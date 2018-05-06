Додон рассказал о своем отношении к Путину

Президент Молдавии охарактеризовал российского лидера как патриота и разумного человка, который готов идти на компромиссы и готов понимать другую сторону.

«Это человек, который готов идти на компромиссы и готов понимать другую сторону, вникать в те проблемы, с которыми другая сторона сталкивается, понимать, что есть национальные интересы и у другой стороны. Это очень важно», — отметил он в интервью обозревателю «Звезды» Алексею Самолетову

Когда и если лидер такого масштаба исходит из личных интересов, и не принимает во внимание, что есть и другие, это ничем хорошим не заканчивается, пояснил свою мысль молдавский президент.

«Но Путин пытается понять и позицию, и что движет другой стороной. Мы видим, как вы нашли общий язык с Турцией после очень непростого периода. Очень непростого! Но нашли! И есть общая повестка дня», — привел он пример.