В окружном УВД поздравили ветеранов

Ветераны Управления внутренних дел Михаил Балашов и Равиль Ниязов собрали полный зал. В канун дня победы на такие встречи действующие сотрудники приходят ежегодно. Начальник Управления внутренних дел России по ЯНАО — генерал-майор полиции Александр Удовенко приветствовал ветеранов МВД первым и поздравил с наступающей 73 годовщиной победы в Великой Отечественной войне. И хотя в те годы оба были детьми, они трудились в тылу. Их труд безусловно можно сейчас приравнять к военному подвигу.

Как старший по возрасту Равиль Ниязов поблагодарил собравшихся за внимание к ветеранам. Благодаря сегодняшним сотрудникам он и Михаил Балашов, даже выйдя на пенсию, не чувствуют себя оторванными от коллектива. Они продолжают помогать своему ведомству уже на общественной работе. Их подопечные кадеты четвёртой школы также были в зале и вышли поздравить ветеранов. Вспоминая своего отца фронтовика, Равиль Салихович рассказал, что после войны тот, учитель по профессии, пообещал стать строителем, чтобы своими руками восстанавливать то, что разрушила война. И свое слово сдержал: долгие годы строил дома в городах и поселках Ямала.