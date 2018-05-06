Министр молодой да ранний: Орешкину прочат место в правительстве

Максим Станиславович Орешкин родился за несколько месяцев до ухода из жизни Леонида Брежнева , учился в ВУЗе, Высшей школе экономики , созданной уже не в СССР, а в России в 1992 году. Сделал карьеру в коммерческих банках, ставших основой внедрения капитализма в России. Иными словами, вся его биография знаменует полный разрыв с прежней советской эрой, что пока довольно редко для высших сановников России. Понятно, что министр молод и честолюбив. И главное для него не совершить проколов, которыми могли бы воспользоваться его недоброжелатели, коих у успешного карьериста не может не быть. И в этом смысле у него пока возникло две проблемы.

Ну, во-первых, диссонансом прозвучали отголоски новогоднего широкого празднования в Минэкономразвитии на фоне показного аскетизма других министерств и ведомств. Сказал же президент, что даже в КГБ сотрудники сами скидывались, чтобы отметить праздники. Понятно, что молодой министр таким государством пусть и запоздало, но хотел отметить свой приход в важное ведомство. Но гулянка за казённый счет получила слишком громкий резонанс и все её заметили.

пресс-служба министерства экономического развития РФ А, во-вторых, его подвело пресловутое агентство Bloomberg , неожиданно со ссылкой на неназванные источники объявившее Орешкина фаворитом президента и чуть ли не кандидатом в премьеры. А ведь недаром даже многоопытные Сергей Собянин Валентина Матвиенко поспешили опровергнуть свои претензии на премьерский пост со скоростью агентской депеши. Все понимают, что такие заочные назначения ничего кроме проблем не прибавляют, превращая таких «подсвеченных» персон в любимую цель для вытаскивания разного рода компромата. Сам Орешкин на посулы европейских аналитиков отреагировал достаточно спокойно и достойно, заявив любознательным журналистам, что у него есть работа и он её делает, ни на что не отвлекаясь.

По стопам старшего брата

пресс-служба министерства экономического развития РФ Максим Орешкин родился в профессорско-преподавательской семье. Оба родителя преподавали в МИСИ и сумели успешно вписаться в новые экономические реалии. Его мать основала и возглавила издательство «АСВ», выпускающее учебники в основном для провинциальных вузов. Старший брат предпочёл профессию, также в большей степени соответствующую переломной эпохе. И, окончив экономфак МГУ , начал карьеру в Центробанке

Видимо, он не только повлиял на начало профессионального пути младшего брата, но, видимо, и оказал ему посильную протекцию, поскольку ещё до магистратуры Максим также пришёл на работу в ЦБ РФ. И, начав карьеру специалистом первого класса, сумел за несколько лет стать начальником сектора. Затем был пост руководителя аналитического блока по России и СНГ в банке «Креди агриколь»

Во время работы в «ВТБ-Капитале» судьба свела молодого Орешкина с Алексеем Моисеевым , он возглавлял там департамент макроэкономического анализа и был знаком со старшим Орешкиным по службе в ЦБ. Максим Станиславович получил в банке пост главного экономиста по России.

А когда Моисеев перешёл в Минфин сразу на должность замминистра, то позвал за собой и способного сотрудника. Фронт работ Орешнику достался немалый — Департамент стратегического планирования. То есть участок, на котором необходимо было в прямом смысле «пахать». И где от расплаты за ошибки не спасло бы никакое покровительство. И, тем не менее, уже через два года Орешкин сам становится заместителем министра, которому поручено анализировать поступление доходов в казну и бюджетные риски, вопросы денежно-кредитной политики.

Понятно, что начальник, отвечающий за столь серьезный перечень ключевых вопросов, уже не мог находиться в тени. И Максим Орешкин всё чаще появляется на телеэкранах, отвечает на вопросы вездесущих журналистов и впервые публично определяет своё кредо — на редкость консервативное. Молодой экономист оказался жёстким приверженцем унаследованного ещё от Алексея Кудрина «бюджетного правила», когда расходы формируются из предварительного расчета в 40-50 долларов за баррель, а что сверх того — направляется в разные фонды накопления.

Между тем, уже тогда Орешкин выглядел оптимистом и противником разного рода алармистских прогнозов, которые множились в 2015 году после введения антироссийских санкций и падения стоимости чёрного золота. Так, по его тогдашним словам, подтверждённым ходом истории, рубль не мог стоить 100 рублей, как предсказывали некие светлые головы, а нефтяные котировки должны были пойти вверх. Что, собственно, и случилось.

Характерно, что Орешкин неоднократно входил в дискуссионный клинч с представителями Минэкономразвития и даже с самим министром экономического развития Улюкаевым, отстаивая точки зрения своего министерства. И кто мог тогда предположить, как дело обернётся.

Переломный ноябрь 2016 года

kremlin.ru Президент Российской Федерации Владимир Путин и министр экономического развития Максим Орешкин на рабочей встрече

Пятнадцатого ноября 2016 года поздно вечером был задержан с портфелем, набитым двумя миллионами долларов, министр Улюкаев. Тот самый, кого злые языки прозвали «водолазом» за постоянное стремление обозначить, наконец, дно нашего экономического кризиса. Дно это он находил несколько раз и, тем самым, стал почти анекдотичным персонажем. Но арестован, понятное дело, он был не за свою политику.

Встал вопрос, кому доверить одно из ключевых министерств, отвечающее в идеале за высшую цель любого правительства: выработку стратегии устойчивого экономического роста. Говорят, что кандидатов хватало. И Ксения Юдаева , заместительница Набиуллиной в ЦБ, и главный налоговик страны Михаил Мишустин , и некоторые иные деятели. Но выбор пал на молодого замминистра финансов Орешкина. Почему?

Наверно, нужен был компетентный специалист, который не был бы связан с прежним костяком министерства. Да и с устоявшейся годами экономической госэлитой. Правда, на первой своей встрече с новым коллективом Орешкин не экономил на лестных оценках в адрес работавших там специалистов. Так же красноречив был и представлявший его Игорь Шувалов

Однако уже через месяц-другой от Орешкина услышали совершенно иные оценки потенциала ведомства, которому как раз и не хватало качественных специалистов. Тогда же министр объявил об открытом конкурсе на замещения вакантных должностей в его хозяйстве. Все желающие могли присылать ему свои резюме. Правда, речь шла не о самых высоких и хорошо оплачиваемых должностях. Но, так или иначе, Орешкин создал невиданный для современной Руси прецедент открытости в формировании кадрового состава. И последующие конкурсы, призванные сыграть роль социального лифта, появились уже позже.

Собственно, пока это самый смелый шаг молодого министра. Никаких иных реформ, возможное проведение которых изначально связывали с его именем, пока не заметно. Заметно, однако, другое. В отличие от сварливых и пессимистических оценок его предшественника, позиции, озвучиваемые Орешкиным, полны оптимизма и веры в светлое экономическое будущее. Он всегда уверен в последовательном росте нашей экономики и её высоком потенциале. Как говорится, его бы устами…

Некоторые не столь радужно настроенные экономисты уверены, что молодой лидер грешит желанием не расстраивать руководство страны и говорит то, что от него и хотели бы слышать.

Но одно очевидно — в новом правительстве место ему фактически забронировано. А вот что его ждёт дальше, зависит от целого рада факторов. Но пока судьба всегда была к нему благосклонна.