Труп мужчины с огнестрельным ранением нашли в Подмосковье 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Тело 26-летнего мужчины обнаружили возле одного из домов в подмосковном поселке Кратово.
— Возле одного из домов обнаружено тело мужчины 1992 года рождения с огнестрельным ранением, — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Уточняется, что по данному факту следователи проводят проверку. Полиция разыскивает подозреваемых в совершении данного преступления и устанавливает обстоятельство случившегося.
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