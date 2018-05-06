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Додон рассказал о своем отношении к Путину
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Додон рассказал о своем отношении к Путину 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент Молдавии охарактеризовал российского лидера как патриота и разумного человка, который готов идти на компромиссы и готов понимать другую сторону.
Патриот своей страны, разумный и информированный человек, который очень хорошо понимает, что происходит. Такую оценку Владимиру Путину дал президент Молдавии Игорь Додон.
«Это человек, который готов идти на компромиссы и готов понимать другую сторону, вникать в те проблемы, с которыми другая сторона сталкивается, понимать, что есть национальные интересы и у другой стороны. Это очень важно», — отметил он в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову.
Когда и если лидер такого масштаба исходит из личных интересов, и не принимает во внимание, что есть и другие, это ничем хорошим не заканчивается, пояснил свою мысль молдавский президент.
«Но Путин пытается понять и позицию, и что движет другой стороной. Мы видим, как вы нашли общий язык с Турцией после очень непростого периода. Очень непростого! Но нашли! И есть общая повестка дня», — привел он пример.
«Знаете, когда я официально поздравлял Владимира Владимира с победой (на выборах), я сказал одну вещь. И я это повторю: сильный президент, сильная Россия — нужны не только россиянам. Поверьте, сильная Россия нужна миру. Для мира. Если были бы выборы президента, и мог бы Путин участвовать, он у нас, наверное, получил бы такой же результат, как в России. Ну может не 76%, но 65% точно. С первого тура», — заключил Додон.
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