Гул мотора, ровный шаг: у стен Кремля прошли пешие колонны и техника

На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы, сообщает «МИР 24».

Финальный прогон перед праздничным шествием начался в десять утра и был максимально приближен к тому, что будет 9 мая. По кремлевской брусчатке прошли пешие колонны и бронетехника. Не было только авиации: воздушную часть отменили из-за пасмурной погоды.

Московская репетиция повлияла на дорожную ситуацию в городе. Часть улиц перекрыли. Попасть на Красную площадь сегодня можно было только по пригласительным билетам и пропускам.

«У нас в одном из парадных расчетов папа участвует. Это городость», — говорит мама с мальчиком.

«Моя троюродная сестра всю жизнь в Кремле работает. Она меня пригласила, и я ей очень благодарна. Просто незабываемое зрелище. Я всю жизнь живу в Москве и впервые вижу такое на Красной площади», — говорит другая зрительница.

После генеральной репетиции парада на Васильевском спуске прошла церемония награждения лучших сотрудников Рогвардии.

Петербурге также репетировали парад. Погода в городе хорошая, и помех для авиации не возникло. Над Дворцовой площадью пролетели 45 самолетов и вертолетов.

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