшнем мероприятии я узнала из объявления и, конечно же, с удовольствие вышла, чтобы помочь в озеленении своего двора, — рассказала жительница дома 2 по улице Ляпидевского Марина Ефимова.
Также посадки прошли возле детской площадки в соседнем дворе на ул. Ляпидевского, д. 2, корп. 1.
— В данном дворе мы посадили 30 саженцев спиреи Вангутты, в августе-сентябре подрядная организация проверит, все ли они прижились. Если какие-то их растений засохнут, то на их место высадят новые, — уточнил начальник отдела ЖКХ Сергей Мезенцев.
Кроме того, на ул. Дыбенко, д. 22, корп. 1 высадили 30 калин, а по 30 саженцев чубушника венечного — во дворах на ул. Фестивальной, д. 67 и на ул. Лавочкина, д. 48, корп. 3.
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