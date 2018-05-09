День Победы на ТВ: парад на Красной площади и фильмы о войне 

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские телеканалы традиционно подготовили для своих зрителей специальную программу, посвященную Дню Победы: 9 мая их ждет прямая трансляция военного парада на Красной площади и шествия «Бессмертного полка», праздничные концерты и кино о событиях Великой Отечественной войны.
Первый канал: любимые фильмы и Парад Победы
Девятое мая для зрителей Первого канала начнется с праздничного эфира с включениями со всей страны, продолжится Парадом Победы на Красной площади, трансляцией со всероссийской акции «Бессмертный полк» и любимыми военными фильмами, а закончится салютом и праздничным концертом.
Трансляция Парада Победы на Красной площади начнется в 10.00, в 11.30 телеканал покажет военную драму «Диверсант», в 15.00 — прямую трансляцию шествия «Бессмертного полка». В 17.00 зрителей будет ждать концерт, посвященный фильму «Офицеры»: киноленту о любви к жизни, преданности Родине и верности долгу вспомнят актеры фильма Василий Лановой, Алина Покровская и Александр Воеводин, а также артисты Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Олег Газманов, Тамара Гвердцители многие другие. Затем начнется сам фильм.
В 19.30 зрителей канала ждет легендарная советская кинолента «В бой идут одни старики». В 22.00 россияне смогут увидеть праздничный салют, а в 22.10 начнется концерт, посвященный 73-й годовщине Победы.
Россия 1: включения со всех концов страны
Праздничный эфир России-1 начнется с раннего утра — с 05.50 будет работать праздничный канал «День Победы». Зрителям обещают прямые включения со всей страны. В прямом эфире телеканала традиционно покажут главный Военный парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка». Уже седьмой раз люди пронесут по главным площадям российских городов и в других странах мира фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В 18.00, в 20.30 и 22.15 россиян ждет премьера трехсерийного фильма «Остаться в живых», действие которого проходит осенью 1941 года. В главных ролях — Михаил Пореченков, Егор Корешков и Вера Панфилова. В 22.00 канал покажет праздничный салют, а в 00.45 — повтор парада, посвященного 73-й годовщине Победы. В 01.45 начнется концерт Дмитрия Хворостовского «Песни военных лет».
НТВ: Марафон из киноклассики и премьер
Праздничное утро 9 мая НТВ предлагает начать за просмотром картины Григория Чухрая «Баллада о солдате», повествующей о жизни героя Владимира Ивашова — юного связиста Алеши Скворцова. Эфир продолжит фильм «Аты-баты, шли солдаты» — последняя режиссерская и актерская работа Леонида Быкова.
"В качестве одного из главных подарков телеканал НТВ покажет специальный выпуск любимой телезрителями программы «Жди меня», посвященный 9 мая. В студии проекта произойдут трогательные и долгожданные встречи героев войны, которые долгие годы мечтали увидеться друг с другом", — обещают в пресс-службе.
Сразу после этого зрители смогут посмотреть киноповесть Михаила Калатозова «Летят журавли», удостоенную «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля. В 15.00 — премьера военной драмы «Один в поле воин», в 19.35 — фильм «В августе 44-го…». Завершит праздничный выходной премьера исторической драмы «Топор», действие которой разворачивается в 1941 году. Главный герой — долгие годы живущий в сибирской тайге старый отшельник, которого сыграл Андрей Смоляков. Известие о начале Великой Отечественной войны заставит его вспомнить свое офицерское прошлое и взяться за оружие, чтобы защитить свою страну.
ТВ Центр — концерт на Поклонной горе и военные мелодрамы
Телеканал ТВ Центр начнет эфир 9 мая телефильмом «А зори здесь тихие», в 10.00 покажет парад на Красной площади, в 11.00 — советский фильм «Добровольцы» о поколении 30-х годов прошлого века. В 12.35 зрителей ждет приключенческий фильм «Застава в горах».
Прямое включение шествия «Бессмертного полка» начнется в 14.50. В 16.00, 19.00 и 22.30 канал покажет «Балладу о бомбере» — экранизацию одноименной повести Михаила Веллера о летчике, разбившемся на оккупированной немцами территории. В 20.00 начнется прямая трансляция праздничного концерта на Поклонной горе, который завершится праздничным салютом в 22.00.
Также ТВ Центр после полуночи покажет кинофильмы «Смелые люди», «Дорога на Берлин», а также документальное кино "Георгий Юматов. О герое былых времен" и «Небо кремлевских лейтенантов» из цикла фильмов о военных дорогах сыновей высших руководителей СССР.
РЕН ТВ проведет фестиваль на Триумфальной площади
На московской Триумфальной площади 9 мая состоится ежегодный фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна»: зрителей ждут выступления популярных групп, встреча с ведущим одноименной передачи Игорем Прокопенко и розыгрыш призов.
"Мероприятие телеканала РЕН ТВ продлится до вечернего салюта. Соведущими фестиваля станут популярные лица телеканала — Петр Марченко, Елена Лихоманова, Владимир Щеглов. В программе — военный оркестр, профессиональные танцоры в тематических костюмах и приглашенные гармонисты, которые исполнят военные песни и мелодии 40-х годов. На площадке будут раздавать воздушные шарики, праздничные открытки и значки", — сообщает пресс-служба телеканала.
Ожидается, что на сцене РЕН ТВ выступят известные российские артисты — Сергей Галанин и группа «Серьга», группы «25/17» и «Юта», а также Александр Скляр и группа «Ва-Банкъ».