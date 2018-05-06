КНДР обвинила США в ложной интерпретации намерений Пхеньяна

"В последнее время США вводят в заблуждение общественность тем, что связывают наше стремление провести денуклеаризацию Корейского полуострова, заявленное в Пханмунчжомской декларации, которая была принята на историческом межкорейском саммите, как будто это является результатом какого-то санкционного давления ", — заявил агентству официальный представитель ведомства.

"Если США будут неверно истолковывать как «слабость» наши мирные и дружелюбные намерения и продолжат попытки военных угроз и давления на нас, это не будет способствовать разрешению вопроса", — отмечается в заявлении представителя МИД.

Северокорейское дипломатическое ведомство отметило, что США вновь нагнетают напряженность в регионе, поднимая вопрос о правах человека в КНДР и размещая на Корейском полуострове стратегические вооружения, а также заявляя об отказе снизить санкционное давление, пока Пхеньян полностью не откажется от ядерного арсенала. В Пхеньяне предупредили, что намеренно провокационное поведение США «является ничем иным, как опасной попыткой, наоборот, остудить достигнутую атмосферу диалога и вновь вернуть ситуацию на исходную точку».