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КНДР обвинила США в ложной интерпретации намерений Пхеньяна
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КНДР обвинила США в ложной интерпретации намерений Пхеньяна 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. МИД Северной Кореи заявил, что Вашингтон представляет миру ложную интерпретацию стремления КНДР к денуклеаризации Корейского полуострова, передает Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
"В последнее время США вводят в заблуждение общественность тем, что связывают наше стремление провести денуклеаризацию Корейского полуострова, заявленное в Пханмунчжомской декларации, которая была принята на историческом межкорейском саммите, как будто это является результатом какого-то санкционного давления ", — заявил агентству официальный представитель ведомства.
"Если США будут неверно истолковывать как «слабость» наши мирные и дружелюбные намерения и продолжат попытки военных угроз и давления на нас, это не будет способствовать разрешению вопроса", — отмечается в заявлении представителя МИД.
Северокорейское дипломатическое ведомство отметило, что США вновь нагнетают напряженность в регионе, поднимая вопрос о правах человека в КНДР и размещая на Корейском полуострове стратегические вооружения, а также заявляя об отказе снизить санкционное давление, пока Пхеньян полностью не откажется от ядерного арсенала. В Пхеньяне предупредили, что намеренно провокационное поведение США «является ничем иным, как опасной попыткой, наоборот, остудить достигнутую атмосферу диалога и вновь вернуть ситуацию на исходную точку».
В настоящее время ведется подготовка к встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Советник американского президента Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News ранее заявил, что Трамп намерен последовать примеру ликвидации ливийской программы по химоружию и будет добиваться полной ликвидации северокорейского ракетно-ядерного арсенала, прежде чем пойти на уступки Пхеньяну.
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