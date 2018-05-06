Ксения Алферова показала идеальную фигуру в купальнике

Актриса Ксения Алферова редко делится в Сети откровенными кадрами. Но на этот раз выставила на всеобщее обозрение смелое фото в купальнике. На днях артистка отправилась отдыхать в курортный город Майами-Бич в американском штате Флорида.

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«Дольче Вита в самом разгаре! Чувствую себя героиней какого-нибудь фильма про красивую жизнь! — написала Ксения под одним из кадров. — Хотя постоянно убеждаюсь, что если внутри гармонии нет, то никакие самые шикарные декорации не помогут! Ветер, между прочим, сегодня такой сильный, что я чуть в воду не грохнулась, старательно позируя! Хочется через океан вам красоту послать, чтобы тот, кто сегодня грустный и несчастный, улыбнулся! Осваиваю сложное искусство пофигизма! Интересная наука, доложу я вам! Не знаю получиться ли освоить, но буду очень стараться. Все будет хорошо! Ваша Ксюша!»

Поклонники поблагодарили актрису за позитив и восхитились ее красотой. «Спасибо за тепло и такой восторженный настрой», «Красотка!», «Спасибо за позитив, за прекрасное фото, нам из Екатеринбурга остается только порадоваться за вас», «Спасибо!», «Ксения, обязательно посетите Орландо !», — написали они.

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