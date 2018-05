Располневшая Ева Лонгория устроила пижамную вечеринку

43-летняя актриса провела baby shower в честь будущего малыша.

Элизабет Бэнкс, Совсем скоро звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» впервые станет мамой и уже в мае подарит сына своему супругу — мексиканскому бизнесмену Хосе Антонио Бастону. Накануне родов Ева решила устроить традиционную вечеринку в честь будущего малыша и созвала друзей. Среди приглашенных оказались многие знаменитости, например, Мелани Гриффит София Буш и другие звезды. Для всех актриса поставила условие: приходить в гости только в пижамах и домашней одежде, никаких пышных платьев в пол и декольте! Друзья каприз беременной Лонгории выполнили и явились в пижамах, полосатых штанах или в комбинациях, как сделала Мелани Гриффит. Сама же Ева выбрала для праздника белоснежное платье из кружева со спущенными плечами и завышенной талией. Но даже оно не смогло скрыть факт, как сильно прибавила актриса в весе во время беременности. От той худышки, какой мы запомнили Еву в сериале, не осталось и следа. Но, похоже, саму звезду это ни капли не смущало. Во время вечеринки Лонгория не стеснялась и то и дело подтягивала сползающий лиф платья.

Праздник был оформлен в бело-желтых тонах, всюду красовались шарики и таблички с надписью Baby Baston, были они даже на пирожных и на футболках плющевых медвежат. Почему актриса, ожидающая мальчика, выбрала именно желтый цвет, она так и не пояснила. Видимо, причина в том, что он отражает ее внутреннее состояние, Ева просто светится от счастья. В этот день звезде преподнесли множество подарков для будущего малыша, в том числе и коляску и огромный торт из подгузников, он понравился Лонгории больше всего.

Pepe surprised Eva at the baby shower! Such beautiful love. Soul mates. Happiness, connection, love, all is right in their world. True love! @evalongoria and Pepe and Baby Baston and Family and LOVE

