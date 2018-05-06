Олег Кобяков: курганцы много работают, им не до митингов Навального

Олег Кобяков, член Общественного совета по вопросам развития здравоохранения при Департаменте здравоохранения Курганской области , о региональной информационной повестке для ИА «Уральский меридиан»:

Курганцы, неравнодушные к судьбе исторического наследия родного города, обсуждали гибель ещё одного памятника архитектуры на улице Советской, 131 (это бывшая ул. Дворянская — исторический центр). Произошло обрушение стен нежилого здания, лишь по счастливой случайности никто не пострадал. У меня был плотный график встреч с гражданами (принимал жалобы на качество медуслуг), так вот, в личных беседах люди высказывают возмущение, суть которого можно сформулировать так — почему за последние относительно благополучные 20 лет, городские власти не смогли разработать эффективную программу сохранения памятников архитектуры? Все понимают, что городской бюджет находится в плачевном состоянии, износ коммуникаций колоссальный (в случае морозной зимы беды не избежать), однако, можно же, представителям муниципальной власти представить, хоть какую-то программу действий, либо честно сказать общественности, что сохранить значительную часть исторических зданий невозможно.

Довольно спокойно прошёл в Кургане митинг сторонников Алексея Навального . В акции участвовали в основном студенты, у курганцев такие мероприятия интереса не вызывают, других проблем хватает (люди работают много, чтобы от нищеты не сдохнуть). Если бы у молодёжи в городе было какое-то подобие Гайд-парка, где они могли бы легально высказывать свой протест и оттачивать ораторское искусство, проблем с соблюдением правопорядка стало бы меньше.

Приближается святой для нас праздник — День Победы. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла в рамках общественного проекта #однанавсехпобеда была тёплой и трогательной. Журналист, общественный деятель Юлия Васильева , а также соорганизатор проекта Оксана Иванова ежегодно проводят прекрасный праздник в стенах Художественного музея, где перед ветеранами выступают лучшие курганские творческие коллективы. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин направил участникам мероприятия тёплое поздравление, атмосфера была такая, что многие гости не могли сдержать слёз. Все мы восхищаемся подвигом наших ветеранов и тружеников тыла — спасибо за Победу, за мирное небо над головой! Кстати говоря, уже традиционно представители местных СМИ делают вид, что независимых общественных проектов, посвящённых Великой Победе, в Кургане нет. Это их позиция и их право, но федеральные СМИ освещают общественную жизнь Кургана достаточно объективно, в этом я убедился лично, наблюдая за тем, как столичные телевизионщики работали на проекте #однанавсехпобеда!

Фото: Никита Телиженко, znak.com