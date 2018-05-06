Куда исчезло руководство «ВИМ-Авиа»?

Новый гендиректор компании «ВИМ-Авиа» и его заместитель — исчезли. Они уже трое суток не выходят на связь, отмечает коллектив авиакомпании. Сотрудники опасаются, что отсутствие руководства может повлиять на решение суда о выплате долгов по зарплате.

Ранее заместитель генерального директора «ВИМ-Авиа» Богачев заверил коллектив, что примет все возможные меры для погашения задолженности. Суммарная задолженность по зарплате коллективу авиакомпании «ВИМ-Авиа» составляет около 700 млн рублей. Возможно, просто выключили телефоны на майские, но скорее всего, скрываются. Вот какое мнение высказал

Дмитрий Адамидов независимый аналитик «Я думаю, что тут не на пустом месте, конечно, переживают люди. Уж, если ты вступил в эту должность, то, наверное, как-то не надо прятаться. Да, это немного странно, но вообще вся история с „ВИМ-Авиа“ странная, так что, это вполне в духе. По сути новое руководство — это не как конкурсный управляющий, но это как раз менеджеры, которые призваны вот каким-то образом разрешить, накопившиеся проблемы разобрать, как не знаю, банкротятся, к нему временная администрация, которая просто занимается сбором активов, сбором требований кредиторов, их выплатой и прочее. По сути у „ВИМ-Авиа“, за исключением некоторых нюансов у руководства, примерно такая же задача, тем более летать они не могут. Уже ничего из операционной деятельности вестись не может, там чисто работа с бумагами. Может, поехали отдыхать и выключили телефоны, тоже такое может быть».

Новые руководители были назначены в «ВИМ-Авиа» после того, как совладелец компании Рашид Мурсекаев покинул страну и был заочно арестован полицией. На него было заведено дело о хищении средств.

В октябре 2017 года авиакомпания приостановила полеты из-за финансовых трудностей. В настоящее время кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 10 млрд рублей.