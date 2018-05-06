Школьников зовут поработать

В мэрии Владимир подведены итоги конкурса среди предприятий и учреждений на организацию рабочих мест временного трудоустройства несовершеннолетних, сообщает управление по делам молодёжи администрации города. В этом году в программе будут участвовать 7 учреждений, шесть из которых — муниципальные, плюс одна общественная организация.

Школьников и студентов СУЗов будут принимать на работу временно, на лето — с июня по август, однако уже сейчас подростки, желающие подзаработать, могут подать заявку по указанным ниже телефонам. Работодатели ответят на все вопросы об условиях труда, графике и размере заработной платы.

Зарплата школьникам будет выплачиваться из городского бюджета, финансирование предусмотрено муниципальной программой «Молодёжь и город». Всего в этом году планируется открыть более 300 вакансий в следующих организациях: 1. МБУ «Молодежный центр» Адрес: ул. Георгиевская, 2а, телефон 8 (920) 945-20-37. Руководитель: Андрей Владимирович Большаков . Обязанности: участие в восстановлении памятников истории и культуры и благоустройстве территории, работа на воинских мемориалах: Свято-Георгиевский храм, Князь-Владимирское кладбище; с. Кусуново — св. Источник Николая Чудотворца, благоустройство кладбища; Богородице-Рождественский монастырь; Патриаршие сады; Вокзальный спуск — поклонный крест; Леонтьевский родник.

2. МАУДО Детско-юношеский центр «Молодежный» Адрес: Октябрьский проспект, 41б, телефон 53-59-57. Обязанности: уборка хоккейного корта в мкр. Лесной, в мкр. Оргтруд, в мкр. Юрьевец , корта «Харламовец», территории СК «Невский», СК «Молодежный», СК «Олимпиец», стадиона «Юность».

3. МАОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» Адрес: ул. Мира, 8, телефон 36-45-32. Обязанности: помощь в заготовке кормов для живого уголка; уход за животными и питомцами живого уголка: помощь по уходу за растениями зимнего сада; помощь в уходе и благоустройстве клумбы на территории Дворца; мелкий ремонт мебели (стулья, столы, парты); помощь в благоустройстве территории Дворца; помощь в благоустройстве кабинетов учреждения.

4. МАОУ СОШ №47 Адрес: мкр. Оргтруд, ул. Молодёжная, 10, телефон 45-62-40. Обязанности: уборка территорий, уход за насаждениями.

5. ВРОО «Клуб болельщиков „Торпедо“ Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, 23а, телефон 8-920-623-63-33. Руководитель: Дмитрий Александрович Сапожков