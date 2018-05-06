Расстрел в Новочеркасске и другие проявления беспредела в русской истории

Русский народ всегда отличался смирением в отношением любой власти. В этой части нас сложно удивить. Но были такие моменты в истории России , когда произвол властей предержащих достигал своего максимума, и начинался беспредел.

Погром в Великом Новгороде

Клин, В декабре 1569 году Иван Грозный выступил в поход на Новгород, жители которого обвинялись в стремлении перейти под власть Литвы . Разграбив по пути встречные города ( Тверь Торжок ), убив руками Малюты Скуратова митрополита Филиппа, отказавшегося благословить поход, Иван IV во главе 15-тысячного опричного войска подошел к Великому Новгороду в начале января 1570 года. «Пять недель продолжалась неукротимая ярость царева». Людей обливали зажигательной смесью и сбрасывали в Волхов , волочили за санями, забивали дубинами, терзали иными «неисповедимыми» муками. У женщин связывали сзади руки и ноги, привязывали к ним младенцев «и с великия высоты повеле государь метати их в воду». Псковские летописи сообщают, что Волхов был запружен телами. По утверждениям современников в иные дни число убитых доходило до 1500. Историки считают, что всего погибло от 4-5 до 10-15 тысяч человек. Население Новгорода тогда составляло около 30 тысяч жителей.

Медный бунт

Решение за счет народа проблем, вызванных неспособностью правящей элиты проводить грамотную экономическую политику, — черта присущая не только современности, но и прошлому. Русско-польская война (1654—1667 гг.), сдобренная моровой язвой 1654 — 1655 гг., резко ухудшила финансовое положение России. Казна была пуста, а конфликт с Речью Посполитой только разворачивался. Выход нашли в замене серебряных денег медными, которые чеканились в огромном количестве. Со временем они обесценивались и в 1662 г. один серебряный рубль стоил восемь медных. Налоги государство собирало серебром, а для торговли использовалась медь. Это привело к росту цен на хлеб. В 1662 г. доведенный до отчаяния бедный люд двинулся в Коломенское, к царю Алексею Михайловичу. Народ требовал снизить налоги и цены, выдать на расправу виновных. Пришедшие «били с царем по рукам», «держали его за платье, за пуговицы». Однако вскоре подоспели стрельцы. Они жестоко расправились с восставшими. Историки оценивают количество погибших в 7 тысяч человек. Бунт был подавлен, но чеканка медных монет прекратилась.

Ленский расстрел

В конце февраля 1912 г. рабочие приисков Ленского золотопромышленного товарищества, расположенных в районе Бодайбо на притоках реки Лены, объявили забастовку. Причины недовольства крылись в ужасающих условиях труда: рабочий день длился до 16 часов; отсутствовала техника безопасности; заработная плата была низкой и частично выдавалась талонами, которые можно было отоварить только в лавках компании; жилищные бараки были переполнены; женщины принуждались к труду и испытывали сексуальные домогательства со стороны администрации. 3 марта рабочие выдвинули 18 требований и 4 гарантии. 3 апреля были арестованы руководители забастовки, а на следующий день в их поддержку состоялось мирное шествие более 2 тысяч рабочих. Они были расстреляны по приказу жандармского ротмистра Трещенкова. Погибло 270 и ранено 250 человек.

Кровавое воскресенье

Кровавое воскресенье историки называют прологом к первой буржуазно-демократической революции в России. Мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу было организовано участниками «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». С идеей подать царю петицию выступил священник Г. А. Гапон. Одним из основных требований был созыв Учредительного собрания на основе всеобщего и равного голосования. 9 января 1905 года многолюдные колонны рабочих были хладнокровно расстреляны правительственными войсками на улицах города. По официальным данным погибло 130 человек, 299 получили ранения. По мнению Гапона, убитых было от 600 до 900 человек, и не менее 5000 раненых.

Разгон Учредительного собрания

Первый в истории России всенародно избранный законодательный орган был разогнан, успев провести всего одно заседание, открывшееся 5 января 1918 года. В Учредительном собрании преобладали эсеры , получившие 40% голосов, у большевиков было всего 22,5%. Собрание отказалось принять большевистскую «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». В знак протеста большевики покинули заседание, а на следующий день ВЦИК принял окончательное решение о роспуске Учредительного собрания. В день первого заседания в Москве и Петрограде прошли многотысячные демонстрации в поддержку Собрания. Они были жестоко разогнаны большевиками. Всего было убито около 100 человек, более 300 пострадало.

К началу 1960-х непродуманная экономическая политика советского руководства привела к обострению продовольственной проблемы. Впервые СССР был вынужден закупать зерно за границей. В конце мая 1962 г. на 30% повысились розничные цены на мясо, на 25% выросла цена масла. В это же время на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) существенно увеличили нормы выработки и снизили расценки на труд. Это вызвало недовольство рабочих НЭВЗ, 1 июня они отказались выходить на работу. Директор завода Б. Н. Курочкин в ответ на претензии рабочих посоветовал им вместо мяса есть пирожки с ливером. Неосторожная фраза вызвала всеобщее негодование. Бастующие перекрыли железную дорогу. Народ требовал партийное начальство, однако на прямой разговор никто не вышел. Ночью в город вошли танки. Войска вытеснили бастующих с завода и взяли под охрану основные городские объекты. С красными знаменами толпа направилась к горкому партии, где и была расстреляна. По официальным данным погибло 26 человек, 87 получили ранения. По неофициальным — погибло до 50 человек. Тела убитых находили в лесах ещё не одну неделю. Оттепель показала свою жестокую изнанку.

Расстрел Белого дома

4 октября 1993 г. Белый дом по приказу президента Ельцина был расстрелян из танков и взят штурмом. Только по официальным данным погибло около 150 человек, около 400 получили ранения. Некоторые историки называют цифру в 1000 погибших. Почти все пострадавшие были гражданскими лицами, добровольно пришедшими на защиту Белого дома. Антиконституционный акт о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета был поддержан военной силой, и российский парламентаризм раздавлен гусеницами танков. Именно расстрел Белого дома стал тем фундаментом, на котором выросла олигархическая диктатура, сохраняющаяся в России по сей день.