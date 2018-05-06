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В окружном УВД поздравили ветеранов
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В окружном УВД поздравили ветеранов 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Ветераны Управления внутренних дел Михаил Балашов и Равиль Ниязов собрали полный зал. В канун дня победы на такие встречи действующие сотрудники приходят ежегодно. Начальник Управления внутренних дел России по ЯНАО — генерал-майор полиции Александр Удовенко приветствовал ветеранов МВД первым и поздравил с наступающей 73 годовщиной победы в Великой Отечественной войне. И хотя в те годы оба были детьми, они трудились в тылу. Их труд безусловно можно сейчас приравнять к военному подвигу.
Как старший по возрасту Равиль Ниязов поблагодарил собравшихся за внимание к ветеранам. Благодаря сегодняшним сотрудникам он и Михаил Балашов, даже выйдя на пенсию, не чувствуют себя оторванными от коллектива. Они продолжают помогать своему ведомству уже на общественной работе. Их подопечные кадеты четвёртой школы также были в зале и вышли поздравить ветеранов. Вспоминая своего отца фронтовика, Равиль Салихович рассказал, что после войны тот, учитель по профессии, пообещал стать строителем, чтобы своими руками восстанавливать то, что разрушила война. И свое слово сдержал: долгие годы строил дома в городах и поселках Ямала.
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