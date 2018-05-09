Труп мужчины с огнестрельным ранением нашли в Подмосковье

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Тело 26-летнего мужчины обнаружили возле одного из домов в подмосковном поселке Кратово

Уточняется, что по данному факту следователи проводят проверку. Полиция разыскивает подозреваемых в совершении данного преступления и устанавливает обстоятельство случившегося.

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