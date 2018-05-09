День Победы на ТВ: парад на Красной площади и фильмы о войне

МОСКВА , 9 мая — РИА Новости . Российские телеканалы традиционно подготовили для своих зрителей специальную программу, посвященную Дню Победы: 9 мая их ждет прямая трансляция военного парада на Красной площади и шествия «Бессмертного полка», праздничные концерты и кино о событиях Великой Отечественной войны.

Первый канал: любимые фильмы и Парад Победы

Девятое мая для зрителей Первого канала начнется с праздничного эфира с включениями со всей страны, продолжится Парадом Победы на Красной площади, трансляцией со всероссийской акции «Бессмертный полк» и любимыми военными фильмами, а закончится салютом и праздничным концертом.

В 19.30 зрителей канала ждет легендарная советская кинолента «В бой идут одни старики». В 22.00 россияне смогут увидеть праздничный салют, а в 22.10 начнется концерт, посвященный 73-й годовщине Победы.

Россия 1: включения со всех концов страны

Праздничный эфир России-1 начнется с раннего утра — с 05.50 будет работать праздничный канал «День Победы». Зрителям обещают прямые включения со всей страны. В прямом эфире телеканала традиционно покажут главный Военный парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка». Уже седьмой раз люди пронесут по главным площадям российских городов и в других странах мира фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

НТВ : Марафон из киноклассики и премьер

"В качестве одного из главных подарков телеканал НТВ покажет специальный выпуск любимой телезрителями программы «Жди меня», посвященный 9 мая. В студии проекта произойдут трогательные и долгожданные встречи героев войны, которые долгие годы мечтали увидеться друг с другом", — обещают в пресс-службе.

Сразу после этого зрители смогут посмотреть киноповесть Михаила Калатозова «Летят журавли», удостоенную «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля. В 15.00 — премьера военной драмы «Один в поле воин», в 19.35 — фильм «В августе 44-го…». Завершит праздничный выходной премьера исторической драмы «Топор», действие которой разворачивается в 1941 году. Главный герой — долгие годы живущий в сибирской тайге старый отшельник, которого сыграл Андрей Смоляков . Известие о начале Великой Отечественной войны заставит его вспомнить свое офицерское прошлое и взяться за оружие, чтобы защитить свою страну.

ТВ Центр — концерт на Поклонной горе и военные мелодрамы

Телеканал ТВ Центр начнет эфир 9 мая телефильмом «А зори здесь тихие», в 10.00 покажет парад на Красной площади, в 11.00 — советский фильм «Добровольцы» о поколении 30-х годов прошлого века. В 12.35 зрителей ждет приключенческий фильм «Застава в горах».

Прямое включение шествия «Бессмертного полка» начнется в 14.50. В 16.00, 19.00 и 22.30 канал покажет «Балладу о бомбере» — экранизацию одноименной повести Михаила Веллера о летчике, разбившемся на оккупированной немцами территории. В 20.00 начнется прямая трансляция праздничного концерта на Поклонной горе, который завершится праздничным салютом в 22.00.

Также ТВ Центр после полуночи покажет кинофильмы «Смелые люди», «Дорога на Берлин», а также документальное кино " Георгий Юматов . О герое былых времен" и «Небо кремлевских лейтенантов» из цикла фильмов о военных дорогах сыновей высших руководителей СССР.

РЕН ТВ проведет фестиваль на Триумфальной площади

На московской Триумфальной площади 9 мая состоится ежегодный фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна»: зрителей ждут выступления популярных групп, встреча с ведущим одноименной передачи Игорем Прокопенко и розыгрыш призов.

"Мероприятие телеканала РЕН ТВ продлится до вечернего салюта. Соведущими фестиваля станут популярные лица телеканала — Петр Марченко, Елена Лихоманова, Владимир Щеглов. В программе — военный оркестр, профессиональные танцоры в тематических костюмах и приглашенные гармонисты, которые исполнят военные песни и мелодии 40-х годов. На площадке будут раздавать воздушные шарики, праздничные открытки и значки", — сообщает пресс-служба телеканала.